Fon olayı finansal mı, sosyolojik mi?
Türkiye’de bugün fonları konuşuyoruz, ama belki de asıl konuşmamız gereken, bizi fonlara götüren toplumsal ruh hali. Çünkü mesele yalnızca kimin ne kadar para kaybettiği, hangi fonun ne yaptığı ya da denetimin nerede aksadığı meselesi değil.
Asıl soru ve sorun vatandaşlarımızın neden artık paralarını korumaktan çok, kısa sürede büyütmenin peşinde olduğu. Neden yüksek getiri ihtimali, yüksek risk gerçeğinin önüne geçebiliyor? Bana göre yaşadığımız fon tartışmasının görünmeyen tarafı tam da burası. Çünkü bir ülkede milyonlarca insan aynı anda parasına yeni bir çıkış yolu arıyorsa, artık sadece finansal bir meseleyi değil, toplumsal bir davranış değişikliğini konuşuyoruz demektir.
Bu nedenle belki de bugün sorulması gereken en çarpıcı soru fon problemi gerçekten finansal bir problem mi, yoksa giderek sosyolojik bir meseleye mi dönüşüyor? Türkiye’nin fon olayında bugün sorumluların peşine nasıl düşüleceği kadar, parasına ulaşamayan insanların hayatının nasıl devam edeceği de önemli bir mesele.
Burada devam eden bir adli süreç var ve elbette bu sürecin hukuki boyutuyla ilgili hüküm vermek bizim işimiz değil. Ancak meselenin ekonomi, finansal piyasalar ve yatırımcı güveni açısından ortaya çıkardığı sonuçları konuşmamız gerekiyor. Tera ve Pusula isimleri etrafında yoğunlaşan soruşturma, siyasi tartışmaların da merkezine yerleşti. Ancak şirket isimlerinin ve rakamların arkasında emeklilik birikimi, çocukların eğitim parası, işletmelerin ücret ve tedarikçi ödemeleri bulunuyor. Finansal sistemde bekleyen para, gerçek hayatta bekleyen ihtiyaç demektir.
Devlet Denetleme Kurulu görev başında, bundan sonra ne olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’nu yetkilendirdiğini ve fonların tasfiye sürecinin koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir yapı oluşturulduğunu açıkladı. Erdoğan’ın yanlış yapanlarla yolların ayrılacağı yönündeki açıklaması siyasi sorumluluk bakımından güçlü bir mesaj olarak yansısa da, yatırımcının beklediği bu mesajın hukuki ve ekonomik karşılığı. Kimlerin sorumlu olduğu kadar, denetimin nerede aksadığı da açıklığa kavuşmak durumunda.
Mağdurlar açısından ceza soruşturmasıyla paranın geri alınması aynı anlama gelmiyor. Bir kişinin tutuklanması, yahut malvarlığına tedbir konulması o varlığın hemen mağdurlara dağıtılacağı sonucunu doğurmaz. Suçun, zararın ve sorumluluğun ayrı ayrı belirlenmesi gerekir.
Önümüzdeki dönemin ilk belirleyici başlığı tasfiye olacak. SPK, ilgili tasfiye düzenlemesindeki üç aylık süreyi, varlıkların mümkün olduğunca uygun koşullarda satılabilmesi amacıyla altı aya çıkardı. Bu, bütün yatırımcıların altıncı ayın sonunda eksiksiz ödeme alacağına ilişkin bir garanti değil. Satışların gerçekleşme koşulları, fonların varlık yapısı ve tahsil edilebilir alacakları sonucu belirleyecek.
İkinci başlık, tasfiye sonrasında ortaya çıkabilecek zarar. Hukuka aykırı işlem veya yönetim kusuru iddiasına dayanan tazminat taleplerinde, kimin hangi davranışının hangi kayba yol açtığı tartışılacak. Bilirkişi incelemeleri ve para hareketleri önem kazanabilir. Bu nedenle herkese aynı sonucu vadeden açıklamalar, bugünden yeni bir hayal kırıklığının zeminini hazırlayabilir.
Yatırımcıların dikkat etmesi gereken hususlar var
Yatırımcı açısından hesap ekstrelerini, alım ve satım talimatlarını, sözleşmeleri ve kurumlarla yazışmaları saklamak önem taşıyor. Somut dosyaya göre başvuru yollarının, sürelerin ve sorumlu tarafların değerlendirilmesi gerekecek. Sosyal medyadaki ödeme söylentileri yerine resmî duyuruların izlenmesi, hak arama sürecinin sağlam kurulmasına yardımcı olacaktır.
Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin varlığı, her fon zararının devlet tarafından karşılanacağı anlamına gelmez; tazmin kapsamı belirli yükümlülüklerin yerine getirilmemesine bağlı olduğundan, piyasa kaybıyla hukuka aykırılıktan doğan zararı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Benim öngörüm, mağdurların tek bir ödeme gününden çok, tasfiye ve olası tazminat süreçlerinin birlikte ilerlediği bir dönemle karşılaşabileceğidir. Bu yüzden ihtiyaç, genel güvence cümlelerinden önce fon bazında açık bilanço, anlaşılır takvim ve düzenli bilgilendirmedir.
Bundan sonraki süreçte hassas dengeyi korumak gerekecek. Bir tarafta yanlış yapanların üzerine kararlılıkla gitmek, diğer tarafta Türkiye’nin bütün sermaye piyasalarını zan altında bırakmamak. Öte yandan da kazanılan güveni yeniden inşa edebilmek. Tüm olanları dünyanın da takip ettiğini düşündüğümüzde, ne yazık ki bundan sonra işimiz pek de kolay olmayacak.
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