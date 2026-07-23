Fizik/matematik sorusuna, bakmaya dahi merak/ çaba yoksa…
Fizik bilimi:
Araştırma, geliştirme, tasarım çalışmalarının planlayıcısıyken;
Mühendislik çalışmalarında ortaya çıkan/ çıkabilecek problemleri ortadan kaldırıp “verimlilik sağlayan” diye nitelendirilip, tanımlanırken…
Yani…
Bugün, en ihtiyaç duyduğumuz bilimlerden/bölümlerden biriyken…
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Geleceğimiz/umudumuz olan gençlerin, fizik bilimine merak duymasını sağlayabiliyor muyuz?
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YKS sınav sonuçları, somut olarak yanıtlıyor bu soruyu:
Geleceğimiz/umudumuz olan gençlerin, 14 fizik sorusu üzerinden doğru cevap ortalaması 2.7…
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Verimliliğin temeli olan matematikte de tablo aynı… Ortalamada 40 sorudan 6’sı yanıtlanabilmiş…
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Üstelik: Geçtiğimiz yıllara göre çok daha basit ve “çıkmış soruların tekrar edildiği” bir sınavda…
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Ve… Merak dahi etmeyip sorulara bakmayanlara, doğru yanıtı olmayanlara da (kimse – aileler, okullar, öğretmenler, öğrenciler, karar alıcılar vb- üzülmesin diye) dikkat çekmiyoruz!
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(Farklı bir yazı konusu:
Hukuk, iktisat, işletme gibi neredeyse “her köyde” açılan bölümlerden mezun olanların sayısı milyonları aşmışken…
Yeniliklerin/teknolojinin temelini atan Fizik Mühendisliği Bölümü sayısının bir elin parmakları kadar olması…)
VELHASIL
Yeteneğini, becerisini geliştiremediğin; çağın mesleklerine yönlendiremediğin; disiplin, merak, sorgulama, analiz yeteneği kazandıramadığın genç nüfustan:
Teknoloji geliştirmesi beklenebilir mi?
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Matematik/fizik gibi alanlarda, “Ne sorulmuş acaba?” diye merak dahi duyurulamayan gençlerimizden:
Bırakın teknoloji geliştirmeyi, başkasının geliştirdiği teknolojiyi doğru kullanmasını beklemek dahi, ne kadar gerçekçi?
Başkası tarafından geliştirilen teknolojiyi dahi, amacı doğrultusunda kullanamayınca da:
Sonuç ortada…
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