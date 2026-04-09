Fiyat artışını “ihracat kısıtlaması” ile önlemenin verdiği zarar…
Arz yetersizliği nedeniyle, bazı ürünlerde ihracatı kısıtlıyoruz…
Ancak…
İhracatı kısıtlamanın, rakiplerimize avantaj sağladığını, büyük çaba ile kazanılan pazarların “bu nedenle” kaybedildiğini/kaybedilebileceğini unutuyoruz…
★★★
Yanı sıra…
İhracat kısıtlamasıyla, düşük kapasite ile üretime kapı aralıyoruz…
Zaten yüksek olan üretim maliyetlerinin “bu nedenle” daha da yükseldiğini/yükselebileceğini de unutuyoruz…
★★★
Yok mu; hem üretimi, hem ihracatı “birlikte” artırabilmenin yolu?
Yok mu; üreterek, ithalatı ve dolayısıyla ortaya çıkan döviz açığını ve dolayısıyla ortaya çıkan borçlanma ihtiyacını ve dolayısıyla ortaya çıkan yüksek faizleri düşürebilmenin yolu?
★★★
Örneğin krediler…
“Enflasyonu yükseltir” kaygısı ile sınırlıyoruz…
Haklı olarak, “geçmiş deneyimlerin korkusu”, “üretim için kredi kullananların, tüketimi tetikleme alışkanlıkları” gibi nedenlerle bu kısıtlamaya gidiyoruz…
★★★
Ancak…
Bu yolla, sermaye yetersizliği yaşayan “gerçek üreticilerin” geliştirmelerini, üretimini, ihracatını artırabilmesini de engelliyoruz…
Ve…
Enflasyonla mücadelenin, kalkınmanın, yüksek refahın tek adresi olan “verimli üreticilerimizi” de, üretimden/geliştirmeden uzaklaştırıyoruz…
Kurunun yanında yaşı da yakıyoruz…
VELHASIL
Yok mu, verilen kredileri doğru kullandırmanın yolu?
★★★
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erdem Çenesiz, o yollardan birini anlattı:
“Üretim kapasitelerimizi korumak, yatırımlarımızı sürdürmek ve pazardaki yerimizi kaybetmemek için ihracatçımızın uygun maliyetli finansmana erişimi reeskont ihracat kredisi ile sağlanabilir…
Bu kredi tipinde vadelerinin uzatılması ve faizlerinin düşürülmesi, enflasyonu tetiklemeden yatırımların, üretimin ve ihracatın artmasına vesile olur…”
★★★
Yüzde 82’lik yerlilik payı ve ekonomiye sağladığı yüksek katma değer ile geçtiğimiz yıl 5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan;
Konut açığı nedeniyle, düşük maliyetle, daha fazla üretimine ihtiyaç duyduğumuz;
Ve savaşların sona ermesiyle, komşu ülkelerden talep patlaması yaşayacak bir sektörü ve diğerlerini harekete geçirecek politikalara öncelik vermeliyiz…
