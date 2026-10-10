Fon krizinin girişim sermayesi ekosistemine etkileri
DR. ALİ CİHAN KURT
Synergia Kurucusu
Türkiye'de son dönemde bazı yatırım fonları ve hisse senetleri etrafında ortaya çıkan gelişmeler doğal olarak Borsa İstanbul, yatırımcı zararları, manipülasyon iddiaları ve denetim mekanizmaları üzerinden tartışılıyor. Bunların her biri önemlidir ve tartışılmalıdır. Ancak ben meselenin çok daha az konuşulan başka bir tarafına dikkat çekmek istiyorum: Bu fon krizi Türkiye'nin teknoloji girişimciliğini nasıl etkileyecek?
Çünkü fon piyasasında yaşanan güven sorunu Borsa İstanbul'un sınırları içerisinde kalmayabilir. Güven kaybı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına (GSYF), kitle fonlama platformlarına, oradan girişim sermayesi yatırımlarına ve nihayetinde Türkiye'deki teknoloji girişimlerine kadar uzanabilir.
Üstelik bu risk, Türkiye'nin girişim sermayesi ekosisteminin zaten yeterince derinleşemediği bir dönemde ortaya çıkıyor.
Henüz derinleşemeden güven problemiyle karşılaşmak
Dünya Gazetesi'ndeki bir önceki yazımda “Türkiye'nin girişim sermayesi ekosistemi neden sıçrayamıyor?” sorusunu tartışmış ve temel sorunlarımızdan birinin ekosistemin yeterince derinleşememesi olduğunu ifade etmiştim.
Türkiye'de girişimcilik altyapısı nicelik olarak önemli mesafe aldı. Fakat sermaye tarafı aynı hızda derinleşemedi. Özellikle girişimlerin erken aşamadan büyüme aşamasına geçişinde ciddi bir sermaye boşluğuyla karşılaşıyoruz.
Şimdi bu yapısal probleme yeni ve belki de daha tehlikeli bir değişken ekleniyor: Güven.
Başka bir ifadeyle, henüz sermaye derinliği sorununu çözemeden sermayenin sisteme girmesini sağlayan güven mekanizmasında yeni bir sorunla karşılaşabiliriz.
Fon krizi ile Startup'ın ne ilgisi var?
İlk bakışta fon piyasasında yaşanan bir problemin teknoloji girişimcisiyle doğrudan ilişkisi olmadığı düşünülebilir. Aslında oldukça fazla ilişkisi var.
Teknoloji girişimleri klasik şirketlerden farklıdır. Bir startup'ın bilançosunda çoğu zaman bankaya teminat gösterebileceği fabrika, makine veya gayrimenkul bulunmaz. En önemli varlıkları teknolojileri, yazılımları, fikri mülkiyetleri, ekipleri ve gelecekte yaratabilecekleri nakit akımıdır.
Bankacılık sistemi doğal olarak geçmişe, bilançoya ve teminata bakar. Girişim sermayesi ise geleceği fiyatlamaya çalışır.
Bu nedenle dünyada teknoloji girişimciliğinin gelişmesi ile venture capital piyasalarının derinliği arasında güçlü bir ilişki vardır. Türkiye açısından GSYF'ler tam da bu nedenle stratejik öneme sahip. GSYF'ler tasarruf sahibi ile teknoloji girişimcisi arasında sermaye köprüsü kurabilecek en önemli kurumsal mekanizmalardan biri haline geldi.
Ve şimdi bu köprünün yatırımcı tarafında bir güven problemi oluşma ihtimalini konuşuyoruz.
Küçük bir güven kaybı, büyük etki yaratabilir
Burada rakamlardan önce matematiği doğru okumamız gerekiyor. Türkiye'deki toplam fon ekosistemi ile girişim sermayesine ayrılan kaynak aynı büyüklükte değil. GSYF'ler, geniş fon piyasasının içerisinde daha küçük ama reel ekonomi ve teknoloji üretimi açısından etkisi kendi büyüklüğünün çok üzerinde olan bir alanı temsil ediyor. Bu durum önemli bir asimetri yaratıyor. Büyük bir finansal havuzdaki nispeten küçük bir güven kaybı, çok daha küçük olan girişim sermayesi havuzunda oransal olarak çok daha büyük sonuçlar doğurabilir.
TSPB’nin 2025 verileri bu asimetriyi rakama döküyor. Yatırım fonlarının toplam portföy büyüklüğü 8,54 trilyon TL, GSYF’lerin büyüklüğü 416,5 milyar TL; yani yaklaşık yüzde 4,9. GSYF portföylerinin yüzde 81’i girişim sermayesi yatırımlarından oluşuyor. Başka bir ifadeyle yaklaşık 337 milyar TL fiilen girişim yatırımlarında değerlendiriliyor. Fon sayısı da 2024 sonundaki 353’ten 2025 sonunda 487’ye yükselmiş durumda. GSYF dışındaki kanallar daha da küçük. SPK’ya göre girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının 2025 sonu toplam aktif büyüklüğü 60,4 milyar TL. MKK verilerinde kitle fonlaması sisteminde biriken toplam fonlama 1,45 milyar TL’ye ulaşıyor; bunun yaklaşık 320,6 milyon TL’si yalnızca 2025 yılında sağlanan finansman. Ölçek farkı, güven şokunun neden kritik olduğunu gösteriyor.
Dahası TSPB, 2025’te GSYF’lerden fiyat etkisinden arındırılmış yaklaşık 118 milyar TL net sermaye çıkışı hesaplıyor; bunu bugünkü fon krizine bağlamak doğru değil ancak hassasiyeti gösteriyor. 416,5 milyar TL’lik havuzda yeni kaynak yaratma kapasitesinin yüzde 5, yüzde 10 ve yüzde 20 daralması sırasıyla 20,8, 41,7 ve 83,3 milyar TL’ye karşılık gelir. Mevcut yüzde 81 yatırım oranı korunursa girişimlere potansiyel yansıma 16,9, 33,7 ve 67,5 milyar TL olur. Bunlar tahmin değil, ölçek senaryolarıdır.
Asıl soru şudur: GSYF'lere bundan sonra girmesi beklenen ne kadar para artık girmeyecek? Finansal istatistiklerde bunun ölçülmesi çok daha zordur. Ama girişimcilik ekosistemi açısından gerçek kayıp tam olarak burada oluşabilir.
Kaybolan yalnızca para değildir
Finans piyasalarında krizlerin maliyetini hesaplarken genellikle gerçekleşmiş zararlara bakıyoruz. Oysa güven krizlerinin daha önemli maliyeti çoğu zaman bilançolarda görünmez. Yatırımcı bir fondan parasını çektiğinde bunu ölçebiliriz. Ancak yatırım yapmayı düşünen bir yatırımcının güven sorunu nedeniyle GSYF'ye hiç girmemesini nasıl ölçeceğiz? Kurulması planlanan ama yeterli kaynak bulamadığı için kurulamayan fonu hangi istatistikte göreceğiz?
İkinci fonunu kurmayı planlayan başarılı bir fon yöneticisinin hedeflediği büyüklüğe ulaşamamasını nasıl ölçeceğiz? Bir startup'ın alamadığı yatırım hangi bilançoda zarar olarak görünecek?
Görünmeyecek. Ekonomide buna fırsat maliyeti diyoruz. Ve bence bugün yaşanan fon krizinin teknoloji girişimciliği açısından en büyük riski gerçekleşmiş kayıplardan çok bu görünmeyen kayıplardır.
Yatırımcı mevzuat kitapçığıyla düşünmez
Burada davranışsal finans açısından önemli bir problem daha bulunuyor. Finans profesyonelleri menkul kıymet yatırım fonları ile GSYF'lerin farklı yatırım stratejilerine, risk profillerine ve yapılara sahip olduğunu bilir. Ancak yatırımcı algısı her zaman bu kadar kategorik çalışmaz. Yatırımcının çok daha düz bir düşünme biçimi vardır. Özellikle finansal piyasalarda güven sarsıldığında yatırımcılar riskleri ayrıştırmak yerine genelleştirmeye başlayabilir. Bir noktadan sonra yatırımcının zihninde şu basit soru oluşur: “Fonlara ne kadar güvenebilirim?”
İşte bulaşma riski burada ortaya çıkar. Sorunun GSYF'lerden kaynaklanmamış olması, GSYF'lerin sonuçlarından etkilenmeyeceği anlamına gelmez. Finans tarihinde bunun çok sayıda örneğini gördük. Güven kaybı başladığında sermaye her zaman problemin kaynağından çıkmaz; bazen problemin hiç olmadığı alanlardan da çekilir.
İlk darbe devam yatırımlarına gelebilir
Girişimcilik ekosisteminde sermaye daralmasının başka önemli bir sonucu var. Follow-on investment, yani devam yatırımları.
Bir teknoloji girişiminin ilk yatırımını alması yolculuğun sonu değil, başlangıcıdır. Ürün geliştirmek, ekip kurmak, müşteri kazanmak, uluslararasılaşmak ve ölçeklenmek için şirketlerin sonraki yatırım turlarına ihtiyacı vardır. Fonlama koşulları zorlaştığında fon yöneticileri doğal olarak mevcut portföylerini korumaya yönelir. Yeni yatırımlar azalır. Rezervler mevcut portföy şirketlerine ayrılır. Daha az sayıda şirket fonlanır. Değerlemeler üzerinde aşağı yönlü baskı oluşur. Yatırım turları arasındaki süre uzar. Bu durum Türkiye açısından özellikle tehlikelidir. Çünkü bizim sorunumuz yalnızca startup üretmek değil, ürettiğimiz startup'ları scale-up haline getirebilmek. Tam da sermaye yoğunluğunun arttığı bu aşamada yatırım kanallarının daralması, Türkiye'nin teknoloji şirketi üretme kapasitesini doğrudan etkileyebilir.
Musluk zaten yeterince açık değildi
Küresel girişim sermayesi piyasası da birkaç yıl önceki koşullardan oldukça uzakta. 2020-2021 döneminin olağanüstü likiditesi sona erdi. Sermayenin maliyeti yükseldi. Teknoloji şirketlerinin değerlemeleri daha rasyonel seviyelere geldi. Yatırım komiteleri daha seçici hale geldi. Bunun gelişmekte olan ülkeler açısından doğal bir sonucu var: Uluslararası sermaye önce kendi riskini azaltıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu dönemde yerli girişim sermayesi kaynaklarını büyütmesi ve kurumsallaştırması her zamankinden daha önemli. GSYF'lerin önemi de burada ortaya çıkıyor. Bir önceki yazıda dikkat çektiğim sermaye derinliği problemi tam olarak çözülememişken, şimdi yatırımcı güvenindeki bozulma nedeniyle musluğun biraz daha kısılması riskiyle karşı karşıyayız.
Henüz derinleştiremediğimiz bir piyasayı güven kaybıyla daha da sığlaştırma tehlikesi taşıyoruz.
Üstelik mesele yalnızca yatırım miktarı değil. Girişimcilik ekosisteminin ihtiyacı olan sermaye uzun vadeli ve nitelikli sermayedir. İyi bir girişim sermayesi yatırımcısı yalnızca para vermez. Kurumsal yönetim getirir, network sağlar, yeni pazarlara erişimi kolaylaştırır, sonraki yatırım turlarına kapı açar, şirketin stratejik kararlarına katkıda bulunur. Güven problemi nedeniyle uzun vadeli ve kurumsal yatırımcılar alternatif yatırımlardan uzaklaşmaya başlarsa ortaya çıkan boşluğu daha kısa vadeli sermaye doldurabilir.
Bu nedenle ekosistemin kaybı iki boyutlu olabilir: Daha az sermaye ve daha düşük nitelikli sermaye.
Burada çok önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Bugünkü tartışmalar nedeniyle bütün fon sektörünü ve özellikle GSYF'leri zan altında bırakmak yapılabilecek en büyük hatalardan biri olur. Tam tersine Türkiye'nin daha fazla kurumsal girişim sermayesine ihtiyacı var. Daha şeffaf fonlara, daha güçlü yönetişime, daha iyi raporlamaya, daha sağlıklı değerleme mekanizmalarına, daha fazla kurumsal yatırımcıya ve başarılı fon yöneticilerinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fonlarını kurabildiği sürdürülebilir bir yapıya ihtiyacımız var. Çünkü girişim sermayesi piyasasında gerçek derinlik fon sayısıyla oluşmaz. Sermayenin sürekliliğiyle oluşur.
Başarılı yatırımlardan elde edilen getirinin tekrar yeni fonlara, oradan yeni girişimlere aktarılması gerekir. Ekosistem ancak bu döngü tekrar tekrar çalıştığında derinleşir. Güven ise bu döngünün görünmeyen altyapısıdır.
Yarının kaç teknoloji şirketini kaybediyoruz?
Türkiye teknoloji girişimciliği konusunda son 20 yılda ciddi bir altyapı oluşturdu. Teknoparklar kurduk. Kuluçka merkezleri geliştirdik. Üniversitelerde girişimciliği destekledik. Melek yatırımcılık sistemini geliştirdik. GSYF'leri oluşturduk. Kamu desteklerini artırdık. Şimdi bütün bu yapının en kritik hammaddelerinden biri olan özel sermayenin güvenini korumamız gerekiyor. Çünkü teknoloji girişimciliğinde bugünkü kararların sonuçları yarın ortaya çıkar.
Bugün GSYF'ye girmeyen para yarın yapılmayan yatırımdır. Yapılmayan yatırım, büyüyemeyen startup'tır. Büyüyemeyen startup; işe alınmayan mühendis, yapılmayan Ar-Ge, girilemeyen dış pazar ve gerçekleştirilemeyen teknoloji ihracatıdır. Bunların hiçbirini bugünün zarar hanesinde göremeyiz.
Belki de fon krizinin girişimcilik ekosistemine verebileceği en büyük zarar tam olarak budur: İstatistiklere hiç girmeyecek kayıplar yaratması. Bir önceki yazımda Türkiye'nin girişim sermayesi ekosisteminin neden yeterince derinleşemediğini tartışmıştım. Bugün ise soruyu bir adım ileri taşımamız gerekiyor: Henüz derinleştiremediğimiz bir ekosistemi, şimdi bir de güven kaybıyla daha mı sığlaştıracağız? Ve belki bundan daha önemli bir soru var: Bugün kaybettiğimiz güven nedeniyle yarının kaç teknoloji şirketini hiç kuramayacağız?
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