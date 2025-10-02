“Fiyatta düşüş”, “arzda artış” ve “gençlerin üretime yönelimi” çiftçinin refahına bağlı…

Gıda fiyatlarında artış hızlandı…

Oysa…

Denge bozan İthalattan “ihracattaki kotalara”;

Verimliliği öne çıkaramayan desteklemelerden eğitimdeki niteliksizliğe vb…

Alınan/uygulanan her kararda “bilimi temel alan” uyarılar yapılmıştı…

Maalesef dikkate alınmadı…

* * *

Sonuç:

Gıda fiyatlarında düşüş olması gereken ağustos ayında yüzde 2.9’luk ortalama fiyat yükselişi…

Ve…

Eylül ayı gıda fiyatı artışında yüzde 4 beklentisi…

Yıllık enflasyon tahmini/hedefi 2025 için yüzde 24, 2026 için yüzde 16 iken…

* * *

Uyarılar mı?

Binlerce örnekten biri:

Yaklaşık 5 yıl önce…

Bu köşede…

Geleceğimiz olan çocuklar, gençler, çalışanlar, çabalayanlar için; onların verimliliğini artırabilmek için; “en stratejik protein kaynağı” olan yumurtayı yazmıştım…

* * *

2019’da…

Kendimize yeten yumurta dışında, 275 bin ton da ihracat yaptığımız senede yazmışım:

“…Normal şartlarda, bu hızla gidersek, iç tüketim artsa dahi (ki 2-3 kat artmalı) birkaç yıl içinde 400 bin tonluk ihracat yakalanabilir…

İhracatla gelen sermaye/yatırım/üretim artışı ise yumurtayı daha uygun fiyatla tüketmemizi sağlayabilir…”

* * *

Eklemişim:

“…Yalnızca:

Üreticinin/çiftçinin refahına müdahale, bu olumlu gidişi terse çevirebilir…”

VELHASIL

Tarım ve hayvancılıkta birçok üründe olduğu gibi, yumurta üreticisinin de refahına müdahale ettik:

Örneğin, yumurta ihracatına kota getirdik…

* * *

2019’da 275 bin ton olan yumurta ihracatı:

Bugün 400 bin tonları aşabilecekken ve o kazançlar yeni yatırımların, arzın, kalitenin önünü açabilecekken;

Bugün 190 bin tonun altına sarktı…

* * *

Beslenme ve dolayısıyla sağlıkta ve dolayısıyla ekonomik verimlilikte “stratejik besin” olan yumurta üretimi ve fiyatları mı?

Diğer tarımsal ürünler gibi, hergün üzülerek takip ediyoruz…