Forum İstanbul’un 20. yıl toplantısı

İlk buluşmasını 2001 yılında “Hedef Cumhuriyet’in 100. Yılı 2023” sloganıyla organize eden Forum İstanbul Toplantıları’ndan 20.’si COVID-19 pandemisi nedeniyle dün online olarak gerçekleştirildi. Konuşmacılar iki oturumda da önemli sunum ve katkı sağladılar.

Şeref Özgencil 2000’li yıllarının başında Finans Dergisi’ni çıkarırken derginin yayın kurulu FİDYAK’ı kurarak Cumhuriyet’in 100. Yılı’na dönük yıllık toplantılar düzenlemeye başladı. Yavuz Canevi, Zekeriya Yıldırım, rahmetli Güngör Uras, Gazi Erçel gibi isimlerin katıldığı benim de aralarında bulunduğum grup her yıl için Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarını ele alan toplantılar düzenledi. Toplantılar her yıl mayıs ayında gerçekleştirildi.

Bu yıl 20.’si düzenlenen Forum İstanbul Toplantısı, dün döneme uygun olarak internet üzerinden yapılan iki oturumla gerçekleştirildi. Kuruluş döneminde toplantılar hep yüz yüze oturumlarla Marmara Oteli’nde geniş katılımcılarla düzenleniyordu. COVID-19 nedeniyle bu yıl iki oturum da online gerçekleştirildi. Forum İstanbul’un uzun yıllar başkanlığını yürüten Yavuz Canevi görevini yeni başkan Aclan Acar’a bıraktı. Forum İstanbul’un yıllar yılı destekçisi TİM Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla bu yılki toplantılar hazırlandı. 5 gün sürecek toplantılardan ilki dün iki oturumla yapıldı. İlk oturum Yaşamsal Önceliğimiz: İklim Krizi ve Döngüsel Ekonomi idi. Oturumda Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Barış Karapınar, Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Dr. Aguste T. Kountame, EBRD’den Çevresel Fonlar Direktörü Adonal Herrera Martinez, Karbon ve İklim Değişikliği Örgütü ARUP’tan Paula Krik, iklim krizi konusunda görüşlerini ortaya koydular. Gelecek Senaryoları ve Öngörüler başlıklı 2. oturumun moderatörlüğünü de Yavuz Canevi yaptı. Oturumda Deniz Bank CEO’su Hakan Ateş, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) eski Başkanı Dr. Charles Dallara, Atlantik Konseyi Kıdemli üyesi Hung Tran, Forum İstanbul Onursal Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlter Turan, Galileo Global Adviros CEO’su Georges Ugeux gelecek beklentilerini ortaya koyarak görüşlerini açıkladılar. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da önemli sunum ve katkılarla Forum İstanbul hafta boyunca devam edecek.

GÜNÜN NOTU:

Teknoloji devi Google ve Alphabet çalışanları bir sendika kurduklarını açıkladılar. Sözleşme için sendika bütün çalışanlara açık olacak.