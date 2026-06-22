Fiyata gizlenen royaltinin vergisi: 4 sorun 4 test
Çok uluslu bir grupta fatura çoğu zaman tek satırdır: "mal bedeli". Oysa o tek satırın içinde, markanın, patentin, yazılımın ya da know-how'ın kullanım karşılığı sessizce gizlenmiş olabilir. Vergi Denetim Kurulu'nun yeni çıkan e-dergisinin ilk sayısında yer alan "Mal Bedeli İçine Gizlenmiş Royalti Ödemelerinin Uluslararası Vergileme ve Transfer Fiyatlandırması Açısından İncelenmesi" başlıklı çalışma, tam da bu sessiz alana, literatürdeki adıyla "embedded royalty" (gömülü royalti) meselesine VDK bakış açısını yansıtıyor.
Meselenin e-dergide bir başlık olarak öne çıkarılması, önümüzdeki dönemde incelemelerin yönüne dair bir işaret niteliğinde.
Mesajı kısa ve net: Bir ödemenin vergisel kaderini taşıdığı etiket değil, ekonomik mahiyeti belirler.
Makalenin can alıcı tespiti?
Yurtdışındaki firmanın royalti tutarını da içine katarak tek bir "mal bedeli" faturası kesmesi, Türkiye'deki ödeyicinin tevkifat (stopaj) yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Tam tersine, stopaj matrahının mal bedelinden ayrıştırılması gerekir. İlişkili kurumlar arasındaki işlemlerde bu ayrıştırmanın pusulası ise transfer fiyatlandırmasının değişmez ilkesidir: emsallere uygunluk.
Bu yaklaşım yeni bir icat değil; idarenin yıllardır savunduğu "şekil değil öz" çizgisinin royalti ayağına oturuyor.
İnceleme elemanının soracağı sorular?
1.Bu ürün benzerlerinden neden daha pahalı?
2.Fiyat farkının içinde bir marka kullanım bedeli mi var?
3.Patentin ya da teknolojinin karşılığı gerçekten ayrıca ödendi mi, yoksa fiyata mı eklendi?
1 fatura 4 sorun
VDK nın yayınladığı makalede, bu riski tek bir vergiye sıkıştırmıyor. Çünkü fiyata gizlenen royalti, en az dört ayrı cephede aynı anda sorun çıkarabiliyor:
1.Stopaj cephesinde
Ayrıştırılması gereken royalti unsuru için eksik tevkifat tarhiyatı gündeme gelir; çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının yanlış uygulanması bu riski büyütür.
2.Kurumlar vergisi cephesinde
İlişkili kişiye emsalin üzerinde ödenen bedel, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı sayılarak gider kabul edilmeyebilir.
3.Gümrük cephesinde
Gümrük Kanunu'nun 27/c maddesi uyarınca, eşyanın satış koşulu gereği ödenen ve fiyata dahil edilmemiş royalti, gümrük kıymetine eklenmek zorundadır.
4.KDV cephesinde
Sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gereken tutarlar ile gümrükte ödenen kısım arasında uyumsuzluk, usulsüzlük cezalarını davet eder. Kısacası aynı tek satırlık fatura, dört ayrı masada dört ayrı tarhiyatın kapısını aralayabiliyor.
Şirketler ne yapmalı?
1.Sözleşmeler gözden geçirin
Sözleşmeleri bir bütün olarak okumak gerekir: satış sözleşmesinin yanında marka lisans, know-how, dağıtım ve franchise anlaşmaları birlikte değerlendirilmeli; çünkü "royalti-free" ibaresi tek başına kalkan değildir.
2.Fiyat analizi yapın
Fiyatın içinde örtülü bir gayrimaddi hak bedeli olup olmadığı analiz edilmeli ve emsallere uygunluk dokümantasyonu güncel tutulmalı.
3.Kayıt işlem tutarlılığı test edilmeli
PepsiCo kararının en somut dersi budur— para akışı ile hukuki form birbirini tutmalı: kimin sattığı, kimin fatura kestiği, mülkiyet ve riskin kimde olduğu kayıtlarla örtüşmeli.
4.İşin gümrük boyutu da değerlendirilmeli
Gömülü royalti unsurunun gümrük kıymeti, stopaj ve KDV boyutları ayrı ayrı ele alınmalı.
Değerlendirme
Mükellefler için sonuç tek cümlede özetlenebilir: "Mal bedeli" yazmak, ödemeyi royalti olmaktan çıkarmaz. Eğer bedelin bir kısmı gerçekte bir markanın, patentin veya know-how'ın kullanım karşılığıysa, bunu ekonomik gerçeklikle uyumlu biçimde belgelemeyen şirketler; yalnızca bir değil, dört ayrı vergi cephesinde aynı anda savunma yapmak zorunda kalabilir. Sözleşmeyi yazan kalem, çoğu zaman incelemenin de kaderini yazar.
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