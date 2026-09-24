Fon krizinin asıl dersi: Güven nasıl korunacak?

Eylül ayı Türk sermaye piyasaları açısından ol­dukça hareketli geçiyor. Yatırım fonlarında ya­şanan gelişmeler, yalnızca bazı fonların yatırımcı­larına yönelik bir sorun olmaktan çıkarak, piyasa­nın işleyişi ve sermaye piyasalarına duyulan güven açısından önemli bir tartışma başlattı.

SPK’nın peş peşe aldığı tedbirler ve tasfiye ka­rarları, sorunun boyutunu ortaya koyarken, bun­dan sonra asıl tartışılması gereken konu da belir­ginleşti: Bu noktaya nasıl gelindi ve benzer bir du­rumun tekrar yaşanmaması için ne yapılmalı?

Sorun eylülde başlamadı

SPK’nın 18 Eylül tarihli açıklaması bu açıdan önemli. Kurul, 2025 yılının son çeyreğinden iti­baren özellikle serbest yatırım fonları ve para pi­yasası fonları aracılığıyla, bazı portföy yönetim şirketlerinin fiili dolaşımı düşük hisselerde şir­ketlerin temel finansal büyüklükleriyle açıkla­namayacak fiyat hareketlerine neden olduğunun gözlemlendiğini açıkladı.

Bu tespit, yaşananların yalnızca son haftalarda ortaya çıkan bir likidite sorunu olmadığını göste­riyor.

Düşük halka açıklık oranına sahip bir hissede, çok sayıda fonun aynı veya bağlantılı stratejilerle yoğun pozisyon alması fiyatı yukarı taşıyabiliyor. Fiyat yükseldikçe fonun getirisi artıyor, yüksek getiri yeni yatırımcıları çekiyor ve böylece kendi kendini besleyen bir yapı ortaya çıkabiliyor.

Bu mekanizmanın en zayıf noktası çıkış aşaması. Yatırımcılar aynı anda paralarını çekmek istediğin­de, fonun elindeki varlıkların aynı hızla nakde çevri­lememesi ciddi bir likidite sorunu yaratabiliyor. Fi­yatların yükselmesiyle çalışan mekanizma, bu kez fiyatların hızla düşmesine dönüşebiliyor.

SPK’nın müdahalesi önemli, fakat süreç bitmedi

SPK’nın 17 Eylül’de aldığı tedbirler ve fonların tasfiyesine ilişkin kararları bu nedenle yalnızca piyasa hareketlerine verilmiş bir tepki olarak gö­rülmemeli. Kurul daha önce de yatırım fonlarının işleyişine ilişkin düzenlemeler yapmıştı. 28 Ağus­tos’ta yayımlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Reh­ber ile özellikle ilişkili taraflar arasındaki teminat­sız borçlanmalar ve borsada olağandışı fiyat hare­ketleri üzerinden oluşabilecek sistemik risklerin sınırlandırılması amaçlandı.

17 Eylül’deki kararlarla birlikte ise bazı fonların tasfiyesine yönelik daha olağanüstü bir aşamaya geçildi. Üstelik SPK’nın 21 Eylül’de tasfiye süresi­ni üç aydan altı aya çıkarması, sürecin önemli bir bölümünün henüz önümüzde olduğunu gösteriyor. Kurul, bu değişikliğin portföylerin piyasa koşulları dikkate alınarak mümkün olduğunca uygun koşul­larda satılabilmesini sağlamak amacıyla yapıldığı­nı açıkladı. Dolayısıyla bugün için “kriz sona erdi” demekten çok, krizin kontrol altına alınmasının ardından tasfiye ve normalleşme sürecinin başla­dığını söylemek daha doğru.

Asıl mesele fiyat değil, güven

Sermaye piyasalarında güven bir kez zedelen­diğinde bunun etkisi yalnızca ilgili fonla sınırlı kalmıyor. Yatırımcı, “Fonum gerçekten likit mi?”, “Açıklanan fiyat gerçek piyasa değerini yansıtıyor mu?”, “Fonun belli bir hissede ne kadar yoğunlaştı­ğını yeterince görebiliyor muyum?” sorularını sor­maya başladığında sorun bütün fon piyasasına ya­yılabiliyor. Oysa yatırım fonlarının en önemli iş­levlerinden biri, küçük tasarrufların profesyonel portföy yönetimi aracılığıyla sermaye piyasalarına aktarılmasıdır. Bu nedenle fon piyasasının büyü­mesi kadar, fonların büyürken hangi riskleri taşıdı­ğının bilinmesi de önemlidir.

Bundan sonra ne yapılmalı?

Bence yaşananlardan çıkarılacak ilk ders, yalnız­ca mevcut limitleri artırmak veya azaltmak değil, riskin daha erken aşamada görülmesini sağlayacak bir gözetim sisteminin kurulmasıdır. Bir fonun tek bir hissede ne kadar pay tuttuğuna bakmak elbette gerekli. Ancak tek başına yeterli değil.

Aynı portföy yönetim şirketinin farklı fonla­rının aynı hissede toplam pozisyonu, birbiriy­le ilişkili fonlar arasındaki işlemler, hissenin fii­li dolaşım oranı, fonun günlük likiditesi ile yatı­rımcıların geri ödeme talepleri arasındaki ilişki ve olağandışı fiyat hareketleri birlikte izlenmeli. Başka bir ifadeyle denetim, “limit aşıldı mı?” so­rusundan “bu yapı sürdürülebilir mi?” sorusuna geçmeli.

Bunun için SPK, Borsa İstanbul, Takasbank ve MKK arasındaki gerçek zamanlı veri paylaşımı ve erken uyarı mekanizmalarının daha da güçlendiril­mesi önemli. Ayrıca yatırımcıların bir fonun sadece geçmiş getirisini değil, portföy yoğunlaşmasını, liki­ditesini ve risk yapısını kolayca görebilmesi gereki­yor. Çünkü daha yüksek getiri tek başına başarı gös­tergesi değildir. O getirinin hangi risk alınarak elde edildiğini de bilmek gerekir.

Piyasanın büyümesi kadar güvenin de büyümesi önemli

Türkiye’nin daha fazla tasarrufu sermaye piyasa­larına çekmeye, şirketlerin finansmanında sermaye piyasalarının payını artırmaya ihtiyacı var. Bu nok­tada fonlar önemli bir araç oluşturuyor.

Özetle; sermaye piyasalarını büyütürken, bu bü­yümenin gerektirdiği güven ve denetim altyapısını aynı hızda geliştirmek çok daha önemlidir. Çünkü kaybedilen güveni geri kazanmak çok daha zordur.