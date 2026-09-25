Fonlarda asıl mesele para değil, güven

Türkiye sermaye piyasaları son günlerde oldukça önemli bir sınavdan geçiyor. Pu­sula Portföy ile başlayan, ardından Tera Port­föy başta olmak üzere farklı fonlara ilişkin gelişmelerle genişleyen süreç, artık yalnızca birkaç yatırım fonunun meselesi olmaktan çıkmış durumda. Finans piyasalarının en de­ğerli sermayesi paradır diye düşünürüz, oysa gerçekte en değerli sermayenin güven olduğu­nu ülkece görmüş olduk.

15 Eylül’de Pusula Portföy, bazı yatırım fon­larının katılma payı iade ödemelerinde te­merrüt oluştuğunu KAP’a bildirdi. Şirket, ara­cı kurumlarla mutabakatların ve likidite yö­netiminin devam ettiğini açıkladı. Ardından Tera Portföy tarafından yönetilen bazı fon­larda da katılma payı iade ödemelerine ilişkin temerrüt açıklamaları geldi. Ve mesele hızla büyüdü.

SPK’nın 17 Eylül tarihli kararlarıyla 7 port­föy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildi. O gün bugündür de benim telefonum durmak bilmiyor, paramızı geri alabilecek miyiz? Eminim benim gibi pek çok ekonomist arkadaşım için de durum farklı değildir. Kimler aramadı ki, aklımın ucundan geçmeyecek kişilerin dahi fonda parası oldu­ğunu görünce rakamın büyüklüğüne şaşırma­dım. 23 Eylül itibarıyla açıklanan resmi ra­kama göre bu fonlarda 455 bin 758 tekil ya­tırımcı bulunuyor. Dolayısıyla karşımızdaki konuyu birkaç fon yöneticisinin problemi ola­rak okumak da yeterli değil.

Yüksek getiri kadar likidite de önemli

Son yıllarda Türkiye’de yatırım fonları çok hızlı büyüdü. Yüksek enflasyon ortamında tasarruf sahipleri paralarının değerini koru­yabilmek amacıyla mevduatın yanında hisse senetlerine, para piyasası fonlarına, serbest fonlara, altın ve diğer yatırım araçlarına yö­neldi. Fon sektörü de bu talebe cevap verdi. Ancak burada finansın değişmeyen bir kura­lını yeniden hatırlıyoruz; getiri ne kadar yük­sekse, o getirinin nereden geldiğini o kadar fazla sorgulamak gerekir. Özellikle likiditesi düşük, fiili dolaşımı sınırlı hisselerin bazı fonların portföylerinde yoğunlaşması önemli bir risk yaratabiliyor. Fonun kâğıt üzerindeki değeri yükselirken yatırımcıların önemli bölümünün aynı anda çıkmak istemesi halinde o varlıkların hangi fiyattan nakde çevrilebileceği asıl mesele haline geliyor.

SPK da zaten 2025’in son çeyreğinden iti­baren bazı fonların fiili dolaşım oranı düşük paylardaki işlemlerini izlediğini ve ekonomik gerçeklik ile şirketlerin temel finansal bü­yüklükleriyle açıklanamayacak fiyat hareket­leri gözlemlediğini açıkladı. Kurul, Ağustos 2026’da devreye alınan yeni düzenlemelerin yatırımcı tasarrufunun korunması, şeffaflı­ğın artırılması ve fonlar üzerinden manipü­lasyon imkânının sınırlandırılması amacı ta­şıdığını belirtiyor. Türkiye’deki bütün yatı­rım fonlarını problemli ilan etmek son derece yanlış olur. Fonlar modern sermaye piyasala­rının vazgeçilmez araçlarıdır. Asıl mesele fon sisteminin kendisi değil; riskin nasıl yönetil­diği, varlıkların nasıl değerlendiği, portföy­lerin ne kadar yoğunlaştığı ve yatırımcıya ne kadar şeffaf bilgi verildiğidir.

455 bin yatırımcı bize bir şey söylüyor

SPK’nın tasfiye süresini üç aydan altı aya çıkarması da dikkat çekici. Kurul bunun ne­denini, portföylerdeki varlıkların piyasa ko­şulları dikkate alınarak mümkün olduğunca uygun şartlarda satılabilmesine imkân sağla­mak olarak açıklıyor. Altı aylık sürenin mutla­ka tamamen kullanılacağı anlamına gelmedi­ği de özellikle belirtiliyor. Bir finansal ürünün geçmişte ne kadar kazandırdığı kadar, hangi varlıklara yatırım yaptığı, bu varlıkların liki­ditesi, portföy yoğunlaşması ve yatırımcının parasını istediğinde geri alabilme kapasitesi­nin de sorgulanması gerektiğini anlayabilmek artık zor olmasa gerek.

Üstelik mesele sadece bireysel yatırımcı açısından önemli değil. Türkiye’nin daha fazla yabancı sermaye çekmek, sermaye piyasaları­nı derinleştirmek ve şirketlerin banka kredisi dışındaki finansman kaynaklarını büyütmek gibi önemli hedefleri var. Bunun için serma­ye piyasalarına duyulan güven tartışmasız bi­çimde korunmalı. Çünkü sermaye başta getiri için gelir ama güven varsa kalır.

Kurumların incelemeleri ve hukuki süreç­ler bize gelecekte konu hakkında daha fazla bilgi verecek. Bu nedenle bugün kesin hüküm­ler vermek yerine resmi açıklamaları takip et­mek gerekiyor.

Unutmamak gerekir ki fon piyasasının bü­yüklüğü başarı göstergesidir; fakat asıl başarı, o büyüklüğü şeffaflık, likidite ve güven içeri­sinde yönetebilmektir.