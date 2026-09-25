Fonlarda asıl mesele para değil, güven
Türkiye sermaye piyasaları son günlerde oldukça önemli bir sınavdan geçiyor. Pusula Portföy ile başlayan, ardından Tera Portföy başta olmak üzere farklı fonlara ilişkin gelişmelerle genişleyen süreç, artık yalnızca birkaç yatırım fonunun meselesi olmaktan çıkmış durumda. Finans piyasalarının en değerli sermayesi paradır diye düşünürüz, oysa gerçekte en değerli sermayenin güven olduğunu ülkece görmüş olduk.
15 Eylül’de Pusula Portföy, bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu KAP’a bildirdi. Şirket, aracı kurumlarla mutabakatların ve likidite yönetiminin devam ettiğini açıkladı. Ardından Tera Portföy tarafından yönetilen bazı fonlarda da katılma payı iade ödemelerine ilişkin temerrüt açıklamaları geldi. Ve mesele hızla büyüdü.
SPK’nın 17 Eylül tarihli kararlarıyla 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildi. O gün bugündür de benim telefonum durmak bilmiyor, paramızı geri alabilecek miyiz? Eminim benim gibi pek çok ekonomist arkadaşım için de durum farklı değildir. Kimler aramadı ki, aklımın ucundan geçmeyecek kişilerin dahi fonda parası olduğunu görünce rakamın büyüklüğüne şaşırmadım. 23 Eylül itibarıyla açıklanan resmi rakama göre bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Dolayısıyla karşımızdaki konuyu birkaç fon yöneticisinin problemi olarak okumak da yeterli değil.
Yüksek getiri kadar likidite de önemli
Son yıllarda Türkiye’de yatırım fonları çok hızlı büyüdü. Yüksek enflasyon ortamında tasarruf sahipleri paralarının değerini koruyabilmek amacıyla mevduatın yanında hisse senetlerine, para piyasası fonlarına, serbest fonlara, altın ve diğer yatırım araçlarına yöneldi. Fon sektörü de bu talebe cevap verdi. Ancak burada finansın değişmeyen bir kuralını yeniden hatırlıyoruz; getiri ne kadar yüksekse, o getirinin nereden geldiğini o kadar fazla sorgulamak gerekir. Özellikle likiditesi düşük, fiili dolaşımı sınırlı hisselerin bazı fonların portföylerinde yoğunlaşması önemli bir risk yaratabiliyor. Fonun kâğıt üzerindeki değeri yükselirken yatırımcıların önemli bölümünün aynı anda çıkmak istemesi halinde o varlıkların hangi fiyattan nakde çevrilebileceği asıl mesele haline geliyor.
SPK da zaten 2025’in son çeyreğinden itibaren bazı fonların fiili dolaşım oranı düşük paylardaki işlemlerini izlediğini ve ekonomik gerçeklik ile şirketlerin temel finansal büyüklükleriyle açıklanamayacak fiyat hareketleri gözlemlediğini açıkladı. Kurul, Ağustos 2026’da devreye alınan yeni düzenlemelerin yatırımcı tasarrufunun korunması, şeffaflığın artırılması ve fonlar üzerinden manipülasyon imkânının sınırlandırılması amacı taşıdığını belirtiyor. Türkiye’deki bütün yatırım fonlarını problemli ilan etmek son derece yanlış olur. Fonlar modern sermaye piyasalarının vazgeçilmez araçlarıdır. Asıl mesele fon sisteminin kendisi değil; riskin nasıl yönetildiği, varlıkların nasıl değerlendiği, portföylerin ne kadar yoğunlaştığı ve yatırımcıya ne kadar şeffaf bilgi verildiğidir.
455 bin yatırımcı bize bir şey söylüyor
SPK’nın tasfiye süresini üç aydan altı aya çıkarması da dikkat çekici. Kurul bunun nedenini, portföylerdeki varlıkların piyasa koşulları dikkate alınarak mümkün olduğunca uygun şartlarda satılabilmesine imkân sağlamak olarak açıklıyor. Altı aylık sürenin mutlaka tamamen kullanılacağı anlamına gelmediği de özellikle belirtiliyor. Bir finansal ürünün geçmişte ne kadar kazandırdığı kadar, hangi varlıklara yatırım yaptığı, bu varlıkların likiditesi, portföy yoğunlaşması ve yatırımcının parasını istediğinde geri alabilme kapasitesinin de sorgulanması gerektiğini anlayabilmek artık zor olmasa gerek.
Üstelik mesele sadece bireysel yatırımcı açısından önemli değil. Türkiye’nin daha fazla yabancı sermaye çekmek, sermaye piyasalarını derinleştirmek ve şirketlerin banka kredisi dışındaki finansman kaynaklarını büyütmek gibi önemli hedefleri var. Bunun için sermaye piyasalarına duyulan güven tartışmasız biçimde korunmalı. Çünkü sermaye başta getiri için gelir ama güven varsa kalır.
Kurumların incelemeleri ve hukuki süreçler bize gelecekte konu hakkında daha fazla bilgi verecek. Bu nedenle bugün kesin hükümler vermek yerine resmi açıklamaları takip etmek gerekiyor.
Unutmamak gerekir ki fon piyasasının büyüklüğü başarı göstergesidir; fakat asıl başarı, o büyüklüğü şeffaflık, likidite ve güven içerisinde yönetebilmektir.
|Borsa
|12.888,33
|-2,74 %
|Dolar
|48,9067
|0,03 %
|Euro
|55,6860
|0,11 %
|Euro/Dolar
|1,1377
|-0,03 %
|Altın (GR)
|6.688,57
|-0,47 %
|Altın (ONS)
|4.271,16
|-0,07 %
|Brent
|100,79
|2,03 %