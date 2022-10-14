Fiyatlar Michelin’le değil maliyet baskısıyla artar

MASTERCARD Türkiye’den 6 Ekim 2022’de şöyle bir mesaj gönderildi:

- Spor, kültür-sanat, gastronomi, müzik ve alışveriş gibi tüketicilerin tutkuyla bağlı oldukları alanlarda deneyimler sunan Mastercard, bu yıl ilk kez Türkiye’de restoran seçimi sunulacak olan “Michelin Guide İstanbul”un resmi partneri oldu.

Mesaja bir de davet eklendi:

- “Michelin Guide İstanbul” lansmanını takiben 12 Ekim akşamı ödül alan restoranda Mastercard Türkiye ev sahipliğinde özel bir davet olacak. Yalnız, şu anda buluşmanın adresi henüz belli değil. Ödüller açıklandığında buluşma adresi bildirilecek.

Aynı günlerde Şef Maksut Aşkar’la Erim Leblebicioğlu’nun ortak oldukları Neolokal adlı restorana rezervasyon yapıldı:

- Bir lastik firmasıyla bir finans kuruluşunun ortak daveti olacak. 12 Ekim 2022 akşamını tümüyle bize ayırmanızı istiyoruz.

11 Ekim 2022 gecesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı törenle liste açıklandı:

Turk (Fatih Tutak): İki Michelin Yıldızlı

İki Michelin Yıldızlı Neolokal (Maksut Aşkar): Bir Michelin Yıldızlı ve Yeşil Yıldzlı

Bir Michelin Yıldızlı ve Yeşil Yıldzlı Araka (Pınar Taşdemir): Bir Michelin Yıldızlı

Bir Michelin Yıldızlı Mikla (Mehmet Gürs): Bir Michelin Yıldızlı

Bir Michelin Yıldızlı Nicole (Serkan Aksoy): Bir Michelin Yıldızlı

Bir Michelin Yıldızlı 10 adet “Bib Gourmand”, yani düşük fiyatlı, yüksek lezzetli restoran.

“Bib Gourmand”, 38 adet tavsiye edilen restoran

Liste açıklandıktan sonra Mastercard’a iletişim danışmanlığı hizmeti veren Berna Sağlam Naipoğlu adresi bildirdi:

- Mastercard Türkiye ev sahipliğindeki buluşma Salt Galata’daki Neolokal’de gerçekleşecek.

Şef Maksut Aşkar, buluşmanın ilk dakikalarında şu mesajı verdi:

- Dün ne idiysek bugün de öyleyiz. “Michelin Guide İstanbul”a hem kırmızı, hem yeşil yıldızla girmek bizi sevindirdi, gurur duyduk. Ancak, işimizi yıldızları almadan önceki titizliğimizle yapmaya devam ediyoruz.

Erim Leblebicioğlu, Michelin müfettişlerinin Neolokal’e ne zaman uğradığının farkında olmadıklarını bildirdi:

- Ne zaman geldiler, ne yediler gerçekten bilmiyoruz.

Michelin yıldızı almalarının fiyatlarını yukarı çekip çekmeyeceğini sorduk, Leblebicioğlu yanıtladı:

- Michelin yıldızı aldık diye özel bir fiyat artışımız söz konusu olmaz. Yalnız, maliyet artışları bizi nereye götürür, onu bilemiyoruz.

Maksut Aşkar da fiyatlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

- Tedarik bağlantılı, yani maliyete bağlı olarak geçen aralık ayından beri fiyatlarımız maalesef düzenli olarak artıyor. Üstüne bir de Michelin yıldızı farkı koymamız söz konusu değil.

Gıda ürünlerinin fiyatlarının artışına ilişkin şu noktanın altını çizdi:

- Restoranımızda geçen yıl 60 Euro olan kişi başına harcama, şu anda 110 Euro dolayında seyrediyor. Hiç ithal ürün kullanmıyoruz. Gıda ürünlerinin fiyatları katlamalı şekilde artıyor, bu da restorandaki kişi başına faturayı 110 Euro’ya çıkarıyor.

Michelin Rehberleri Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, geçen nisan ayının son günlerindeki sohbetimiz sırasında dünyada 15 bin restoranın Michelin Rehberinde yer aldığına işaret etmiş, şu bilgiyi paylaşmıştı:

- 15 bin restoranın 3 bin 200’ü yıldız kategorisinde bulunuyor. Yıldızlı restoranların fiyatları biraz yukarıda olabiliyor.

Neolokal’in doluluk grafiğini merak ettik, Leblebicioğlu paylaştı:

- Haftada 5 gün açığız. 80 kişi aynı anda yemek yiyebiliyor. Doluluk oranımız yüzde 90-100 dolayında seyrediyor. Yüzde 100’ü aştığı da oluyor. Misafirlerimizin yüzde 60’ını aşan bölümü yabancılardan oluşuyor.

New York’tan Londra’ya, Paris’ten Berlin’e dünyanın önde gelen kentlerindeki Michelin yıldızlı restoranlarda 3-5 ayı bulan, hatta aşan rezervasyon doluluğu yaşanıyor.

5’i yıldızlı olmak üzere “Michelin Guide İstanbul”a giren 53 restoran için de benzeri doluluk, ilgi gündeme gelir mi?

Mastercard, Michelin’e sponsorluk adımını ilk kez Türkiye’de attı

NEOLOKAL’deki buluşmaya Mastercard Doğu Avrupa Başkanı Yasemin Bedir, Mastercard Türkiye ve Azerbaycan’dan sorumlu Genel Müdürü Avşar Gürdal ve Mastercard Doğu Avrupa Pazarlama İletişiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Yasemin Develioğlu ev sahipliği yaptı.

Yasemin Develioğlu, Mastercard’ın ilk kez Türkiye’de Michelin’le işbirliğine girdiğini belirtti:

- Mastercard, pazarlama stratejisi olarak 5 duyuya hitap etmeye dönük çeşitli adımlar atıyor. Markamızın artık bir sesi var. Dubai’de Mastercard kokusu üretildi. Türkiye’de başlattığımız Michelin’le işbirliği de bu stratejinin bir parçası.

Mastercard’ın dünyada ikonik kentlerle aynı anda başlattığı “Paha Biçilemez İstanbul” projesini anımsattı:

- “Paha Biçilmez İstanbul”a bu işbirliği ile gastronomiyi de eklemiş olduk. Michelin, prestijli bir ödül ve rehber olmanın ötesinde şehirleri tanıtıyor, turizme de katkı sağlıyor.

Hasbelkader şef oldum ‘anne yemekleri’ni temele koyuyorum

NEOLOKAL’in kurucu ortağı ve şefi Maksut Aşkar, Boğaziçi Üniversitesi’nde turizm-otelcilik bölümünü bitirdiğini belirtti:

- Aslında hedefim müdür olmaktı. Şef olmak gibi bir planım yoktu. Hasbelkader şef oldum.

Küçük yaştan itibaren sokakta oynamak yerine babaannesi ve annesiyle mutfakta vakit geçirdiğini vurguladı:

- Babaannemden ve annemden çok şey öğrendim. Neolokal’de de bir anlamda “anne yemekleri”ni temele koyup yol alıyoruz. Örneğin servis ettiğimiz içli köfte annemin tarifine dayanıyor.

Öğrencilik yıllarında Armani Cafe’de, daha sonraki dönemde Maça Kızı’nın Şefi Aret Sahakyan’ın yanında da çalıştığını kaydetti:

- Benim gözümde Türkiye’deki en iyi şef Aret Sahakyan’dır. Kendisiyle yolumuz 2006’da kesişmişti.

İlk restoranını tabela bile koymadan işlettiğini anımsattı:

- Haftada 3 gün açıktık. Sadece bilenler geliyordu.

Erim Leblebicioğlu’nu işaret etti:

- Erim’le Neolokal’de mükemmel bir ortaklık yürüyor.

İTO yarışında ben de varım

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Meclis üyelerinden Ferhan Ademhan, İTO’nun yaklaşan seçimleriyle ilgili mesaj gönderdi:

- İTO’da 10 yıldır varım. Tecrübe ve birikim sahibiyim. Seçimin ilk aşamasının ardından Meclis’e girersem, nasip olursa, arkadaşlar uygun görürse hizmete hazırım.

İTO’yu dünya ticaretinin odak noktası haline getirmeyi hedeflediğini bildirdi:

- İTO’nun görevi İstanbul’un ticaretini artırmaktır. Dünya ticaretini İstanbul’a, İstanbul tüccarını dünyaya taşımaktır.

İTO’nun tüccarın dertleriyle dertlenmesi gerektiğini vurguladı:

- İTO’nun görevi fuar yapmaktır. Tüccarımıza yeni ufuklar açmaktır.

700 bine dayanan üye sayısıyla, Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı odaları arasında yer alan İTO’da başkanlık için 3-4 aday yarışacak gibi görünüyor. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ile İbrahim Çağlar döneminin Başkan Yardımcısı Murat Kalsın’a Ferhan Ademhan’ın adaylığı da eklenmiş bulunuyor.