Fiyatlar yükseliyor, likidite daralıyor

Kripto pa­ra piyasa­sı son hafta­larda güçlü bir görünüm sergilese de fiyat hare­ketlerinin arkasında­ki tablo daha farklı sinyal­ler üretiyor. Bitcoin’in ye­niden 80 bin dolar seviye­sinin üzerine yerleşmesi ve ETF tarafında devam eden kurumsal girişler piyasada­ki iyimserliği destekliyor. Buna karşın işlem hacimle­rindeki gerileme, yatırım­cı davranışındaki değişim ve kurumsal bilançolardaki baskı, piyasanın artık daha sınırlı bir likidite ortamın­da ilerlediğine işaret ediyor.

Özellikle spot merkezi kripto para borsalarındaki işlem hacimleri, son aylar­da belirgin şekilde zayıfla­mış durumda. Nisan 2026 itibariyle toplam aylık CEX hacmi 951,8 milyar dola­ra gerileyerek son iki yılın en düşük düzeyine indi. Bu rakam, Aralık 2024’te kay­dedilen 2,6 trilyon dolarlık zirvenin yaklaşık yüzde 63 altında kalıyor.

Hacim düşüyor, sermaye seçici davranıyor

Bitcoin, hafta boyunca 80 bin dolar seviyesinin üze­rinde kalmayı başarırken Ethereum ve altcoin piya­sasında daha dalgalı bir gö­rünüm izlendi. XRP ve So­lana gibi yüksek hacimli varlıklarda hareketlilik gö­rülse de yatırımcı ilgisinin büyük ölçüde Bitcoin etra­fında yoğunlaşması dikkat çekti.

ETF tarafındaki tablo da yatırımcı tercihlerindeki ayrışmayı net biçimde gös­teriyor. Bitcoin ETF’leri haftalık bazda 768 milyon dolarlık net giriş kaydeder­ken Ethereum ETF’lerinde bu rakam 67 milyon dolar­da kaldı. Oluşan fark, ku­rumsal yatırımcıların ha­len daha temkinli ve seçici hareket ettiğini gösteriyor. Jeopolitik risklerin yeni­den yükseldiği haftanın son bölümünde ETF çıkışları­nın hızlanması ise piyasa­nın dış gelişmelere karşı hassasiyetini koruduğunu ortaya koydu.

Likiditesi güçlü, kurum­sal kabulü yüksek ve dü­zenleyici riskleri daha sı­nırlı görülen varlıklar öne çıkarken, altcoin piyasası­nın önemli bölümünde ha­cim düşük kalmaya devam ediyor.

Aslında benzer tablo ABD, Avrupa ve Asya’daki geleneksel piyasalarda da görülüyor. Endeksler yük­selse de işlem hacimleri ve piyasa derinliği aynı ölçüde güçlenmiyor, yükseliş daha dar bir varlık grubuna sı­kışıyor. Özellikle ABD’de teknoloji devlerinin en­deksleri taşıdığı, ancak bu yükselişin piyasanın gene­line yayılan güçlü bir risk iştahına dönüşmediği ko­nuşuluyor. Bu nedenle ar­tık piyasalarda sadece fiyat hareketi değil, o hareketi taşıyan likiditenin gücü de yakından izleniyor.

Bitcoin borsalardan çekiliyor

Son dönemin dikkat çe­kici gelişmelerinden biri de büyük borsalardaki Bitco­in rezervlerinin gerilemesi oldu. Son üç ayda merkezi platformlardan 100 bin BT­C’ye yakın çıkış yaşanırken OTC piyasalarındaki arzın da gerilemesi, dolaşımdaki likiditenin daraldığını gös­teriyor.

Bu tablo kısa vadeli al-sat eğiliminden çok uzun vade­li birikim davranışına işa­ret ediyor. Çünkü yatırım­cılar genellikle satış amacı taşımadıkları varlıklarını borsalarda tutmayı tercih etmiyor. İşlem hacimleri zayıflarken arzın da piya­sadan çekilmeye devam et­mesi, olası talep artışları­nın fiyat üzerindeki etkisi­ni daha sert hale getirebilir.

Kurumsal tarafta baskı artıyor

Piyasadaki mevcut yapı­yı anlamak açısından ku­rumsal şirketlerin finansal sonuçları da önemli sinyal­ler veriyor. Coinbase’in ilk çeyrekte 394 milyon do­lar zarar açıklarken, dijital varlık kaynaklı zararının 482 milyon dolara ulaşma­sı, volatilitenin bilançolara doğrudan yansıdığını gös­teriyor.

Benzer şekilde dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan Strategy de ilk çeyreği 12,5 milyar do­lar zararla kapattı. Şirketin ortalama Bitcoin maliye­ti yaklaşık 75 bin 500 dolar seviyesindeyken spot ETF yatırımcılarında bu seviye­nin 81 bin ila 84 bin dolar bandında olduğu hesapla­nıyor.

Bu tablo piyasanın hassa­siyetin hangi maliyet bölge­lerinde yoğunlaştığını gös­teriyor. Özellikle yüksek maliyetli kurumsal pozis­yonların arttığı dönemlerde fiyat hareketleri daha sert reaksiyonlar üretebiliyor. Son dönemde piyasada gö­rülen sert fiyat hareketle­rinin önemli bölümü de bu maliyet baskısından kay­naklanıyor. Kurumsal ya­tırımcı tarafında pozisyon yönetiminin daha kısa va­deli hale gelmesi, volatilite­yi önceki dönemlere kıyasla daha görünür hale getiriyor.

Kripto para piyasası artık yalnızca fiyat hareketleriy­le okunabilecek kadar basit bir yapı değil. Hacimlerin zayıfladığı, arzın borsalar­dan çekildiği ve kurumsal sermayenin daha temkinli hareket ettiği bu dönemde piyasa önceki boğa döngü­lerine göre daha dar bir ta­banda ilerliyor.

Bundan sonra yönü belir­leyecek asıl unsur, fiyatın seviyesi değil o seviyenin ne kadar güçlü bir sermaye ile taşındığı olacak.