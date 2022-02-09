Frank düşerken TL güçlenir mi?

Ekonomi yönetiminin, USD/TL paritesindeki mevcut seviyelerden memnun olmadığını düşünüyorum. Kur korumalı mevduat ürününün şirketlere büyük avantaj sağlaması, henüz istenen etkiyi yaratmadı. Tabii daha bir hafta oldu. Ancak konuştuğum şirket yöneticileri bu ürüne farklı nedenlerle sıcak bakmadıklarını söylediler. Dünyada enerji ve gıda fiyatları öngörülemezken, içeride dolar kurunun düşmesi elzemdir.

Global piyasalarda hoş bir rüzgâr gelişen ülke paralarına doğru esebilir. Bu denklemin içinde İsviçre ve Avrupa merkez bankaları var. Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) geçen haftaki şahin söylemi, euroyu güçlendirdi. AMB, varlık alımlarını haziranda bitirebilir. Eylülde ilk, aralıkta ikinci faiz artırımı gelebilir. İsviçre Merkez Bankası’nın (İMB) derdi başkadır. Kurum, deflasyon korkusuyla EUR/CHF paritesinin 1,05’in altına inmesine uzun süre izin vermedi. Döviz piyasasının belki de en büyük oyuncusu olan İMB, euro alımları yaparak bu operasyonu gerçekleştirdi. Tabii yüklü alımlar yapınca, euro pariteleri destekleniyor. EUR/CHF paritesi Kasım 2021’de 1,03’e düştü. Bir süre ortalıkta gözükmeyen İMB, aralıkta ve ocakta müdahalelere tekrar başladı. Başta EUR/USD paritesinin, euro lehine hareket etmesi bundan kaynaklanıyor.

İMB’nin para birimini değersizleştirmeye çalışması, AMB’nin para politikasını sıkılaştırması, risk iştahını artırabilir. İsviçre Frangı, düşük faize ve düşük oynaklığa sahip bir para birimidir. Carry trade adı verilen, düşük faizli para birimiyle borçlanıp yüksek getirili para birimine yatırım yapan stratejiye uygundur. TL’nin hâlihazırdaki faizi yüksektir. Bu konuda rakipleri çoğalıyor. Örneğin Brezilya Merkez Bankası politika faizini geçen hafta yüzde 10,75’e yükseltti. Bunun devamı gelebilir. Hazine ve Maliye Bakanı bu hafta Londra’da yabancı yatırımcılarla görüşürken aklımdan bunlar geçti. Türk Lirası cinsi varlıklar, olası bir pozitif havadan umarım faydalanırlar.