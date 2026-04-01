Fiyatı “teknoloji/kalite ile” artırarak mı, ihracatı artırıyoruz?

Bugün, mart ayı dış ticaret verileri açıkla­nacak…

Ana ihracat pazarlarımızda, savaş nedeniy­le yaşanan ciddi sıkıntıya rağmen, ihracatta can alıcı bir düşüş yaşanmayacak…

Çünkü…

Başta gıda olmak üzere, tüm ihraç ürün­lerinde, enerji fiyatlarındaki artış nede­niyle yaşanan fiyat artışları:

İhracat miktarı düşse de, toplam ihracat rakamında dengeyi sağlayacak…

***

TÜİK’in ocak ayı verileri:

Dış ticaretin fiyat-miktar dengesindeki de­ğişimi gösterdi…

Yani, sürdürülebilir olmayan bu durum:

ABD-İsrail-İran savaşının öncesinde fi­lizlenmişti…

***

TÜİK tarafından paylaşılan veride:

İhracat birim değer (fiyat) endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 arttığının altı çizildi…

Üstüne:

Miktar endeksinde yaşanan yüzde 15.1’lik düşüşe dikkat çekildi…

***

Anlamı mı?

Ocak ayında artan maliyetlere bağlı olarak ihracat fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş…

Daha da önemlisi:

Azalan ve daralan pazarlar neticesinde, dış satım miktar hacminde düşüş…

***

Fiyatlardaki hızlı artış, ithalat hacmini geri çekti mi?

İthalatın birim değeri yıllık bazda yüzde 6.3 arttı…

Miktarda düşüş ise yüzde 5.8’de kaldı…

VELHASIL

Dün “olağandışı artan sebze fiyatları” örne­ğiyle ifade etmeye çalışmıştım…

***

Sebze gibi ürünlerde, İran gibi, “tarımda da­hi yüksek teknolojiyi destekleyen/sübvanse eden”, “düşük maliyetle üretebilen ülkeler”e bağımlılığımızın yükselmesi;

Ve savaş nedeniyle İran’dan yapılan sebze ithalatının durma noktasına gelmesi;

İran’dan sebze ithalatı yapan Rusya, Irak gibi ülkelerin Türkiye’ye yönelmesi;

Enerji, gübre girdi fiyatlarındaki yükseliş ve daha da artacağı beklentisi;

Para kazanamayan üreticinin üretimden çekilmesi;

Niteliksiz eğitim, düşük teknoloji/verim­lilik nedeniyle don, sel, kuraklık gibi afetlere önlem alabilme kabiliyetinin gelişememesi…

Ve İran’ın da “nedenleri arasında olduğu” olağanüstü dönemde artan fırsatçılık dür­tüsü…

Sebze fiyatlarındaki olağanüstü artışın se­bepleri…”

***

Yurtiçinde oluşan ve kronikleşen “ola­ğandışı fiyatlama” hastalığımızı iyileşti­recek, alışkanlığımızı/kültürümüzü de­ğiştirebilecek “tek ilaç”:

İhracatı “düşük verimlilik/teknoloji, ve dolayısıyla ortaya çıkan yüksek ma­liyet nedenli yüksek fiyat” ile değil de; “yüksek teknoloji/kalite/verimlilik” ile artırabilmek...