Form fabrikasından kalkınma dersleri

Kalkınma konusunu tartışırken kalem efendisi arkadaşların bütün terimleri kapsayan cümleleri genellikle beni rahatsız ediyor. Kalkınma, biraz tozu dumana katan ve bu arada sizin de gıcır gıcır elbiselerinizi kirleten bir süreçtir. Farklı teknoloji kullanan ve farklı kapasitelere sahip olan iklimlendirme sistemlerinin üretimini yapan Form Grup’un İzmir’deki üretim tesisi, bana bu düşüncemi bir kez daha hatırlattı.

1965’teki kuruluşundan beri sürdürdüğü iş modelinin en önemli ayağı olan kalite/güven ilişkisi, Form’un fabrikasındaki test noktasında ifadesini buluyor. Montajı süren sistemler gıcır gıcır olsa da, test noktasında duran bilgisayar monitörü ve klavyesi bu kalkınma tozunu yansıtıyor. (Üretim o kadar ilgi çekiciydi ki bilgisayarın markasını sormayı unuttum ama ekranda Casper markası vardı.)

Yılda 75 milyon dolar ciro yapan ve KOBİ diyebileceğimiz Form’daki bu ortamı, gelişme ve kalkınma ortamı olarak adlandırmamın nedeni, İTÜ’de elektronik mühendisliği okurken Maltepe’deki bir brülör fabrikasında yaptığım stajın deneyimi. Staj defteri doldurmayı ikinci dereceye atan bir stajdı. Deneyimli bir teknisyen ile birlikte sanayi tipi brülör üretmiştim ve ürünün fanı tamamen bana ait el emeği göz nuruydu. Şemadan hareketle fanın iç açı hesaplamalarını yapmış; 1,5-2 santim kalınlığında sacı sac makasıyla kesmiş; montaj için sacın üzerine delik açarken matkabı 600 devirde çalıştırınca parçanın havada uçmasına neden olmuş ve elimde dikiş gerektirmeyen bir kesikle kendi üretim sürecimi tamamlamıştım.

Bu deneyim, TAITRA’nın davetlisi olarak ziyaret ettiğim Tayvan’daki makine üretim tesislerini de daha iyi anlamamı sağlamıştı. Bu tesisler, farklı kıdemleri ile teknolojinin zaman içinde gelişimini yansıtıyordu. O dönemde de Çin-Tayvan ilişkileri ile ilgili birçok spekülasyon olsa da Çin’e taşınan uluslararası üretimin gerektirdiği kaliteli makineler Tayvan’da üretiliyor ve servis/bakımı da Tayvan’dan yönetiliyordu.

Kritik coğrafya ve alanlara ihracat

Form üretim tesisinin arka bahçesinde teslimat için bekleyen ürünleri görünce, Tayvan hatıram depreşti. Sınai iklimlendirme sistemlerinin ihracat destinasyonları arasında, ilk dikkatimi çeken Özbekistan oldu. Özbekistan, Çin’in içindeki 500 milyon kişilik bir coğrafyaya ulaşmak için kapı niteliği taşıyan ve son yıllarda önemli bir kalkınma hamlesi gerçekleştiren bir ülke. Vertiv firması geçen yıl Özbekistan’a bir veri merkezi kuruyordu. Bu ülkenin, Form için ihracat pazarı olması sevindirici.

Daha medyatik olabilecek bir ülke ise Ukrayna. Form Grup, dur-kalkların ardından bu ülkeye paket klima ihracatında ödeme riskleri giderilmiş olarak sevkıyat aşamasına gelmiş durumda. “Bu satışı Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın bir bölgesindeki gıda imalatı yapan bir fabrikaya yaptık” diyen Form Endüstri Tesisleri Sanayi Genel Müdürü Güray Korun, “Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İsrail, Türkmenistan, Gürcistan, Kazakistan, Irak, Libya başta olmak üzere 50’ye yakın ülkeye satış yapıyoruz. Paket klima cihazında ağırlıkla İsrail, Ukrayna, Senegal, Türkmenistan ve Özbekistan’a ihracatımız var. Hava temizleme cihazında ise Almanya, İngiltere ve Belçika’ya ihracat yapıyoruz” diyor.

Korun’un rehberliğinde fabrikayı gezerken bir tür sanayi devrimine tanıklık ediyorum. Ürünler ve üretim araçları, şirketin mühendislik gücünü ortaya koyuyor. Bahsettiğim ürün test noktasında, isteyen müşterilerin testleri ve verileri izlemesi için eklenen büyük ekran televizyon önemli bir inovasyon.

Diğer tarafta bakırı bükmek için kurulmuş manuel aparatlarla CNC destekli makine yan yana duruyor. Makine, diğer aparatları boşa çıkarmış. Biz gezerken kendisi de boştaydı. CNC’ye geçmeden önce kapasite artışını karşılamak için ikinci mauel aparata yatırım yapan şirket, CNC ile hatasız üretim konusunda önemli bir adım atmış.

Bu tür teknolojik yenilenme adımlarının atılması kolay değil ve bir değişim vizyonu oluşturmayı gerektiriyor. Bunda bilgi kadar görgü de önemli rol oynuyor.

Bilgi ve görgü formülü

Form’un Lennox ile işbirliği bu gelişim çizgisi için iyi bir örnek oluştur. Form, Lennox ile paket klima alanında 40 yıllık işbirliğinin ardından 2019’dan bu yana Lennox marka paket klimaların lisanslı üretimini yerli olarak gerçekleştiriyor. Form, Lennox’un dünya çapında paket klima üretimi için lisans verdiği ilk ve tek firma. Lisanslı üretimin Form’un cirosunun 65 milyon dolarlık bölümünü oluşturması, bu gelişmenin anlamını ortaya koyuyor.

Form ile ilgili verilecek çok örnek olmasına karşın benim en fazla ilgimi çeken, depo yönetimi çözümü oluyor. Bir dönem depodaki kayıp oranı yüzde 8’e çıkınca Form, Antalyalı yazılım firması RH’a depo yönetim yazılımını yazdırıyor. Bu, bir romanın yabancı dile çevrilmesi gibi. Form birikimi ile sistemi kurguluyor ve RH bunu bilgisayarların anlayacağı dile çeviriyor. Sonuçta Form’un beklentisi karşılanıyor. Cep telefonu ve tabletlerle kontrol edilen sistem, kaybın binde dörde düşürülmesini sağlıyor.

ODTÜ’lü makine mühendisi Korun’un bu çözümü anlatmadaki heyecanını bir mühendis olarak çok iyi anlıyorum. Bu süreçte ihtiyaçları daha iyi karşılamak için barkoddan QR ya da kare koda geçen Form, tedarikçileri bu geçişi yapmadığı için hem barkodu hem de kare kodu desteklemek zorunda. Korun, “Bir sonraki hayalimiz tedarikçilerimizin depo sistemimize erişerek sipariş yönetimine katılması. Bu çok daha yüksek verimlilik sağlayacak” diyor. Bunun için entegrasyon ve standartlar gerekli.

Tedarik zincirinin yeniden düzenlenmesinin zorunlu hale geldiği günümüzde, Korun’un sözleri Türkiye’nin 5G’ye geçme zamanının da geldiğini gösteriyor. Bir sonraki yazımda 5G ile kalkınmanın ilişkisine değineceğim. Şimdilik bu kadar.