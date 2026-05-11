Fiyatlar yükseliyor, likidite daralıyor
Kripto para piyasası son haftalarda güçlü bir görünüm sergilese de fiyat hareketlerinin arkasındaki tablo daha farklı sinyaller üretiyor. Bitcoin’in yeniden 80 bin dolar seviyesinin üzerine yerleşmesi ve ETF tarafında devam eden kurumsal girişler piyasadaki iyimserliği destekliyor. Buna karşın işlem hacimlerindeki gerileme, yatırımcı davranışındaki değişim ve kurumsal bilançolardaki baskı, piyasanın artık daha sınırlı bir likidite ortamında ilerlediğine işaret ediyor.
Özellikle spot merkezi kripto para borsalarındaki işlem hacimleri, son aylarda belirgin şekilde zayıflamış durumda. Nisan 2026 itibariyle toplam aylık CEX hacmi 951,8 milyar dolara gerileyerek son iki yılın en düşük düzeyine indi. Bu rakam, Aralık 2024’te kaydedilen 2,6 trilyon dolarlık zirvenin yaklaşık yüzde 63 altında kalıyor.
Hacim düşüyor, sermaye seçici davranıyor
Bitcoin, hafta boyunca 80 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başarırken Ethereum ve altcoin piyasasında daha dalgalı bir görünüm izlendi. XRP ve Solana gibi yüksek hacimli varlıklarda hareketlilik görülse de yatırımcı ilgisinin büyük ölçüde Bitcoin etrafında yoğunlaşması dikkat çekti.
ETF tarafındaki tablo da yatırımcı tercihlerindeki ayrışmayı net biçimde gösteriyor. Bitcoin ETF’leri haftalık bazda 768 milyon dolarlık net giriş kaydederken Ethereum ETF’lerinde bu rakam 67 milyon dolarda kaldı. Oluşan fark, kurumsal yatırımcıların halen daha temkinli ve seçici hareket ettiğini gösteriyor. Jeopolitik risklerin yeniden yükseldiği haftanın son bölümünde ETF çıkışlarının hızlanması ise piyasanın dış gelişmelere karşı hassasiyetini koruduğunu ortaya koydu.
Likiditesi güçlü, kurumsal kabulü yüksek ve düzenleyici riskleri daha sınırlı görülen varlıklar öne çıkarken, altcoin piyasasının önemli bölümünde hacim düşük kalmaya devam ediyor.
Aslında benzer tablo ABD, Avrupa ve Asya’daki geleneksel piyasalarda da görülüyor. Endeksler yükselse de işlem hacimleri ve piyasa derinliği aynı ölçüde güçlenmiyor, yükseliş daha dar bir varlık grubuna sıkışıyor. Özellikle ABD’de teknoloji devlerinin endeksleri taşıdığı, ancak bu yükselişin piyasanın geneline yayılan güçlü bir risk iştahına dönüşmediği konuşuluyor. Bu nedenle artık piyasalarda sadece fiyat hareketi değil, o hareketi taşıyan likiditenin gücü de yakından izleniyor.
Bitcoin borsalardan çekiliyor
Son dönemin dikkat çekici gelişmelerinden biri de büyük borsalardaki Bitcoin rezervlerinin gerilemesi oldu. Son üç ayda merkezi platformlardan 100 bin BTC’ye yakın çıkış yaşanırken OTC piyasalarındaki arzın da gerilemesi, dolaşımdaki likiditenin daraldığını gösteriyor.
Bu tablo kısa vadeli al-sat eğiliminden çok uzun vadeli birikim davranışına işaret ediyor. Çünkü yatırımcılar genellikle satış amacı taşımadıkları varlıklarını borsalarda tutmayı tercih etmiyor. İşlem hacimleri zayıflarken arzın da piyasadan çekilmeye devam etmesi, olası talep artışlarının fiyat üzerindeki etkisini daha sert hale getirebilir.
Kurumsal tarafta baskı artıyor
Piyasadaki mevcut yapıyı anlamak açısından kurumsal şirketlerin finansal sonuçları da önemli sinyaller veriyor. Coinbase’in ilk çeyrekte 394 milyon dolar zarar açıklarken, dijital varlık kaynaklı zararının 482 milyon dolara ulaşması, volatilitenin bilançolara doğrudan yansıdığını gösteriyor.
Benzer şekilde dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan Strategy de ilk çeyreği 12,5 milyar dolar zararla kapattı. Şirketin ortalama Bitcoin maliyeti yaklaşık 75 bin 500 dolar seviyesindeyken spot ETF yatırımcılarında bu seviyenin 81 bin ila 84 bin dolar bandında olduğu hesaplanıyor.
Bu tablo piyasanın hassasiyetin hangi maliyet bölgelerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Özellikle yüksek maliyetli kurumsal pozisyonların arttığı dönemlerde fiyat hareketleri daha sert reaksiyonlar üretebiliyor. Son dönemde piyasada görülen sert fiyat hareketlerinin önemli bölümü de bu maliyet baskısından kaynaklanıyor. Kurumsal yatırımcı tarafında pozisyon yönetiminin daha kısa vadeli hale gelmesi, volatiliteyi önceki dönemlere kıyasla daha görünür hale getiriyor.
Kripto para piyasası artık yalnızca fiyat hareketleriyle okunabilecek kadar basit bir yapı değil. Hacimlerin zayıfladığı, arzın borsalardan çekildiği ve kurumsal sermayenin daha temkinli hareket ettiği bu dönemde piyasa önceki boğa döngülerine göre daha dar bir tabanda ilerliyor.
Bundan sonra yönü belirleyecek asıl unsur, fiyatın seviyesi değil o seviyenin ne kadar güçlü bir sermaye ile taşındığı olacak.
