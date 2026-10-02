Fon olayı finansal mı, sosyolojik mi?

Türkiye’de bugün fonları konuşuyoruz, ama belki de asıl konuşmamız gereken, bi­zi fonlara götüren toplumsal ruh hali. Çünkü mesele yalnızca kimin ne kadar para kaybetti­ği, hangi fonun ne yaptığı ya da denetimin ne­rede aksadığı meselesi değil.

Asıl soru ve so­run vatandaşlarımızın neden artık paraları­nı korumaktan çok, kısa sürede büyütmenin peşinde olduğu. Neden yüksek getiri ihtima­li, yüksek risk gerçeğinin önüne geçebiliyor? Bana göre yaşadığımız fon tartışmasının gö­rünmeyen tarafı tam da burası. Çünkü bir ül­kede milyonlarca insan aynı anda parasına ye­ni bir çıkış yolu arıyorsa, artık sadece finansal bir meseleyi değil, toplumsal bir davranış de­ğişikliğini konuşuyoruz demektir.

Bu nedenle belki de bugün sorulması gereken en çarpıcı soru fon problemi gerçekten finansal bir prob­lem mi, yoksa giderek sosyolojik bir meseleye mi dönüşüyor? Türkiye’nin fon olayında bu­gün sorumluların peşine nasıl düşüleceği ka­dar, parasına ulaşamayan insanların hayatı­nın nasıl devam edeceği de önemli bir mesele.

Burada devam eden bir adli süreç var ve el­bette bu sürecin hukuki boyutuyla ilgili hü­küm vermek bizim işimiz değil. Ancak mese­lenin ekonomi, finansal piyasalar ve yatırım­cı güveni açısından ortaya çıkardığı sonuçları konuşmamız gerekiyor. Tera ve Pusula isimle­ri etrafında yoğunlaşan soruşturma, siyasi tar­tışmaların da merkezine yerleşti. Ancak şirket isimlerinin ve rakamların arkasında emeklilik birikimi, çocukların eğitim parası, işletmele­rin ücret ve tedarikçi ödemeleri bulunuyor. Fi­nansal sistemde bekleyen para, gerçek hayatta bekleyen ihtiyaç demektir.

Devlet Denetleme Kurulu görev başında, bundan sonra ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetle­me Kurulu’nu yetkilendirdiğini ve fonların tasfiye sürecinin koordinasyonu için Cum­hurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkan­lığında bir yapı oluşturulduğunu açıkladı. Er­doğan’ın yanlış yapanlarla yolların ayrılacağı yönündeki açıklaması siyasi sorumluluk ba­kımından güçlü bir mesaj olarak yansısa da, yatırımcının beklediği bu mesajın hukuki ve ekonomik karşılığı. Kimlerin sorumlu olduğu kadar, denetimin nerede aksadığı da açıklığa kavuşmak durumunda.

Mağdurlar açısından ceza soruşturmasıyla paranın geri alınması aynı anlama gelmiyor. Bir kişinin tutuklanması, yahut malvarlığına ted­bir konulması o varlığın hemen mağdurlara da­ğıtılacağı sonucunu doğurmaz. Suçun, zararın ve sorumluluğun ayrı ayrı belirlenmesi gerekir.

Önümüzdeki dönemin ilk belirleyici başlı­ğı tasfiye olacak. SPK, ilgili tasfiye düzenle­mesindeki üç aylık süreyi, varlıkların müm­kün olduğunca uygun koşullarda satılabilmesi amacıyla altı aya çıkardı. Bu, bütün yatırımcı­ların altıncı ayın sonunda eksiksiz ödeme ala­cağına ilişkin bir garanti değil. Satışların ger­çekleşme koşulları, fonların varlık yapısı ve tahsil edilebilir alacakları sonucu belirleye­cek.

İkinci başlık, tasfiye sonrasında ortaya çıkabilecek zarar. Hukuka aykırı işlem veya yönetim kusuru iddiasına dayanan tazminat taleplerinde, kimin hangi davranışının han­gi kayba yol açtığı tartışılacak. Bilirkişi ince­lemeleri ve para hareketleri önem kazanabi­lir. Bu nedenle herkese aynı sonucu vadeden açıklamalar, bugünden yeni bir hayal kırıklı­ğının zeminini hazırlayabilir.

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken hususlar var

Yatırımcı açısından hesap ekstrelerini, alım ve satım talimatlarını, sözleşmeleri ve kurum­larla yazışmaları saklamak önem taşıyor. So­mut dosyaya göre başvuru yollarının, sürelerin ve sorumlu tarafların değerlendirilmesi gereke­cek. Sosyal medyadaki ödeme söylentileri yeri­ne resmî duyuruların izlenmesi, hak arama sü­recinin sağlam kurulmasına yardımcı olacaktır.

Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin varlığı, her fon zararının devlet tarafından karşılanacağı anla­mına gelmez; tazmin kapsamı belirli yükümlü­lüklerin yerine getirilmemesine bağlı olduğun­dan, piyasa kaybıyla hukuka aykırılıktan doğan zararı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Be­nim öngörüm, mağdurların tek bir ödeme gü­nünden çok, tasfiye ve olası tazminat süreçle­rinin birlikte ilerlediği bir dönemle karşılaşa­bileceğidir. Bu yüzden ihtiyaç, genel güvence cümlelerinden önce fon bazında açık bilanço, anlaşılır takvim ve düzenli bilgilendirmedir.

Bundan sonraki süreçte hassas dengeyi ko­rumak gerekecek. Bir tarafta yanlış yapanların üzerine kararlılıkla gitmek, diğer tarafta Tür­kiye’nin bütün sermaye piyasalarını zan altın­da bırakmamak. Öte yandan da kazanılan güve­ni yeniden inşa edebilmek. Tüm olanları dünya­nın da takip ettiğini düşündüğümüzde, ne yazık ki bundan sonra işimiz pek de kolay olmayacak.