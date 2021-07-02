Fiyat istikrar Komitesi enflasyonu dizginleyebilir mi?

Hayat pahalılığı sistematik tırmandırılıyor. Tam da CB kararnamesiyle Fiyat İstikrar Komitesi kurulduğu gün, elektriğe %15 zam geldi. Doğalgaz zamlandı, LPG zammı yolda. Bildik öykü artık; ne zaman enflasyonla mücadele programı açıklanır, zam yağmurları başlar…

IMF’nin İNSANSIZ EKONOMİ reçetesi mi?

Fiyat İstikrar Komitesi, IMF’nin “insansız ekonomi” reçetesiyle işe başlamış oldu. Sormak gerekir; fiyat istikrarından acaba hükümet ne anlıyor ve biz ne anlamalıyız? Oturdum hesap ettim, Temmuz rakamları açıklandığında son zamlardan gelen fazladan 1 puan enflasyonumuz olacak. Tabii ki TÜİK marifetiyle endeksten mal kaçırma olmazsa…

Başka bir soru; fiyat istikrarını sağlamak TCMB’nin görev tanımının dibacesi iken neden bu komite? Bana göre adını Fiyat İstikrar Komitesi (FİK) yerine Fiyat Arttırma Komitesi (FAK) yapsak daha gerçekçi olacak. Şahap bey bu işi beceremiyor diye Merkez, bypass mı edilmiş oldu?

Dolar arttıkça enflasyonun sesi yükselir

Dolar kuru yılın ikinci yarısına 8,69 TL’den başlıyor. Hatırlayacak olursak yıla 7,44 TL’den başlamıştık. Daha ilk yarı tamamlanmadan kur depara kalkıverdi. Peki ya sorası? Yüzde 15 elektrik zammı ile başladık. Bir de borç stokunun 2 trilyon liraya tırmandığı günümüzde bunun yarıdan fazlası döviz borcunun durduk yerde arttığını göreceğiz. Gerisi; onu da enflasyonla eritmek? Acaba?

İKİ SORU İKİ CEVAP

Enflasyonla mücadele etmek çok mu zor?

Zor değil; disiplin, kararlılık, öncelik olması gerekiyor. Harcamaları kısmak, fiyat artışlarının önüne geçebilmek için kritik bazı yapısal önlemlerin alınması gerek. Tasarruf tedbiri alırken; “benim dışında” imtiyazına gitmeden…

TÜİK, endeksle oynarsa bizim de daha düşük enflasyonumuz olabilir mi?

Olur, ama kimse buna inanmaz. Ateşi düşüremeyen doktor, dereceyle oynarmış. Başkanı değiştir, endeksi değiştir, fiyat aldığın yerleri değiştir ama gerçeği değiştiremezsin. Olan, TÜİK’in itibarına olur ki zaten şu anda 2 farklı kurum, hissedilen gerçek enflasyon verisi açıklıyor.

DÖVİZİ ÇÖMELTEREK LİRAYI YÜCELTEMEZSİN

Merkez Bankası döviz zorunlu karşılıklarını 200 baz puan arttırdı. Amaç; tasarruf sahibi nezdinde, dövizi gözden düşürmek ve bu sayede Türk Lirasını cazip kılmak…

Bu, mümkün mü? Elbette değil. Zira dövizdeki tırmanışa yanlış teşhis koymuşuz. Sanıyoruz ki dövize hücum var. Oysaki dövize hücum yok, liradan kaçış var. Çünkü liranın ardından enflasyon canavarı koşuyor.