Fiyatlar ateş pahası, ham madde bulamıyoruz

Mustafa Servet DALTABAN - Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Yaklaşık bir yıldır, sanayi ham maddesi teminin de büyük zorluk yaşıyoruz. Buna paralel olarak piyasada fiyatlar anormal derecede artmış durumda. Ana nedenlerden birisi; kur da yaşanan oynaklık. Diğeri ise, ham madde üreticilerinin ihracata, yani dış pazara yönelmesidir. Dövizin yüksek seyretmesi, birçok ana üretici ve tekel firmaların ihracata yönelmesine neden olurken, iç piyasadaki talep arzını arttırdı. Bu da fiyatların yukarı yönlü hızlı yükselişini tetiklemiş oldu.

Özellikle birçok sektörün ana ürünü olan petrol-kimya ürünleri plastik ham maddeler, mobilya sektörünün ana ham maddesi MDF, inşaat sektörü ürünleri; demir, çelik, çimento, cam vb. ürünler konusunda piyasada ham madde sıkıntısı yaşanırken fiyatlar da büyük artışlar görülüyor.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (PAGEV) raporuna göre plastik ham madde de, yüzde 150 oranında artışlar olduğu belirtilmiş. Bu da üretimin azalmasına neden oluyor. Üretim yapan firmalar ise dış talep etkisinden ötürü ihracata yönelmiş durumda.

MDF ham maddesi yetersizliği konusunda uzun zamandır çalışmalar yapılıyor. TOBB vasıtası ile Ticaret Bakanlığı ve paydaşlar bir araya getirildi. Ancak konu hala çözülmüş değil. MDF ana üreticilerinin ürünlerinin büyük kısmını ihracata çevirdiği bu yüzden sıkıntıların yaşandığı biliniyor. Şu an ham MDF metrekaresi 270 TL civarında seyrediyor. Geçen yıl bu zamanlara göre yüzde 93 oranında artış yaşanmış durumda. Kereste de yüzde 100, tomrukta yüzde 90 artış yaşandı. (Veri: Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İş adamları Derneği)

İnşaat sektöründe de aynı sıkıntılar yaşanıyor. 1 ton demir fiyatı 7500 TL’ye ulaştı. Geçen yılın mayıs ayına oranla yüzde 142 oranında artmış durumda. Çimento fiyatları geçen yıla oranla yüzde 90 artarken, beton yüzde 115, sıhhi tesisat ham madde yüzde 105, vitrifiye/seramik yüzde 80, elektrik aksamlar yüzde 100’den fazla artmış durumda. (Veriler: İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu)

Bu durum iç piyasadaki dengeleri sarsarken, önümüzdeki günlerde bizlere yüksek enflasyon olarak geri dönecek. Tabi ki bunu kimse istemez. Bakanlıkların bu konuda çalıştığını, önlem hazırlığında olduğunu biliyoruz.

İç piyasa artık birçok üretici için güvenli bir liman olarak görünmüyor. Herkes, nasıl ihracat yaparım, daha çok para kazanırım derdinde. Haklılar da. Artık ticaret, peşin paraya dönmüş durumda. Nerdeyse vade ortadan kalmak üzere…

Bu ortam piyasada güveni ve ticaret geleneklerini de etkiliyor. Birçok firma anlık değişen fiyatlar yüzünden yol çizemez duruma düştü. Müşterilere net fiyat veremez duruma geldik. Bu da ticaretin yavaşlamasını, siparişlerin düşmesini beraberinde getiriyor.

İhracat yapalım derken iç piyasa yara alıyor ve enflasyon artıyor. Türkiye dış piyasada ucuz ülke konuma dönüştü. Dolayısıyla talep arttı. Aslında bu tam da istediğimiz fırsat. Krizden doğan fırsat. Ama caminin içi dururken dışı da haram. O zaman, Ne yapmalı? Kime sorsanız bu soruyu, herkes aynı cevabı verecektir: Daha çok üretim.

Üretim için uygun yatırım-teşvik programlarına ihtiyaç var. Uygun kredi koşullarının tahsis edilesi gerekiyor. Bunlar kısa vadede zor görünüyor. Peki, bu tren de kaçacak mı? Denklem zor, ama çözülemez değil.

Adam biri otele gitmiş 100 TL vermiş. Odasına çıkmış. Otelci de 100 TL ile karşı manava olan borcunu ödemiş. Manav parayı alır almaz yan taraftaki markete olan borcunu ödemiş. Marketçi de 100 TL’yi dün yediği yemeğin parası olarak lokantaya göndermiş. 1 saat içinde 100 TL ordan oraya dolaşmış durmuş. En son para, dün misafiri otelde kalan komşusu tarafından otelciye geri dönmüş. 1 saat önce otele giren adam acil işi çıktığını, kalmaktan vazgeçtiğini söylemiş ve 100 TL’sini otelciden alıp gitmiş. Sonuçta 1 saatte mahallede birçok kişi birbirine borcunu ödemiş. İşte ticaretin gücü…

Bu soruların cevabı, aslında ticaretin gücü içinde saklı… Paranın gezmesi gerekiyor. Ticaretin canlanması gerekiyor. Ticaretin önündeki engelleri kaldıralım. Normalleşme şart. İç piyasadaki fiyat artışını durdurmak için kısmı olarak ithalatın önünü açmak, vergi ve kotaları esnetmek zorundayız.