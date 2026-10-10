Fon krizinin girişim sermayesi ekosistemine etkileri

DR. ALİ CİHAN KURT

Synergia Kurucusu

Türkiye'de son dönemde bazı yatırım fonları ve hisse senetleri etrafında ortaya çıkan gelişmeler doğal olarak Borsa İstanbul, yatırımcı zararları, manipülasyon iddiaları ve denetim mekanizmaları üzerinden tartışılıyor. Bunların her biri önemlidir ve tartışılmalıdır. Ancak ben meselenin çok daha az konuşulan başka bir tarafına dikkat çekmek istiyorum: Bu fon krizi Türkiye'nin teknoloji girişimciliğini nasıl etkileyecek?

Çünkü fon piyasasında yaşa­nan güven sorunu Borsa İs­tanbul'un sınırları içerisin­de kalmayabilir. Güven kaybı Giri­şim Sermayesi Yatırım Fonlarına (GSYF), kitle fonlama platformla­rına, oradan girişim sermayesi ya­tırımlarına ve nihayetinde Türki­ye'deki teknoloji girişimlerine ka­dar uzanabilir.

Üstelik bu risk, Türkiye'nin giri­şim sermayesi ekosisteminin za­ten yeterince derinleşemediği bir dönemde ortaya çıkıyor.

Henüz derinleşemeden güven problemiyle karşılaşmak

Dünya Gazetesi'ndeki bir önce­ki yazımda “Türkiye'nin girişim sermayesi ekosistemi neden sıç­rayamıyor?” sorusunu tartışmış ve temel sorunlarımızdan birinin ekosistemin yeterince derinleşe­memesi olduğunu ifade etmiştim.

Türkiye'de girişimcilik altyapısı nicelik olarak önemli mesafe aldı. Fakat sermaye tarafı aynı hızda de­rinleşemedi. Özellikle girişimlerin erken aşamadan büyüme aşaması­na geçişinde ciddi bir sermaye boş­luğuyla karşılaşıyoruz.

Şimdi bu yapısal probleme yeni ve belki de daha tehlikeli bir değiş­ken ekleniyor: Güven.

Başka bir ifadeyle, henüz serma­ye derinliği sorununu çözemeden sermayenin sisteme girmesini sağ­layan güven mekanizmasında yeni bir sorunla karşılaşabiliriz.

Fon krizi ile Startup'ın ne ilgisi var?

İlk bakışta fon piyasasında ya­şanan bir problemin teknoloji giri­şimcisiyle doğrudan ilişkisi olma­dığı düşünülebilir. Aslında oldukça fazla ilişkisi var.

Teknoloji girişimleri klasik şir­ketlerden farklıdır. Bir startup'ın bilançosunda çoğu zaman banka­ya teminat gösterebileceği fabrika, makine veya gayrimenkul bulun­maz. En önemli varlıkları teknolo­jileri, yazılımları, fikri mülkiyetle­ri, ekipleri ve gelecekte yaratabile­cekleri nakit akımıdır.

Bankacılık sistemi doğal olarak geçmişe, bilançoya ve teminata ba­kar. Girişim sermayesi ise geleceği fiyatlamaya çalışır.

Bu nedenle dünyada teknoloji gi­rişimciliğinin gelişmesi ile venture capital piyasalarının derinliği ara­sında güçlü bir ilişki vardır. Tür­kiye açısından GSYF'ler tam da bu nedenle stratejik öneme sahip. GSYF'ler tasarruf sahibi ile tekno­loji girişimcisi arasında sermaye köprüsü kurabilecek en önemli ku­rumsal mekanizmalardan biri ha­line geldi.

Ve şimdi bu köprünün yatırımcı tarafında bir güven problemi oluş­ma ihtimalini konuşuyoruz.

Küçük bir güven kaybı, büyük etki yaratabilir

Burada rakamlardan önce mate­matiği doğru okumamız gerekiyor. Türkiye'deki toplam fon ekosiste­mi ile girişim sermayesine ayrılan kaynak aynı büyüklükte değil. GS­YF'ler, geniş fon piyasasının içe­risinde daha küçük ama reel eko­nomi ve teknoloji üretimi açısın­dan etkisi kendi büyüklüğünün çok üzerinde olan bir alanı temsil edi­yor. Bu durum önemli bir asimet­ri yaratıyor. Büyük bir finansal ha­vuzdaki nispeten küçük bir güven kaybı, çok daha küçük olan girişim sermayesi havuzunda oransal ola­rak çok daha büyük sonuçlar do­ğurabilir.

TSPB’nin 2025 verileri bu asi­metriyi rakama döküyor. Yatırım fonlarının toplam portföy büyük­lüğü 8,54 trilyon TL, GSYF’lerin büyüklüğü 416,5 milyar TL; yani yaklaşık yüzde 4,9. GSYF portföy­lerinin yüzde 81’i girişim sermaye­si yatırımlarından oluşuyor. Baş­ka bir ifadeyle yaklaşık 337 milyar TL fiilen girişim yatırımlarında de­ğerlendiriliyor. Fon sayısı da 2024 sonundaki 353’ten 2025 sonunda 487’ye yükselmiş durumda. GSYF dışındaki kanallar daha da küçük. SPK’ya göre girişim sermayesi yatı­rım ortaklıklarının 2025 sonu top­lam aktif büyüklüğü 60,4 milyar TL. MKK verilerinde kitle fonlaması sisteminde biriken toplam fonlama 1,45 milyar TL’ye ulaşıyor; bunun yaklaşık 320,6 milyon TL’si yalnız­ca 2025 yılında sağlanan finans­man. Ölçek farkı, güven şokunun neden kritik olduğunu gösteriyor.

Dahası TSPB, 2025’te GSYF’ler­den fiyat etkisinden arındırılmış yaklaşık 118 milyar TL net serma­ye çıkışı hesaplıyor; bunu bugünkü fon krizine bağlamak doğru değil ancak hassasiyeti gösteriyor. 416,5 milyar TL’lik havuzda yeni kay­nak yaratma kapasitesinin yüzde 5, yüzde 10 ve yüzde 20 daralması sırasıyla 20,8, 41,7 ve 83,3 milyar TL’ye karşılık gelir. Mevcut yüz­de 81 yatırım oranı korunursa gi­rişimlere potansiyel yansıma 16,9, 33,7 ve 67,5 milyar TL olur. Bunlar tahmin değil, ölçek senaryolarıdır.

Asıl soru şudur: GSYF'lere bun­dan sonra girmesi beklenen ne ka­dar para artık girmeyecek? Finan­sal istatistiklerde bunun ölçülmesi çok daha zordur. Ama girişimcilik ekosistemi açısından gerçek kayıp tam olarak burada oluşabilir.

Kaybolan yalnızca para değildir

Finans piyasalarında krizlerin maliyetini hesaplarken genellikle gerçekleşmiş zararlara bakıyoruz. Oysa güven krizlerinin daha önem­li maliyeti çoğu zaman bilançolar­da görünmez. Yatırımcı bir fondan parasını çektiğinde bunu ölçebili­riz. Ancak yatırım yapmayı düşü­nen bir yatırımcının güven sorunu nedeniyle GSYF'ye hiç girmemesi­ni nasıl ölçeceğiz? Kurulması plan­lanan ama yeterli kaynak bulama­dığı için kurulamayan fonu hangi istatistikte göreceğiz?

İkinci fonunu kurmayı planla­yan başarılı bir fon yöneticisinin hedeflediği büyüklüğe ulaşama­masını nasıl ölçeceğiz? Bir star­tup'ın alamadığı yatırım hangi bi­lançoda zarar olarak görünecek?

Görünmeyecek. Ekonomide bu­na fırsat maliyeti diyoruz. Ve bence bugün yaşanan fon krizinin tekno­loji girişimciliği açısından en bü­yük riski gerçekleşmiş kayıplardan çok bu görünmeyen kayıplardır.

Yatırımcı mevzuat kitapçığıyla düşünmez

Burada davranışsal finans açı­sından önemli bir problem daha bulunuyor. Finans profesyonelleri menkul kıymet yatırım fonları ile GSYF'lerin farklı yatırım strateji­lerine, risk profillerine ve yapıla­ra sahip olduğunu bilir. Ancak ya­tırımcı algısı her zaman bu kadar kategorik çalışmaz. Yatırımcının çok daha düz bir düşünme biçimi vardır. Özellikle finansal piyasalar­da güven sarsıldığında yatırımcılar riskleri ayrıştırmak yerine genel­leştirmeye başlayabilir. Bir nokta­dan sonra yatırımcının zihninde şu basit soru oluşur: “Fonlara ne ka­dar güvenebilirim?”

İşte bulaşma riski burada ortaya çıkar. Sorunun GSYF'lerden kay­naklanmamış olması, GSYF'lerin sonuçlarından etkilenmeyeceği anlamına gelmez. Finans tarihinde bunun çok sayıda örneğini gördük. Güven kaybı başladığında sermaye her zaman problemin kaynağından çıkmaz; bazen problemin hiç olma­dığı alanlardan da çekilir.

İlk darbe devam yatırımlarına gelebilir

Girişimcilik ekosisteminde ser­maye daralmasının başka önemli bir sonucu var. Follow-on invest­ment, yani devam yatırımları.

Bir teknoloji girişiminin ilk ya­tırımını alması yolculuğun sonu değil, başlangıcıdır. Ürün geliştir­mek, ekip kurmak, müşteri kazan­mak, uluslararasılaşmak ve ölçek­lenmek için şirketlerin sonraki yatırım turlarına ihtiyacı vardır. Fonlama koşulları zorlaştığında fon yöneticileri doğal olarak mev­cut portföylerini korumaya yöne­lir. Yeni yatırımlar azalır. Rezerv­ler mevcut portföy şirketlerine ayrılır. Daha az sayıda şirket fon­lanır. Değerlemeler üzerinde aşa­ğı yönlü baskı oluşur. Yatırım tur­ları arasındaki süre uzar. Bu du­rum Türkiye açısından özellikle tehlikelidir. Çünkü bizim sorunu­muz yalnızca startup üretmek de­ğil, ürettiğimiz startup'ları sca­le-up haline getirebilmek. Tam da sermaye yoğunluğunun arttığı bu aşamada yatırım kanallarının da­ralması, Türkiye'nin teknoloji şir­keti üretme kapasitesini doğru­dan etkileyebilir.

Musluk zaten yeterince açık değildi

Küresel girişim sermayesi piya­sası da birkaç yıl önceki koşullar­dan oldukça uzakta. 2020-2021 dö­neminin olağanüstü likiditesi sona erdi. Sermayenin maliyeti yüksel­di. Teknoloji şirketlerinin değer­lemeleri daha rasyonel seviyelere geldi. Yatırım komiteleri daha se­çici hale geldi. Bunun gelişmekte olan ülkeler açısından doğal bir so­nucu var: Uluslararası sermaye ön­ce kendi riskini azaltıyor. Dolayı­sıyla Türkiye'nin bu dönemde yerli girişim sermayesi kaynaklarını bü­yütmesi ve kurumsallaştırması her zamankinden daha önemli. GSY­F'lerin önemi de burada ortaya çı­kıyor. Bir önceki yazıda dikkat çek­tiğim sermaye derinliği problemi tam olarak çözülememişken, şim­di yatırımcı güvenindeki bozulma nedeniyle musluğun biraz daha kı­sılması riskiyle karşı karşıyayız.

Henüz derinleştiremediğimiz bir piyasayı güven kaybıyla daha da sığlaştırma tehlikesi taşıyoruz.

Üstelik mesele yalnızca yatırım miktarı değil. Girişimcilik eko­sisteminin ihtiyacı olan sermaye uzun vadeli ve nitelikli sermayedir. İyi bir girişim sermayesi yatırım­cısı yalnızca para vermez. Kurum­sal yönetim getirir, network sağlar, yeni pazarlara erişimi kolaylaştı­rır, sonraki yatırım turlarına kapı açar, şirketin stratejik kararlarına katkıda bulunur. Güven problemi nedeniyle uzun vadeli ve kurumsal yatırımcılar alternatif yatırımlar­dan uzaklaşmaya başlarsa ortaya çıkan boşluğu daha kısa vadeli ser­maye doldurabilir.

Bu nedenle ekosistemin kaybı iki boyutlu olabilir: Daha az sermaye ve daha düşük nitelikli sermaye.

Burada çok önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Bugünkü tar­tışmalar nedeniyle bütün fon sek­törünü ve özellikle GSYF'leri zan altında bırakmak yapılabilecek en büyük hatalardan biri olur. Tam tersine Türkiye'nin daha fazla ku­rumsal girişim sermayesine ihti­yacı var. Daha şeffaf fonlara, daha güçlü yönetişime, daha iyi rapor­lamaya, daha sağlıklı değerleme mekanizmalarına, daha fazla ku­rumsal yatırımcıya ve başarılı fon yöneticilerinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fonlarını kurabildiği sürdürülebilir bir yapıya ihtiyacı­mız var. Çünkü girişim sermaye­si piyasasında gerçek derinlik fon sayısıyla oluşmaz. Sermayenin sü­rekliliğiyle oluşur.

Başarılı yatırımlardan elde edi­len getirinin tekrar yeni fonlara, oradan yeni girişimlere aktarıl­ması gerekir. Ekosistem ancak bu döngü tekrar tekrar çalıştığında derinleşir. Güven ise bu döngünün görünmeyen altyapısıdır.

Yarının kaç teknoloji şirketini kaybediyoruz?

Türkiye teknoloji girişimciliği konusunda son 20 yılda ciddi bir altyapı oluşturdu. Teknoparklar kurduk. Kuluçka merkezleri geliş­tirdik. Üniversitelerde girişimci­liği destekledik. Melek yatırımcı­lık sistemini geliştirdik. GSYF'leri oluşturduk. Kamu desteklerini ar­tırdık. Şimdi bütün bu yapının en kritik hammaddelerinden biri olan özel sermayenin güvenini koruma­mız gerekiyor. Çünkü teknoloji gi­rişimciliğinde bugünkü kararların sonuçları yarın ortaya çıkar.

Bugün GSYF'ye girmeyen para yarın yapılmayan yatırımdır. Ya­pılmayan yatırım, büyüyemeyen startup'tır. Büyüyemeyen startup; işe alınmayan mühendis, yapılma­yan Ar-Ge, girilemeyen dış pazar ve gerçekleştirilemeyen teknoloji ihracatıdır. Bunların hiçbirini bu­günün zarar hanesinde göremeyiz.

Belki de fon krizinin girişimcilik ekosistemine verebileceği en bü­yük zarar tam olarak budur: İsta­tistiklere hiç girmeyecek kayıplar yaratması. Bir önceki yazımda Tür­kiye'nin girişim sermayesi ekosis­teminin neden yeterince derinle­şemediğini tartışmıştım. Bugün ise soruyu bir adım ileri taşımamız ge­rekiyor: Henüz derinleştiremedi­ğimiz bir ekosistemi, şimdi bir de güven kaybıyla daha mı sığlaştıra­cağız? Ve belki bundan daha önem­li bir soru var: Bugün kaybettiğimiz güven nedeniyle yarının kaç tekno­loji şirketini hiç kuramayacağız?