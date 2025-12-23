Forever young
Alphaville yazın konsere geliyor. “Forever Young” gibi 1984 albümündeki “Big in Japan” şarkısı ile tanınır. Aynı yıl ABD ve İngiltere ile Hong Kong’un 1997’de Çin’e devri konusunda anlaşan Çin ekonomik düzelme için rekabet ve serbest girişime izin verdi, Sovyetler Birliği Los Angeles Olimpiyat Oyunlarından çekildi, ABD ve Vatikan 116 yıl sonra diplomatik ilişkilere başladı, Reagan başkan seçildi ve Reaganomics başladı.
“Arz Yanlı İktisat” denen Reagan Ekonomisi, vergileri düşürüp, para arzı kontrolü, denk bütçe ve deregülasyonlarla ekonomik canlanmayı öne süren neoliberal anlayıştı. Volcker Adımı şok faiz artışları ile gelen durgunluk sonrası, petrol kuyuları devreye girip enerji arzı artışı ile hızla sönüşe geçen enflasyon, düşen vergiler ile büyümeyi getiriyordu.
Duran Duran “Wild Boys”, Laura Branigan “Self Control”, Modern Talking “You Can Win If You Want”, Queen “I Want To Break Free”, Scorpions “Still Loving You”, Stevie Wonder “I Just Called To Say I Love You”, Tina Turner “What’s Love Got To Do With It”, Wham! “Wake Me Up Before You Go Go” aynı yılın şarkılarıydı.
Thatcherism belki Reagonomics gibiydi ama müzik dünyası kesinlikle 1984’de hit arzı yanlısıydı. Thatcherism sendikalarla çatışırken, sosyal maliyeti yüksek bütçe kısıntısı ile büyük özelleştirmeler yapıp finans sektörünü büyütürken, Reaganomics savunma harcamaları ile bütçe açığını büyüttü.
Scorpions (1990) “Winds of Change”
1990’ların başında SSCB dağıldı, iki Almanya birleşti, küreselleşme başladı, gelişmekte olan pazarlar doğdu. Neoliberalizmin önü artık iyice açıktı. Bütçe açıklarının finansmanını ve enflasyonun ihracatını sağlayacak küresel bir pazar doğmuştu. 2000’de “dot.com” ile çöken yüksek teknolojinin yayılmasının finansmanı için faizler Keynes’in Likidite Tuzağı seviyesine düştü, likidite pazar pazar gezmeye başladı. Varlık balonları ile para baronları hızla arttı.
Dolara karşı 1999-2002’de hayata geçen Euro ile gelişmiş ekonomilerin merkez bankaları hazinelerinin bütçe açıklarını daha hızlı fonlamaya başladı. Finansal represyon ile borçlar hazinelerce enflasyon karşısında eritilirken, oluşan likidite 2008 Lehman Biraderler Krizi ile neoliberalizmin sonunu başlatıyordu.
Küreselleşme bitti, neoliberalizm gitti
“Pekin Konsensüsü” kendi “Çin Modeli” ile dünyanın tedarikçisi olan Çin “Big in Japan” yerine geçiyor, Fed’in al(a)madığı ABD tahvillerinden oluşan portföyünün yerini Afrika’da madenler, AB’de şirketler ve limanlar ile yer değiştiriyordu. Rusya ise 2014 sonrası başta AB’den gelen ihracat gelirleri ile rezervlerini güçlendiriyor, dolar yerine altın biriktiriyordu.
1992’de Japonya’da bayılan Bush gibi, Uzakdoğu’ya verdiği dış ticaret açığının kendi likiditesi ile kendisine tuzak kurduğunu fark eden Trump, ilk başkanlık seçim beyannamesinde Çin’i hedefine koymuştu.
Rusya’nın AB ile enerji ticaretinde doların yerini Yuan ve Ruble almış, “Her Çin’liye bir kola satsak” diyen Warren Buffet sözü ile neoliberalizmin önündeki son pazar Çin küresel pazarın hâkimi olmuş, “Washington Konsensüsü” ofsayta düşürmüştü.
Çember daralıyor Orhaan
Rusya-Ukrayna 2022 sonrası, AB başta Rusya’nın enerji satışına yönelik yaptırımlar ile Taiwan’a karşılık devletçi sosyalist Venezuela petrol gemileri ambargosunu böyle okumak lazım.
1982’de Falkland Adaları Savaşı ile önceki dönemlerin yüksek dış borçlanma, finansal serbestleşme ve sabit kur rejimi nedeni ile Arjantin’de demokrasiye geçiş, 1984’de finansal çöküşle son buluyordu. O günlerin faturasına neden bu lityum zengini neoliberal politikaları, bugün Milei izleyerek şimdi mucize yaratmaya çalışıyor.
Saflar sıklaşıyor
Azerbaycan uluslararası haber kanalı AnewZ Guy Shone Prime Time programında, NVIDIA çip yasağı ve AB Rus varlıklarını dondurma kararını konuştuk. Serbest pazar denilen AB’de, Hollanda Çin’li çip üreticisi firmaya el koymuş, AB Konseyi ise el koyduğu Rus Merkez Bankası varlıklarına karşılık Ukrayna’ya krediyi konuşuyordu. UBS-Credit Suisse bir hafta sonunda yatırımcılar, genel kurul bypass edilerek birleştirildi.
(AB) Kömür Birliği’nin, neoliberalizmin, küreselleşmenin bittiğini değerli Ekonomi Gazetecilerine sunumumda geçen hafta aktardım. Mercosur, Pax Americana, BRICS, vb. gibi herkes yönünü ve yerini arıyor.
|Borsa
|11.311,06
|-0,27 %
|Dolar
|42,8128
|0,00 %
|Euro
|50,3912
|0,05 %
|Euro/Dolar
|1,1761
|0,05 %
|Altın (GR)
|6.123,36
|0,22 %
|Altın (ONS)
|4.446,05
|0,17 %
|Brent
|61,6200
|-0,06 %