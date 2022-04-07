Fransa İklim Elçisi Stephane Crouzat: Türkiye’nin kömürden çıkması için yardıma hazırız

Avrupa Birliği dönem başkanlığı 1 Ocak 2022’de Fransa’ya geçti. Haziran ayı sonuna kadar başkanlığı sürdürecek olan Fransa, 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen "Eko-İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı" kapsamında Türkiye’ye gelen Fransa İklim Elçisi Stephane Crouzat ile zirve sonrasında İstanbul’da Fransız Sarayı’nda bir araya geldik.

Fransa İklim Elçisi Stephane Crouzat, 2015'teki Paris İklim anlaşmasından bu yana küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat dereceyle sınırlanması için adımlar atıldığını, birçok ülkenin 2050'ye kadar ulusal karbon emisyonunu sıfırlamayı vadettiğini söylerken, Türkiye’nin mevcut vaatlerini güçlendirmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Crouzat’ın yorumlarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye’nin ulusal katkı beyanını COP27'den önce güçlendirilmesi lazım

“Avrupa Birliği iklim değişikliği ile ilgili yaptığı çalışmalarla karbon emisyonunu yüzde 55 azalttı. Türkiye'nin Paris İklim anlaşmasının tarafı olması ve karbon emisyonu konusundaki hedefi çok önemli. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nın belirlediği temiz enerji hedeflerini karşılamak için Dünya Bankası, Fransa ve Almanya'nın mali destek verdiği plan çerçevesinde 3.1 milyar Euro kredi sağlandı. Avrupa olarak, sürdürülebilir kalkınma, enerji ve iklim ve iklim değişikliği konusunda Türkiye ile birlikte yapacak çok işimiz olduğunu düşünüyorum. Ekolojik geçiş çalışmalarında birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum. Fransa Türkiye’nin hedeflerine ulaşması için her konuda yardıma hazır. Türkiye’nin ulusal katkı beyanını COP27’den önce güçlendirmesi gerekiyor.”

Türk şirketleri yeşil dönüşüme istekli

“Düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde şirketlerle birlikte çalışıyoruz. Türk şirketlerinin yeşil dönüşüm konusunda son derece istekli olduğunu görüyoruz. Bu süreçte KOBİ’lerin dönüşümü çok önemli. Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’nin bu alanda yıllardır devam eden çalışmaları, Türk bankaları ile işbirlikleri var. Özellikle enerji verimliliği finansmanı konusundaki çalışmalarımız oldukça etkili sonuçlar veriyor. Özellikle Türkiye’nin kömürden çıkması için yardıma hazırız.”

Nükleer enerji konusu zor bir konu

“Yeşil enerji dönüşümü sürecinde Avrupa Birliği kapsamında nükleer enerji zorlu bir konu. Fransa’da elektriğin yüzde 70’i nükleerden sağlanıyor. Bu oranın 2025 yılında yüzde 50’ye indirilmesi öngörülmüştü; fakat bu tarih 2035’e ötelendi. Eğer seçimleri Emmanuel Macron kazanırsa, Fransa, 2050 yılına kadar 14 nükleer santral inşa edecek. Bu sayede ülkenin karbon nötr olma yolunda fosil yakıtlara bağımlılığının önemli ölçüde azaltılması planlanıyor. Özellikle ileri teknoloji küçük reaktörler öne çıkacak. Nükleerin temiz enerji çözümü adına yeniden moda olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan bir diğer önceliğimiz de açık deniz rüzgar santrallerine yatırım yapmak.”

AB’nin Rusya bağımlılığı 2022 sonuna kadar üçte iki azalabilir

“Rusya-Ukrayna savaşı yeşil enerjiye geçiş sürecini kolaylaştırmıyor. Bugün Avrupa Birliği’nin gaz ithalatının yüzde 40’ını, petrol ithalatının yüzde 27’sini, kömürün ise yüze 46’sını Rusya’dan karşılıyor. Dolayısıyla enerji konusunda Rusya’ya bağımlı durumdayız; fakat bu bağımlılık 2022 sonunda kadar üçte iki oranında azaltılabilir. Bunun için; enerji verimliliğinin artırılması; enerji tüketiminin azaltılması; yenilenebilir enerjilere geçişin hızlandırılması ve alternatif enerji kaynaklarının devreye girmesi gerekiyor. Yeşil hidrojen bu kapsamda önemli bir rol üstleniyor. Özellikle ulaşımda yeşil hidrojen kullanımı çok önemli bir etki yaratabilir. Fransa yeşil hidrojenin geliştirilmesi için 8 milyar Euro’luk bir paket hazırladı.”