Fiyat artışları nasıl önlenebilir?

Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

İ.İ.BF Öğretim Üyesi

Bilindiği gibi son günlerde toplumumuzun en çok tartıştığı konulardan en önemlisi gıda, petrol ürünleri gibi ürünlerde aşırı olarak algılanan fiyat artışlarıdır. Konu daha sistematik olarak düşünüldüğünde enflasyon oranının artışı şeklinde algılanabilir. Elbette bir veya birkaç sektördeki fiyat artış oranları enflasyon oranını göstermez. Ancak, tüm sektörlerin birbiri ile bağlantılı olduğu düşünülürse bazı sektörlerdeki fiyat artışları enflasyon oranını yükseltir. Bu bir gerçektir. Artışlar sadece şu sektördedir, enflasyon ile alakası yoktur denilemez. Fiyat artışları üretim sektörleri için “hammadde-yarı mamul- mamul” denklemi içerisinde düşünüldüğünde hammadde fiyatlarındaki artış yarı mamul fiyatlarını ve yarı mamul fiyatlarındaki artış ise mamul fiyatlarını doğal olarak artıracaktır. Bu artışlar birçok ürün için dikkate alındığında enflasyon oranına olumsuz etki gözlemlenebilir.

Konunun genelleştirilerek enflasyon oranının azaltılması bağlamında fiyat artışları aşağıdaki önlemlerle azaltılabilir veya önlenebilir.

1) Arz-talep yasası konusunda bilinçli olunmalıdır. Bilindiği gibi arz yükseldikçe, talebin aynı kalması veya arza göre daha az artması durumunda fiyat düşecektir. Talep artışı is arzın aynı kalması veya talebe göre daha az artışı durumunda ise fiyat yükselecektir. Buna göre arz artışı talebin gerisinde olursa fiyatlar yükselir. Bu durumda ülkede üretim yetersizliği sorunu var demektir. Demek ki toplumun talebinin altında üretim yapılmaktadır. Fiyatlardaki artışın kaynağı üretim yetersizliğidir. Toplum buna çare aramalıdır. Çare üretimin desteklenmesi, üretenin desteklenmesi, üretim artışını sağlayacak psikolojik ortamın hazırlanması, diğer insanların üretmeksizin yüksek gelir seviyesine sahip olmasının önlenmesi, finansal ve vergisel teşviklerle üretimin teşvik edilmesi, eğitim sistemi katkısıyla üretken ve teknik elemanların yetiştirilmesi vb. önlemlerdir. Polisiye ve zabıta denetimi çözüm değildir, suni bir çözüm görüntüsüdür. Esas çözüm üretim artışıdır.

2) Ekonomik ve finansal sistem üretimin ve üretenin yanında olmalıdır. Bürokrasiden yüksek faiz oranlarına, şirket kuruluşundan hisse senedi ihracı zorluklarına, işgücü verimsizliğinden yönetim ve organizasyon bilgi yetersizliğine, pazarlama bilgi yetersizliğinden teknoloji üretim yetersizliğine, ülkeden sermaye kaçışından ülkeye sermaye girişi azalışına, bağımsız koordinasyon kurumlarının etkinliğinin ve sayısının azalışından kamu ve özel sektörde liyakatsiz personel artışına tüm etkenler toplumda moralsizlik ve motivasyon düşüşü oluşturarak üretim azalışına neden olur ve sonuç olarak fiyatları yükseltir. Ekonomik ve finansal sistem üretenin yanında değil rantın, verimsizliğin, liyakatsizliğin yanında olursa üretim artmaz, talebi karşılamaz ve sonuç olarak fiyatlar artar.

3) Kamu kaynakları daha etkin kullanılmalıdır. Tıpkı aile ve kişi bütçelerinde ailelerin ve kişilerin çok dikkatli davranmaya çalıştıkları gibi devletin kaynakları da çok dikkatli yönetilmelidir. Kişiler bütçelerini dengelemek için nasıl market market dolaşarak en ucuz ürünü bulmaya çalıyorsa kişilerin toplamından oluşan millet veya devlet de harcama veya yatırımlarını en etkin bir şekilde yönetmelidir. Devletin kaynakları ganimet değil toplumun veya milletin ürettikleri kaynaklardır. Bu konuda liyakati yeterli olan personel çalıştırma çok önemlidir. Adama göre iş değil işe göre adam çalıştırma politikası benimsenmelidir. Bu konudaki olumsuz eğilim giderilmeli ve olumluya dönüştürülebilir. Bu durum insanlarda, özellikle gençlerde motivasyon azalışına yol açarak üretim azalışı nedeniyle fiyatların artışına yol açmaktadır. Kamu kaynaklarının etkin kullanımı sonucu oluşan tasarruf üretim teşvikleri gibi konularda değerlendirilerek üretim desteklenmelidir.

Görüldüğü gibi her üç maddede de üretim artışını destekleyecek önlemler mevcuttur. Bu durum İşadamı Sakıp Sabancı’nın gazetecilerin Türkiye sorunlarının çözümü ile ilgili sorularına verdiği esprili olarak 3 adet çözüm olan “1. Üretim, 2. Üretim, 3. Üretim” cevabına benzemektedir. Çünkü fiyat artışlarının azaltılmasında üretim artışı ve üretimle ilgili engellerin azaltılması dışında çözüm yoktur.