Fiyat artışını “ihracat kısıtlaması” ile önlemenin verdiği zarar…

Arz yetersizliği nedeniyle, bazı ürün­lerde ihracatı kısıtlıyoruz…

Ancak…

İhracatı kısıtlamanın, rakiplerimize avantaj sağladığını, büyük çaba ile kazanı­lan pazarların “bu nedenle” kaybedildiği­ni/kaybedilebileceğini unutuyoruz…

★★★

Yanı sıra…

İhracat kısıtlamasıyla, düşük kapasite ile üretime kapı aralıyoruz…

Zaten yüksek olan üretim maliyetlerinin “bu nedenle” daha da yükseldiğini/yükse­lebileceğini de unutuyoruz…

★★★

Yok mu; hem üretimi, hem ihracatı “bir­likte” artırabilmenin yolu?

Yok mu; üreterek, ithalatı ve dolayısıy­la ortaya çıkan döviz açığını ve dolayısıyla ortaya çıkan borçlanma ihtiyacını ve dola­yısıyla ortaya çıkan yüksek faizleri düşüre­bilmenin yolu?

★★★

Örneğin krediler…

“Enflasyonu yükseltir” kaygısı ile sınır­lıyoruz…

Haklı olarak, “geçmiş deneyimlerin kor­kusu”, “üretim için kredi kullananların, tü­ketimi tetikleme alışkanlıkları” gibi ne­denlerle bu kısıtlamaya gidiyoruz…

★★★

Ancak…

Bu yolla, sermaye yetersizliği yaşa­yan “gerçek üreticilerin” geliştirmele­rini, üretimini, ihracatını artırabilme­sini de engelliyoruz…

Ve…

Enflasyonla mücadelenin, kalkınmanın, yüksek refahın tek adresi olan “verimli üreticilerimizi” de, üretimden/geliştir­meden uzaklaştırıyoruz…

Kurunun yanında yaşı da yakıyoruz…

VELHASIL

Yok mu, verilen kredileri doğru kul­landırmanın yolu?

★★★

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erdem Çenesiz, o yollardan birini anlattı:

“Üretim kapasitelerimizi korumak, yatırımlarımızı sürdürmek ve pazar­daki yerimizi kaybetmemek için ihra­catçımızın uygun maliyetli finansmana erişimi reeskont ihracat kredisi ile sağ­lanabilir…

Bu kredi tipinde vadelerinin uzatıl­ması ve faizlerinin düşürülmesi, enf­lasyonu tetiklemeden yatırımların, üretimin ve ihracatın artmasına vesile olur…”

★★★

Yüzde 82’lik yerlilik payı ve ekonomiye sağladığı yüksek katma değer ile geçtiği­miz yıl 5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan;

Konut açığı nedeniyle, düşük maliyetle, daha fazla üretimine ihtiyaç duyduğumuz;

Ve savaşların sona ermesiyle, komşu ül­kelerden talep patlaması yaşayacak bir sektörü ve diğerlerini harekete geçirecek politikalara öncelik vermeliyiz…