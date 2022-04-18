Fransa, Fransa’ya karşı

Fransa ikinci tur seçiminde Macron çok şanslı… Ama seçmenin yarısının aşırı uçlara yönelmesine ne demeli?

Başlığımı La Liberation‘un kapağından aldım. Merkez sağ adayı Macron ile en uçlarda gezinen Le Pen‘i anlatan en kısa ama en anlamlı ifade…

Fransa seçiminin birinci turunda Macron ilk sırada, Le Pen 2. sırada yer aldı. Ama daha önemlisi, 48,7 milyon Fransız seçmeninden yarısının, en sağdan en sola uzanan Le Pen, Melechon, Zemour gibi adayların aşırılık gizemine kapılmış olmasıydı. İşinde/gücünde seçmen istikrar arar. Buna karşılık aşırılıkta gelecek endişesi baskındır. Demek oluyor ki 25 milyon Fransız, son 5 yılını inişli-çıkışlı geçirmiş. Bu nedenle uçuşan bir geleceğe ‘’evet’’ diyor.

Le Pen, NATO‘dan çıkacak, Putin ile ittifak kuracak. Buna ‘’dengeleme‘’ diyor. Euro’dan çıkış yok ama AB dizginlenecek. İklim bozulmasını reddediyor, bu nedenle rüzgar enerjisi tribünlerini sökecek. Bu ucuzluğun bir de devamı var: Herkes 60’ında emekli… Asgari ücret yükselecek…

Son seçimde oyunu iki katına çıkarıp %20 oy alan Le Melenchon bir antikapitalist, bu nedenle her şeye karşı. Ama Latince’de ‘’triban’’ denilen nutuk ustası, kitleler onu dinlerken hipnotize oluyor ama hepsi bu…

Macron, son 2 seçim döneminde oyunu arttırıp %28 yaptı. ‘’Nou tous’’ (Biz, hepimiz!) dese de, partisini ‘’tek adam‘’ olarak yönetiyor. Ama ‘’Güçlü Avrupa‘’ diyen tek aday. Yabancı düşmanlığını, İslamcı tedhişi de protesto eden yegane aday.

Bundan 10 yıl önce iktidar olan Fransız sosyalistler, oyların ancak %2’sini aldı. Bakışsız, programsız sosyalistlerin, huysuz bir aday olan Hidalgo’yu aday göstermesi, onları nerdeyse defterden sildi. Çevreci aday Jadot‘un bile %4,4 oy alması, seçmenin klişeyi öze tercih ettiğinin bir işareti.

Yazar Alfred Grosser, Fransa‘nın ulusal belleğinin (memoire collective) güçlü olduğunu kaydeder. Bu belleğin, geçmişteki işbirlikçi ya da faşist yönelimlerin pahasını Fransız insanına anlatmasını umalım…

Sağduyu, en büyük güçtür!

24 Nisan Pazar günü Fransa seçimlerinin 2. Turunda, sağduyunun galebe çalmasını bekleyelim…

GÜNÜN SÖZÜ:

Doğu Akdeniz çıkışlı, Türkiye üstünden AB‘ye doğalgaz ihracatı fizibıl hale geliyor. İşin çözümü siyasette, onlara iş düşüyor, haydi…