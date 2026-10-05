Fon soruşturması gölgesinde piyasaların gözü enflasyonda

Borsa İstanbul, fon soruşturmasının yarattığı satış baskısıyla eylül ayını sert kayıpla tamamladı. BIST 100 Endek­si geçen hafta yüzde 4.9 gerileyerek 12 bin 270 puana inerken, aylık kayıp yüzde 7’ye ulaştı. Özellikle düşük likiditeli hisseler­de yoğunlaşan satışlar, fonlardaki likidi­te sorunlarının hisse piyasasına nasıl hız­la taşınabildiğini gösterdi. Yeni haftada ise piyasaların odağı hem fon soruşturması­na yönelik gelişmelere hem de 5 Ekim’de açıklanacak eylül enflasyonuna çevrildi.

Eylül enflasyonu, Merkez Bankası’nın 22 Ekim’deki faiz kararı öncesinde piyasa­nın en önemli verisi olacak. Ağustosta ay­lık yüzde 1.84 artan TÜFE’nin eylülde yak­laşık yüzde 2.1-2.2 yükselmesi, yıllık enf­lasyonun da yüzde 30’un üzerine çıkması bekleniyor.

Faiz beklentilerini etkileyecek

Merkez Bankası’nın eylül ayı Piyasa Ka­tılımcıları Anketi’nde aylık beklenti yüzde 2.12 olurken, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.61’e yükseldi. Bu tablo, enflasyo­nun yalnızca mevcut fiyat baskısını değil, para politikasının önündeki alanı da be­lirleyeceğini gösteriyor. Merkez Bankası eylül toplantısında politika faizini yüzde 37’de sabit tutarken, enflasyonun ana eği­limi ve beklentilerdeki gelişmelerin yakın­dan izleneceğini vurguladı. Piyasada ekim toplantısında 100 baz puanlık faiz indiri­mi bekleyenlerin sayısı artıyor. Bu beklen­tinin korunmasında eylül enflasyonunun seyri belirleyici olacak. Verinin beklenti­lere yakın veya altında kalması ve özellikle çekirdek enflasyonda belirgin bir bozulma görülmemesi, ekimdeki 100 baz puanlık indirim senaryosunu güçlendirebilir.

Fonlardaki çıkışlar izlenecek

Buna karşılık beklentinin belirgin üze­rinde bir aylık artış, özellikle hizmet ve gı­da fiyatlarında kalıcı baskının sürdüğünü göstermesi halinde, faiz indiriminin bü­yüklüğüne ilişkin fiyatlamayı değiştirebi­lir. Bu nedenle 5 Ekim verisi, 22 Ekim ka­rarının ilk önemli piyasa testi olacak. An­cak bu kez faiz denkleminin karşısında fon soruşturmasının yarattığı güven sorunu bulunuyor. Normal koşullarda faiz indiri­mi beklentisi tahvil getirilerini ve mevdu­at faizlerini aşağı çekerek hisse senetleri­nin cazibesini artırabilir. Fakat fonlardan çıkışların devam etmesi ve tasfiye sürecin­deki zorunlu satışların düşük likiditeli his­selerde baskı yaratması, bu olumlu etkinin borsaya geçişini sınırlayabilir. Fon soruş­turması sadece hisse senedi cephesi ile sı­nırlı değil. Soruşturmada adı geçmeyen ku­rumların para piyasası fonlarından da çı­kışların olduğu görülüyor.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

Borsa İstanbul açısından önümüzdeki haftalarda bu nedenle sadece endeks sevi­yeleri değil, fonlardaki para hareketleri de belirleyici olacak. Zorunlu satışların azal­ması ve fon çıkışlarının durması, endekste tepki alımlarının gücünü belirleyeceği söy­leniyor. Brent türü petrolün varil fiyatının 100 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı da piyasaların takip ettiği bir diğer gelişme. Teknik görünüm anlamında, BIST 100 Endeksi’nin kısa vadeli direnç bölgesi 12 bin 380 puan seviyeleri. Bu sevi­yenin üzerine çıkılması halinde 13 bin pu­an seviyesinin hedeflenebileceği söyleni­yor. Endeksin 12 bin puanın altına inmesi halinde ise 11 bin 500 seviyelerinin güçlü destek bölgeleri olduğu belirtiliyor.