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Fizik/matematik sorusuna, bakmaya dahi merak/ çaba yoksa…

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Ferit Barış PARLAK

Ferit Barış PARLAK

AYRINTI

ferit.parlak@dunya.com
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Fizik bilimi:

Araştırma, geliştirme, tasarım çalışma­larının planlayıcısıyken;

Mühendislik çalışmalarında ortaya çıkan/ çıkabilecek problemleri ortadan kaldırıp “ve­rimlilik sağlayan” diye nitelendirilip, tanımla­nırken…

Yani…

Bugün, en ihtiyaç duyduğumuz bilimler­den/bölümlerden biriyken…

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Geleceğimiz/umudumuz olan gençlerin, fi­zik bilimine merak duymasını sağlayabiliyor muyuz?

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YKS sınav sonuçları, somut olarak yanıtlıyor bu soruyu:

Geleceğimiz/umudumuz olan gençlerin, 14 fizik sorusu üzerinden doğru cevap ortalama­sı 2.7…

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Verimliliğin temeli olan matematikte de tab­lo aynı… Ortalamada 40 sorudan 6’sı yanıtlana­bilmiş…

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Üstelik: Geçtiğimiz yıllara göre çok daha basit ve “çıkmış soruların tekrar edildiği” bir sınavda…

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Ve… Merak dahi etmeyip sorulara bakma­yanlara, doğru yanıtı olmayanlara da (kimse – aileler, okullar, öğretmenler, öğrenciler, karar alıcılar vb- üzülmesin diye) dikkat çekmiyoruz!

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(Farklı bir yazı konusu:

Hukuk, iktisat, işletme gibi neredeyse “her köyde” açılan bölümlerden mezun olanların sa­yısı milyonları aşmışken…

Yeniliklerin/teknolojinin temelini atan Fi­zik Mühendisliği Bölümü sayısının bir elin par­makları kadar olması…)

VELHASIL

Yeteneğini, becerisini geliştiremediğin; ça­ğın mesleklerine yönlendiremediğin; disiplin, merak, sorgulama, analiz yeteneği kazandıra­madığın genç nüfustan:

Teknoloji geliştirmesi beklenebilir mi?

***

Matematik/fizik gibi alanlarda, “Ne sorul­muş acaba?” diye merak dahi duyurulamayan gençlerimizden:

Bırakın teknoloji geliştirmeyi, başkasının ge­liştirdiği teknolojiyi doğru kullanmasını bekle­mek dahi, ne kadar gerçekçi?

Başkası tarafından geliştirilen teknolojiyi da­hi, amacı doğrultusunda kullanamayınca da:

Sonuç ortada…

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