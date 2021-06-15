Fiyatlamalarda pozisyonlanma gerçeği

Hani değerlendirmelerimizde sıklıkla yer verdiğimiz “enteresan günlerden geçiyoruz” ifadesi var ya tam olarak bu söylemi fiyatlamalar açısından da kullanmanın gayet yerinde olduğu bir sürecin tam ortasında bulunuyoruz. Bilinen ezberlerin değişmesi durumunda herhangi bir değişiklik yok. Değişen koşullara en az yatırımcı kesimi kadar ve hatta daha fazla ölçekte masanın diğer tarafında yer alan bizlerin de uyum sağlaması elzem. Aksi halde gerçeklerden kopma ve trendin tersine hareket etme eğiliminde inatlaşma fazına geçiliyor.

Bu köşede yine bir yazıya izninizle bir kez daha yıl başlangıcındaki fiyatlama yaklaşımlarını hatırlatarak başlamak istiyorum. Başka şansım da bulunmuyor. Diğer durumda hikaye havada kalıyor. Bugünü anlamak için geçmişe dönüp bakmak, anlamlandırmaya çalıştığımız anlamsızlıklara eğilmek gerekiyor. O halde nereden geldiğimizi kısaca anımsayalım: 2021’de global ekonomi baz etkisi ve ötelenen talebin mevcut desteklerin süreceği senaryo altında hızlı şekilde toparlanır, enflasyon beklentileri bu durumdan pozitif nemalanır, faiz hadleri tüm kırılımlarda yükselir, fon akımları da ABD dışındaki getiri arayışlarına hız verir şeklinde konuyu özetlemek gayet mümkün. Nitekim tam da böylesi bir senaryonun hayata geçtiği işlemleri izliyoruz. Ancak, dönemsel koşulların da getirdiği eğilimlerdeki farklılaşma önceliklerin değişmesine ve farklı pozisyonlanma isteklerinin belirmesine zemin hazırlayabiliyor. Ne gibi? Mesela yılın ilk çeyreği.

Devam edelim. Geride kalan hafta içerisinde global fiyatlamalar açısından iki ana takvim yakından izlendi. ECB’nin daha önce açıkladığı takvim dahilinde haziran ayı faiz kararı toplantısı ve ABD’de mayıs ayı TÜFE verileri. Önem sıralamasında ilk bakışta –her şeyden habersiz- ECB’nin gelmesini beklemek gayet doğal. Oysaki öyle olmadı. Amerikan enflasyonunun yansımaları ECB’yi bir kez daha gölgede bıraktı. Üstelik belki de son zamanların en şahane merkez bankacılığı iletişimine Başkan Lagarde’ın imza atmış olması gerçeğine rağmen. Fakat bugün kimse bunu konuşmuyor. Neden? Konjonktür o eksende ilerlemiyor da ondan. Atlantik’ik diğer yakasındaki enflasyonun seyri demek aynı zamanda Fed’e dair beklentilerin şekillenmesi, öyle olmasa da kısa vadeli işlemleri yönlendirmesi anlamına geliyor. Son durumda yıllık bazda yüzde 5 seviyesine ulaşan manşet enflasyona rağmen akıllara gelmekte güçlük çekilecek bir fiyatlama ortamı konuşuyoruz. Faiz hadleri geriliyor, Amerikan doları zayıf seyrediyor, GOÜ çaprazlarında primlenmeler lokal para birimleri lehine artıyor. Buna da gün sonunda biraz Fed’in zorlansa da bir şekilde sağladığı iletişim-ikna mekanizması ve pozisyonlanmalardaki sıkışma.

Kaleme aldığım yazı için kullanabileceğim alanım sınırlı olduğundan en azından bu kez manşet TÜFE, çekirdek PCE, çekirdek TÜFE ayrımlarını detaylandırmayacağım. Ancak, unutulmaması gereken, sepetlerdeki ürünlerin çeşitleri ve ağırlıklarındaki farklılaşma. Bu nedenle önem sıralaması sanılan ölçekte olmuyor. Masanın diğer ayağını temsil eden pozisyonlanma ise önemli bir kavram. Yine yılın başlangıcındaki ortamı hatırlayalım: Herkes faizlerin 2021’de daha yüksek seyredeceği noktasında hemfikirdi ve fakat böyle bir pozisyon alma gerçeği yoktu. O nedenle 10 yıllık tahvilde (ABD) yüzde 0.90-yüzde 1.75 hareketi beklenmeyen zaman aralığı ve hızda gerçekleşti. Bugüne dönelim: Faizlere dair algının kabul görmesi artmış, pozisyonlanma nispeten tamamlanmış ya da oralara yakın yerlerde; ancak, kısa vadeli risk algısı da pozitif. Neden? Yine geldik Fed’in iletişimine.

Yukarıdaki döngüyü anlamanın faydası mevcuttaki sükuneti yorumlamaya kolaylık sağlıyor. Tam da bu kısımda karşımıza Fed’in haziran ayı FOMC toplantısı çıkıyor. Marta göre projeksiyonlardaki değişikliği tetikleyecek unsur pandemi görünümündeki farklılaşma ve aşılamadaki hızlanma. Artık genel kabul görme durumuna erişen varlık programındaki azaltım (tapering) sinyalleri için haziran toplantısı erken olabilir. Jackson Hole Sempozyumu ve yaz ayları daha olası. Esas kırılım, beklentinin olmadığı noktadan gol yeme zaafından kaynaklanabilir. Mesela daha şahin bir yönlendirme? Tapering sinyali? İşte biz o gün belki tükenmeyeceğiz ama ‘pozisyonlanma riski’ kavramını bu kez daha farklı konuşacağız.