FLO, Türkiye modelini Fas’ta uyguladı: Fabrikada ilk, online'da lider oldu

Birçok ülke tek pazara odaklanmanın zararını yaşarken, bazıları da hem küresel hem de yerel ekonomilerde yaşanılan duraklama dönemini öngöremedi. Bu süreçte büyümesini Ar-Ge, farklı pazar, yerel üretimle sürdüren üreticilerden biri de FLO Group oldu. 2012 yılında İtalya’nın ikonik markası Lumberjack’ i satın alarak ilk küresel adımını atan, ardından da Rusya’da global markaların markalarını alarak sürdüren FLO, yerel üretim sürecine de Fas’la başladı. FLO’nun stratejisi oldukça basitti.

Türkiye’deki iş modelinin bir benzerini Fas’ta uygulamaktı. Bunun için sektöründe köklü bir ortak buldu, üretim sürecinin benzerini kurduğu fabrikayla destekledi, mağazalar açtı ve sanal satışlara odaklandı. Hatırlayacağınız üzere 2 yıl öncesinde DÜNYA Gazetesi’nde FLO’nun Fas yatırımıyla ilgili haberi sizlere duyurmuştuk. İşte o fabrika ve yatırımları geçtiğimiz hafta bir grup gazeteciyle görme imkânımız oldu.

Ürünün tasarımdan üretime ve son tüketiciye ulaşmasına kadar A’dan Z’ye her noktasında ayak izi bulunan FLO Group’un 360 derece entegre perakendeci olarak konumlandığını dile getiren FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım, “FLO Group’un globalleşme yolunda attığı ilk adım 2012 yılında İtalya’nın ikonik markası Lumberjack’i satın alarak global arenada bu güçlü markayı bünyesine katmak oldu. Lumberjack koleksiyonlarımızı bugün Avrupa’da 40 ülkede 2 bin noktaya satıyoruz. Ardından 2015 yılında yurt dışında ilk mağazamızı Kazakistan’da açtık. Fas, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Irak gibi ülkeleri pazar lideri olduğumuz ülkelere örnek gösterebilirim. Yurt dışında toplamda 282 mağazamız bulunuyor. En çok Fas ve Kazakistan’da mağazamız var” dedi.

Fas’ta hedef 50 mağaza 55 milyon dolar ciro

FLO’nun Fas’taki ilk yabancı ayakkabı üreticisi olduğunu, internet kanalında ise kısa sürede liderliğe oturduğunu belirten Gökyıldırım, “2019 yılında Fas pazarında faaliyetlerimizi başlattık. Arada pandemi gibi bir süreç yaşanmasına rağmen bugün ülkede pazar lideri haline geldik. Bugün Fas’ta 14 ilde 25 FLO ve 5 IN STREET olmak üzere 30 mağazamız bulunuyor. Fas’ta geldiğimiz bu nokta, bir ülkede hızlıca derinleşmenin en güzel örneklerinden biri oldu. Burada toplam 5 yılda 25 bin metrekare satış alanına ulaştık. Mağazalarımızın dışında toptan satış operasyonlarımızı sürdürüyoruz. E-ticaret kanalında ise Fas'ta hem kendi e-ticaret sitesi hem de ülkenin en büyük online aktif olarak müşterilerimize hizmet veriyoruz. Şanlıurfa’da bulunan global standartlardaki üretim tesisimizin ardından Fas’ta kurduğumuz üretim tesisimizle yalnızca Fas pazarına üretim yapmıyoruz. Aynı zamanda buradan Avrupa’ya ihracat yaparak ülke ekonomisine ilave bir katma değer yaratıyoruz” diye konuştu. Gökyıldırım’ın verdiği bilgilere göre FLO’nun Fas’taki bu üretim tesisinde günlük 2 bin, yıllık ortalama 500 bin çift yapılıyor. Bu tesis Fas’ta tamamen suni spor ayakkabı üretimi yapan tek fabrika. Fas’ta toplam 162’si fabrikada olmak üzere toplamda 427 kişiye istihdam sağlanıyor. Fabrikayı belki de ülkede farklı yere koyan bir başka özelliği ise kadın istihdamının ağırlığı. Fabrikada çalışan 162 çalışanın 93’ü kadın.

Geçtiğimiz yıl Fas’ta 1,17 milyon adet satış yapan FLO, cirosunu da 19 milyon dolardan 25 milyon dolara çıkardı. Gökyıldırım, “2024 yılı 29 milyon dolara yükselmeyi hedefliyoruz. 2030 yılına geldiğimizde ise Fas’ta 50 mağaza ulaşmayı, ciromuzu da 55 milyon dolar bandına yükseltmeyi amaçlıyoruz” dedi.

42 milyar liralık satış yaptı

FLO Group, 2015 yılında Kazakistan’da ilk yurt dışı mağazasını açtı. O günden bu yana 3 kıtada 29 ülkede 800’ü aşkın mağazasıyla yılda 55 milyon ayakkabı satıyor. Çok kanallı perakendecilik yaklaşımı gereği FLO, IN STREET, Lumberjack, Nine West ve Reebok olmak üzere zincir ve monobrand perakendecilik formatları bulunuyor. Tüm bu formatların e-ticaret kanallarının yanı sıra 37 ülkede global ve yerel pazaryerleri iş birliği ile online satış operasyonlarını sürdürüyor. Lumberjack, Polaris ve Kinetix gibi kendi markalarının yanı sıra Reebok, Nine West ve Lotto gibi global markaların bölgesel stratejik lisans anlaşmaları ile küresel arenadaki adımlarını güçlendiren FLO’nun Türkiye’nin yanı sıra, İtalya ve Çin’de tasarım ofisleri bulunuyor.

Şanlıurfa’daki global standartlarda üretim tesislerinin yanı sıra Türkiye’de 200 tedarikçisi ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Gökyıldırım, grubun gelecek stratejilerini ise şu sözlerle anlatıyor: “2024 yılında yurt dışında 49 mağaza açma hedefimiz bulunuyor. İlk çeyrekte 10 mağazamızın açılışını tamamladık. Bu yılda var olduğumuz pazarlarda pazar payımızı artırıp özellikle Mısır, Cezayir ve Arabistan’da büyümeyi planlıyoruz. Yurt dışından elde ettiğimiz geliri total ciromuz içinde yüzde 24 seviyesine getirdik. Orta vadede ise yüzde 50-50’ye getirmeyi hedefliyoruz. FLO Group olarak, 15 binin üzerinde doğrudan, 70 bin civarında dolaylı istihdam sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl toplam 1 milyar 400 milyon TL yatırım yaptık ve 2023 yılında 42,1 milyar TL ciroya ulaştık. 55 milyon çift ayakkabı satış rakamına eriştik. 7 milyon adetin üzerinde giyim ve yaklaşık 20 milyon adet aksesuar satışı yaptık. Toplam ürün satış adedimiz 80,5 milyona ulaştı.”

Fas'ta online ve fiziki mağazasını 670 milyon kişi ziyaret etti

Gökyıldırım’ın verdiği rakamlara göre FLO, neredeyse Türkiye’de herkese ayakkabı, aksesuar satmış durumda. Bir başka ilginç veri ise ziyaretçi sayısı. Firmanın online satış mağazalarına 380 milyon, normal mağazalara 290 milyon ziyaretçi giriyor. Bu da toplamda 670 milyon kişi demek.