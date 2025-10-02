“Fiyatta düşüş”, “arzda artış” ve “gençlerin üretime yönelimi” çiftçinin refahına bağlı…
Gıda fiyatlarında artış hızlandı…
Oysa…
Denge bozan İthalattan “ihracattaki kotalara”;
Verimliliği öne çıkaramayan desteklemelerden eğitimdeki niteliksizliğe vb…
Alınan/uygulanan her kararda “bilimi temel alan” uyarılar yapılmıştı…
Maalesef dikkate alınmadı…
* * *
Sonuç:
Gıda fiyatlarında düşüş olması gereken ağustos ayında yüzde 2.9’luk ortalama fiyat yükselişi…
Ve…
Eylül ayı gıda fiyatı artışında yüzde 4 beklentisi…
Yıllık enflasyon tahmini/hedefi 2025 için yüzde 24, 2026 için yüzde 16 iken…
* * *
Uyarılar mı?
Binlerce örnekten biri:
Yaklaşık 5 yıl önce…
Bu köşede…
Geleceğimiz olan çocuklar, gençler, çalışanlar, çabalayanlar için; onların verimliliğini artırabilmek için; “en stratejik protein kaynağı” olan yumurtayı yazmıştım…
* * *
2019’da…
Kendimize yeten yumurta dışında, 275 bin ton da ihracat yaptığımız senede yazmışım:
“…Normal şartlarda, bu hızla gidersek, iç tüketim artsa dahi (ki 2-3 kat artmalı) birkaç yıl içinde 400 bin tonluk ihracat yakalanabilir…
İhracatla gelen sermaye/yatırım/üretim artışı ise yumurtayı daha uygun fiyatla tüketmemizi sağlayabilir…”
* * *
Eklemişim:
“…Yalnızca:
Üreticinin/çiftçinin refahına müdahale, bu olumlu gidişi terse çevirebilir…”
VELHASIL
Tarım ve hayvancılıkta birçok üründe olduğu gibi, yumurta üreticisinin de refahına müdahale ettik:
Örneğin, yumurta ihracatına kota getirdik…
* * *
2019’da 275 bin ton olan yumurta ihracatı:
Bugün 400 bin tonları aşabilecekken ve o kazançlar yeni yatırımların, arzın, kalitenin önünü açabilecekken;
Bugün 190 bin tonun altına sarktı…
* * *
Beslenme ve dolayısıyla sağlıkta ve dolayısıyla ekonomik verimlilikte “stratejik besin” olan yumurta üretimi ve fiyatları mı?
Diğer tarımsal ürünler gibi, hergün üzülerek takip ediyoruz…
