Fon soruşturması gölgesinde piyasaların gözü enflasyonda
Borsa İstanbul, fon soruşturmasının yarattığı satış baskısıyla eylül ayını sert kayıpla tamamladı. BIST 100 Endeksi geçen hafta yüzde 4.9 gerileyerek 12 bin 270 puana inerken, aylık kayıp yüzde 7’ye ulaştı. Özellikle düşük likiditeli hisselerde yoğunlaşan satışlar, fonlardaki likidite sorunlarının hisse piyasasına nasıl hızla taşınabildiğini gösterdi. Yeni haftada ise piyasaların odağı hem fon soruşturmasına yönelik gelişmelere hem de 5 Ekim’de açıklanacak eylül enflasyonuna çevrildi.
Eylül enflasyonu, Merkez Bankası’nın 22 Ekim’deki faiz kararı öncesinde piyasanın en önemli verisi olacak. Ağustosta aylık yüzde 1.84 artan TÜFE’nin eylülde yaklaşık yüzde 2.1-2.2 yükselmesi, yıllık enflasyonun da yüzde 30’un üzerine çıkması bekleniyor.
Faiz beklentilerini etkileyecek
Merkez Bankası’nın eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde aylık beklenti yüzde 2.12 olurken, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.61’e yükseldi. Bu tablo, enflasyonun yalnızca mevcut fiyat baskısını değil, para politikasının önündeki alanı da belirleyeceğini gösteriyor. Merkez Bankası eylül toplantısında politika faizini yüzde 37’de sabit tutarken, enflasyonun ana eğilimi ve beklentilerdeki gelişmelerin yakından izleneceğini vurguladı. Piyasada ekim toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi bekleyenlerin sayısı artıyor. Bu beklentinin korunmasında eylül enflasyonunun seyri belirleyici olacak. Verinin beklentilere yakın veya altında kalması ve özellikle çekirdek enflasyonda belirgin bir bozulma görülmemesi, ekimdeki 100 baz puanlık indirim senaryosunu güçlendirebilir.
Fonlardaki çıkışlar izlenecek
Buna karşılık beklentinin belirgin üzerinde bir aylık artış, özellikle hizmet ve gıda fiyatlarında kalıcı baskının sürdüğünü göstermesi halinde, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamayı değiştirebilir. Bu nedenle 5 Ekim verisi, 22 Ekim kararının ilk önemli piyasa testi olacak. Ancak bu kez faiz denkleminin karşısında fon soruşturmasının yarattığı güven sorunu bulunuyor. Normal koşullarda faiz indirimi beklentisi tahvil getirilerini ve mevduat faizlerini aşağı çekerek hisse senetlerinin cazibesini artırabilir. Fakat fonlardan çıkışların devam etmesi ve tasfiye sürecindeki zorunlu satışların düşük likiditeli hisselerde baskı yaratması, bu olumlu etkinin borsaya geçişini sınırlayabilir. Fon soruşturması sadece hisse senedi cephesi ile sınırlı değil. Soruşturmada adı geçmeyen kurumların para piyasası fonlarından da çıkışların olduğu görülüyor.
Borsa İstanbul’da kritik seviyeler
Borsa İstanbul açısından önümüzdeki haftalarda bu nedenle sadece endeks seviyeleri değil, fonlardaki para hareketleri de belirleyici olacak. Zorunlu satışların azalması ve fon çıkışlarının durması, endekste tepki alımlarının gücünü belirleyeceği söyleniyor. Brent türü petrolün varil fiyatının 100 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı da piyasaların takip ettiği bir diğer gelişme. Teknik görünüm anlamında, BIST 100 Endeksi’nin kısa vadeli direnç bölgesi 12 bin 380 puan seviyeleri. Bu seviyenin üzerine çıkılması halinde 13 bin puan seviyesinin hedeflenebileceği söyleniyor. Endeksin 12 bin puanın altına inmesi halinde ise 11 bin 500 seviyelerinin güçlü destek bölgeleri olduğu belirtiliyor.
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