“Fiyat rekabetinin” yerine “eğitim/ teknoloji rekabetini” koyabilseydik…

Konuşup/söyle­mek yerine, yap­saydık/uygulasaydık:

Bugün kalkınmayı başarmış, refahı ya­kalamış mıydık?

***

Örneğin…

1980’lerin sonunda başladık söylemeye:

Sanayide/üretim­de değişim/dönüşüm zama­nı diye…

***

90’lar, 2000’li yıllarda da de­vam ettik söylemeye…

“Fiyat rekabeti yerine, “tek­noloji/eğitim rekabeti” yapmalı­yız…” da diyorduk…

***

Cumartesi günkü Dünya Gaze­tesi haberi:

TÜSIAD tarafından hazırlatı­lan Maliyet Bazlı Rekabet Gü­cü Endeksi, 2025 yılının ikin­ci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 oranında yükseldi.

Ve 88.7 değerini aldı…

Rapora göre, enerji dışında di­ğer yurt içi maliyet kalemlerin­deki değişim rakip ülkelerin al­tında gerçekleşti…

***

Bir gerçeği kaçırmamalıyız…

Kalite/teknoloji/eğitim re­kabetinin yerine fiyat rekabe­tini koyunca:

Genelin maliyetlerini (enerji, navlun, işçilik…) düşürsen de, ya­kaladığın şeyin adı “verimlilik” olmuyor…

Rekabetçi yapıya kavuşmak da hayal oluyor…

VELHASIL

“Kapasite fazlasına rağ­men”, düşük teknolojiyle kurulan/açılan fabrikalar/ mağazaların, işgücü/enerji/ navlun/kira maliyetlerinin dü­şürüldüğünü kabul edelim…

***

Soru şu:

Toplanan vergilerden sağ­lanacak bu sübvansiyon ile söz konusu tesislerin rekabet edebilirliklerini artırmış mı oluyoruz?

***

Örneğin un üreticileri…

Mevcut ihtiyacın (ihracat dahil) iki katı kapasiteye sa­hipken;

Gelişmemiş ülkelerde, fiyat rekabeti ile birbirinin pazarını budarken/baltalarken;

Kapasite fazlasına rağ­men, yeni yatırıma izin veri­lirken;

Ve gelişmemiş ülkelerde de un fabrikaları kurulma­ya başlamışken, rekabet ede­bilirlikte maliyetlerin önemi hangi sırayı alır?

***

(Ar-Ge elemanları, mühen­disler çalıştırmayı zorunluluk­tan değil, gereklilik olduğu için seçen ve şuanda gelişmiş ülke­lerin talep ettiği ürünleri üre­tenlerin, “maliyet kalemini” ikinci aşamada değerlendirdik­lerini biliyorum…)