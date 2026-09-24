Fon krizinin asıl dersi: Güven nasıl korunacak?
Eylül ayı Türk sermaye piyasaları açısından oldukça hareketli geçiyor. Yatırım fonlarında yaşanan gelişmeler, yalnızca bazı fonların yatırımcılarına yönelik bir sorun olmaktan çıkarak, piyasanın işleyişi ve sermaye piyasalarına duyulan güven açısından önemli bir tartışma başlattı.
SPK’nın peş peşe aldığı tedbirler ve tasfiye kararları, sorunun boyutunu ortaya koyarken, bundan sonra asıl tartışılması gereken konu da belirginleşti: Bu noktaya nasıl gelindi ve benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için ne yapılmalı?
Sorun eylülde başlamadı
SPK’nın 18 Eylül tarihli açıklaması bu açıdan önemli. Kurul, 2025 yılının son çeyreğinden itibaren özellikle serbest yatırım fonları ve para piyasası fonları aracılığıyla, bazı portföy yönetim şirketlerinin fiili dolaşımı düşük hisselerde şirketlerin temel finansal büyüklükleriyle açıklanamayacak fiyat hareketlerine neden olduğunun gözlemlendiğini açıkladı.
Bu tespit, yaşananların yalnızca son haftalarda ortaya çıkan bir likidite sorunu olmadığını gösteriyor.
Düşük halka açıklık oranına sahip bir hissede, çok sayıda fonun aynı veya bağlantılı stratejilerle yoğun pozisyon alması fiyatı yukarı taşıyabiliyor. Fiyat yükseldikçe fonun getirisi artıyor, yüksek getiri yeni yatırımcıları çekiyor ve böylece kendi kendini besleyen bir yapı ortaya çıkabiliyor.
Bu mekanizmanın en zayıf noktası çıkış aşaması. Yatırımcılar aynı anda paralarını çekmek istediğinde, fonun elindeki varlıkların aynı hızla nakde çevrilememesi ciddi bir likidite sorunu yaratabiliyor. Fiyatların yükselmesiyle çalışan mekanizma, bu kez fiyatların hızla düşmesine dönüşebiliyor.
SPK’nın müdahalesi önemli, fakat süreç bitmedi
SPK’nın 17 Eylül’de aldığı tedbirler ve fonların tasfiyesine ilişkin kararları bu nedenle yalnızca piyasa hareketlerine verilmiş bir tepki olarak görülmemeli. Kurul daha önce de yatırım fonlarının işleyişine ilişkin düzenlemeler yapmıştı. 28 Ağustos’ta yayımlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber ile özellikle ilişkili taraflar arasındaki teminatsız borçlanmalar ve borsada olağandışı fiyat hareketleri üzerinden oluşabilecek sistemik risklerin sınırlandırılması amaçlandı.
17 Eylül’deki kararlarla birlikte ise bazı fonların tasfiyesine yönelik daha olağanüstü bir aşamaya geçildi. Üstelik SPK’nın 21 Eylül’de tasfiye süresini üç aydan altı aya çıkarması, sürecin önemli bir bölümünün henüz önümüzde olduğunu gösteriyor. Kurul, bu değişikliğin portföylerin piyasa koşulları dikkate alınarak mümkün olduğunca uygun koşullarda satılabilmesini sağlamak amacıyla yapıldığını açıkladı. Dolayısıyla bugün için “kriz sona erdi” demekten çok, krizin kontrol altına alınmasının ardından tasfiye ve normalleşme sürecinin başladığını söylemek daha doğru.
Asıl mesele fiyat değil, güven
Sermaye piyasalarında güven bir kez zedelendiğinde bunun etkisi yalnızca ilgili fonla sınırlı kalmıyor. Yatırımcı, “Fonum gerçekten likit mi?”, “Açıklanan fiyat gerçek piyasa değerini yansıtıyor mu?”, “Fonun belli bir hissede ne kadar yoğunlaştığını yeterince görebiliyor muyum?” sorularını sormaya başladığında sorun bütün fon piyasasına yayılabiliyor. Oysa yatırım fonlarının en önemli işlevlerinden biri, küçük tasarrufların profesyonel portföy yönetimi aracılığıyla sermaye piyasalarına aktarılmasıdır. Bu nedenle fon piyasasının büyümesi kadar, fonların büyürken hangi riskleri taşıdığının bilinmesi de önemlidir.
Bundan sonra ne yapılmalı?
Bence yaşananlardan çıkarılacak ilk ders, yalnızca mevcut limitleri artırmak veya azaltmak değil, riskin daha erken aşamada görülmesini sağlayacak bir gözetim sisteminin kurulmasıdır. Bir fonun tek bir hissede ne kadar pay tuttuğuna bakmak elbette gerekli. Ancak tek başına yeterli değil.
Aynı portföy yönetim şirketinin farklı fonlarının aynı hissede toplam pozisyonu, birbiriyle ilişkili fonlar arasındaki işlemler, hissenin fiili dolaşım oranı, fonun günlük likiditesi ile yatırımcıların geri ödeme talepleri arasındaki ilişki ve olağandışı fiyat hareketleri birlikte izlenmeli. Başka bir ifadeyle denetim, “limit aşıldı mı?” sorusundan “bu yapı sürdürülebilir mi?” sorusuna geçmeli.
Bunun için SPK, Borsa İstanbul, Takasbank ve MKK arasındaki gerçek zamanlı veri paylaşımı ve erken uyarı mekanizmalarının daha da güçlendirilmesi önemli. Ayrıca yatırımcıların bir fonun sadece geçmiş getirisini değil, portföy yoğunlaşmasını, likiditesini ve risk yapısını kolayca görebilmesi gerekiyor. Çünkü daha yüksek getiri tek başına başarı göstergesi değildir. O getirinin hangi risk alınarak elde edildiğini de bilmek gerekir.
Piyasanın büyümesi kadar güvenin de büyümesi önemli
Türkiye’nin daha fazla tasarrufu sermaye piyasalarına çekmeye, şirketlerin finansmanında sermaye piyasalarının payını artırmaya ihtiyacı var. Bu noktada fonlar önemli bir araç oluşturuyor.
Özetle; sermaye piyasalarını büyütürken, bu büyümenin gerektirdiği güven ve denetim altyapısını aynı hızda geliştirmek çok daha önemlidir. Çünkü kaybedilen güveni geri kazanmak çok daha zordur.
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