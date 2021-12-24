“Fiyat rekabeti” zorunluluğumuz, fiyatları düşürür… Ama…

Mal/hizmet fiyatları denetleniyormuş…

Boşa mesai harcanıyor…

* * *

Çünkü…

Üreticimizin/tüccarımızın/esnafımızın fiyatlar genel seviyesini, “keyfine göre” yükseltme şansı bulunmuyor…

Yatırım ve rekabet alışkanlıklarımız, Onlara, “Malımı/hizmetimi iyi fiyata satmalıyım” cümlesini kurduramıyor…

* * *

Hatta…

Bugün içinde bulunduğumuz sıkıntının en önemli nedenidir bu politika:

Plansız yatırımlar…

Ve plansızlığın getirdiği yıkıcı fiyat rekabeti…

Kaynak, emek, zaman gibi ekonominin en ihtiyaç duyduğu parametrelerin israfı haricinde; verimliliği, sermaye birikimini, sonrasında geliştirmeyi, sonrasında ölçek üretimini de engelliyor…

* * *

Arzında/kalitesinde eksiği olan mal/hizmete değil, satılan mal/hizmete yatırıma, “furya” olarak rağbet etme özelliğimiz ve bu özelliğe verilen destek…

Kendisini ve/veya yanındakini batırma pahasına, fiyat rekabetini ön plana çıkarıyor…

* * *

Aynı şeyi satmaya çalışan yüzbinlerce market/kafe/konfeksiyon/lokanta, başka türlü nasıl rekabet edebilecek?!

Bu tespit birçok sanayi sektörü için de geçerli…

* * *

Fiyat rekabeti ile artan/artacak ihracat da sürdürülebilir değildir…

Verimlilik, kalite, dünya ihtiyacına göre ve/veya dünyada ihtiyaç doğuracak ve yüksek ölçek üretime dayalı üretim/ihracat sürdürülebilirdir…

VELHASIL…

Bu nedenle…

Suni müdahalelere ve polisiye tedbirlere değil…

Planlama, öngörülebilir bir “yatırım iklimi” sağlama, üretim ekosistemini güçlendirme ve verimliliğe odaklanmalı…

Temel güçlendirilmeli, sorun kökünden çözmeli…

Kökünden çözülmeyen ve suni müdahalelerle çözülmeye çalışılan sorunun, kökünü büyütüp/güçlendirdiği ve farklı sorunlara da iklim oluşturduğu görülmeli…