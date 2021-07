FLO, yılsonuna kadar yurtdışında 20 mağaza daha açacak

Kenya’ya terlik satarken, normalin üzerindeki yağışlar için aynı iklime bot da ihraç ediyorlar. -20 derecedeki Kazakistan’da erkekler FLO’nun botlarını alıyor. Aynı zamanda Lumberjack markalarıyla Londra’daki 2 bin noktada müşteriye ulaşıyorlar. Tüm coğrafyalar için farklı farklı üretim planlayan genel merkezlerinin hikayesini FLO CEO’su Burak Övünç, DÜNYA okurları için anlattı.

Pandemi nedeniyle uzun kapanma dönemleri yaşansa da FLO, 2021’in başından bu yana 40 yeni mağaza açtı. Mağazaların yarısı Türkiye’de, diğer yarısı yurtdışında. Firmanın hedefi; ikinci yarıda da 40 mağaza devreye almak. Yine bu mağazaların 20’si yurtdışında olacak. Firmanın şu anda 360 yurtiçi mağazası, 122 yurtdışı mağazası, 136 In Street spor mağazaları ve 15 tane de Nine West mağazası bulunuyor. E-ticaret satışlarını da cirosunun yüzde 20’si haline getiren FLO’nun CEO’su Burak Övünç, “Aslında bir tane müşteri var. İyi hizmet bekliyor. Ona, entegre kanallarla, mağazadan ve online olarak ulaşıyoruz. 100 yazılımcımız, sistemin daha iyi çalışması için gece gündüz çalışıyor. Trabzon’daki mağazadan bir numara büyüğünü istediğiniz ayakkabıyı, örneğin Ankara’dan bulup evinize gönderiyoruz. Böylece kesintisiz hizmet sunuyoruz. Tüm ekipleri eşzamanlı organize etmek durumundayız. Yurtdışında da o ülkelerin en iyi e-ticaret siteleriyle çalışıyoruz” diyor.

Ziylan Grubu’nun amiral gemisi FLO’nun CEO’su Burak Övünç, DÜNYA Üst Yöneticisi Hakan Güldağ ile birlikte sorularımızı yanıtladı.

Azerbaycan, Arnavutluk, Suudi Arabistan, Kosova, Ürdün, Kazakistan, Özbekistan, Irak, Gürcistan, Ukrayna başta olmak üzere 22 ülkede hizmet verdiklerini anlatan Övünç, “2016’da ilk yurtdışı mağazamızı açtığımız Kazakistan’da, şimdi 30 mağazamız var. Ukrayna’ya 5 mağazayla girdik. Önce bir pazarda 3-5 mağaza ile başlayıp, o pazarı anlayıp sonra derinleşiyoruz” şeklinde konuşuyor. Övünç, Kenya’dan ilginç bir örnekle, şöyle devam ediyor: “Kenya’da mağaza açtık. Hem fl ip fl op terlikleri hem de outdoor botları aynı sezonda satıyoruz. Hem yağmur yağıyor hem de hava çok sıcak. Normalde bizim için kış-yaz ayrımı ve ayrı kreasyonları vardır. Ama her ülkenin tercihi farklı. -20 derecenin yaşandığı iklime göre bir ülkeye ürün sunarken, diğeri için terlikler planlıyoruz. Bazı ülkelerde sadece erkeklere siyah-kahverengi ayakkabı satıyoruz. Ama aynı ülkenin kadınları çok daha çeşitli tasarımları tercih ediyor. Kadın-erkek tercihleri de farklılaşıyor. Yurtdışında büyük fırsatlar görüyoruz. Şu anda 122 olan yurtdışı mağaza sayımızı yılsonunda 142’ye ulaştıracağız. 2023’te de yurtdışında 300 mağazamızın olmasını hedefl iyoruz. Yurtdışını sadece perakende olarak görmüyoruz. Aynı zamanda toptan satışlarımız da var. Avrupa'da 2 binin üzerinde noktaya Lumberjack satıyoruz. Rusya’da, Balkanlar’da, Ortadoğu’da çok ciddi bir mağaza dağıtım ağımız oluştu. US Polo’nun bazı ülkelerde ayakkabı lisans hakkı bizde. Aynı şekilde Nine West’te lisans hakkı olarak 15 ülkeye çıktık, ABD dışındaki tüm pazarda, Şili’den Endonezya’ya kadar koleksiyonlarımızı pazarlama hakkı verdiler. Ayrıca sadece kendimiz gitmiyoruz. Toptan satışlarımız içinde buradaki KOBİ’lerin markalarını da yurtdışına pazarlıyoruz. Türkiye’nin en büyük ayakkabı üreticisiyiz, Türkiye’nin en büyük ayakkabı perakendecisiyiz. Bu da global pazarlarda da sorumluluğumuzu artırıyor.”

ALMANYA’DA ZALANDO KENYA’DA JUMİA

Yurtdışında online kanallarda da etkin olduklarını kaydediyor Övünç. “Almanya Zalando’da ürünlerimiz satılıyor. Eskiden sadece Almanya, İtalya’da satıyorduk, şimdi Zalando ile birlikte tüm Avrupa’ya satacağız. Almanya’da bunun için depo kuruyoruz. Rusya’da AliExpress’le çalışıyoruz. Kenya’da Jumia var” diyen Övünç Türkiye’deki cirolarının çok büyük olmasından dolayı işlerinin yüzde 20’sinin yurtdışından geldiğini bunu 2023’te yüzde 30’a çıkarmayı planladıklarını söylüyor. Övünç, “Bu yıl 6 milyar liralık bir ciromuz olacak. Hedefimiz bunu 2023’te 11 milyar liranın üzerine çıkarmak. Bu yılın pandemi yılı olduğunu düşünürsek, iki katlık bu artış hayal değil. Hedefimiz 2023’te yurtdışından 3 milyar lira gelmesi. Ayrıca 2023’te de 200 milyon doların üzerinde ihracat yapmayı hedefl iyoruz” diyor.

50 BİN KİŞİLİK DEV AİLE…

Bu yıl istihdamlarının 10 bin kişiye ulaştığını yıl sonuna kadar 1.800 kişiyi daha işe alacaklarını kaydeden Övünç, “2023 istihdam hedefimiz 18 bin kişi. Mağaza açtıkça, fabrikalarımız daha çok çalışıyor. İstanbul ve Şanlıurfa’da bu fabrikalarda 2 bin kişi istihdam ediyoruz. Urfa’da sene sonuna kadar 300 kişiyi daha işe alacağız. 30 bin kişilik istihdamda bize üretim yapan tedarikçilerimiz de var. 2023’te 50 bin kişilik geniş bir aileye ulaşmış olacağız” şeklinde konuşuyor.

GENEL MERKEZİMİZİ, ÜRÜN MAKİNESİNE BENZETİYORUM

Genel merkezimizde 1150 kişi çalışıyor. Her sezon 10 binin üzerinde ürün geliştiriyoruz. Tasarımcılarımız burada, pazar analiz ekiplerimiz burada… Sürekli moda trendlerini takip ediyoruz. Tasarlanan ayakkabının hem kalite hem fiyat beklentisi hem de modaya uygun olup olmadığına bakıyoruz. Sonra tasarlanan ayakkabı için teknik ekibimiz devreye giriyor. Tabanının, malzemesinin ne olacağına karar veriyor. Arkasından genel merkezimizde küçük bir fabrikamız var, biz ona modelhane diyoruz. Orada tasarlanan ayakkabı anında gerçek ürüne dönüşüyor. Müşterilerimizi çağırıyoruz, yurtdışından personelimiz geliyor. Seçmeye başlıyoruz. Hangisinin üretileceği belli olduktan sonra, adetleri planlama ekipleri çalışıyor. Üretimden sorumlu arkadaşlarımız ya kendi fabrikalarımıza ya da 200’ün üzerindeki tedarikçilerimize yönlendiriyor. Senenin her ayı genel merkezimiz bu şekilde çalışıyor. Bunun için ben genel merkezimizi bir ürün makinesine benzetiyorum.

DNA’LARIMIZDA KİNETİX SAYESİNDE SPOR VAR

Şirketlerinin DNA’sında Kinetix’ten gelen çok ciddi bir spor ayakkabı bilgisi olduğunu söyleyen Burak Övünç, pandemi ile birlikte spor giyime ilgi arttığını kaydederek, “Biz bu alanda da önemli bir atılım yaptık. Spor ürünlerde yüzde 20’lerde olan pazar payımızı yüzde 35’lere çıkarttık. Pandemi ile birlikte hem spor yapmak önem kazandı hem de rahatlık artık yeni dünyanın trendi oldu. In Street mağazalarımızda spor tekstilinin yüzde 3’lerde olan payını yüzde 20’lere getirdik. Bu oranın yüzde 40 olmasını hedefl iyoruz” şeklinde konuşuyor.