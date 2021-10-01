Fransa Dış Ticaret ve Yatırımdan Sorumlu Bakanı Franck Riester, Türk ve Fransız şirketler arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye - Fransa Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Altıncı Dönem Toplantısı için Türkiye’deydi. Fransız Sarayı’nda dinlediğimiz Bakan Franck Riester, Türkiye ve Fransa arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerdeki paydaşlığın yeni bir dinamik kazandığını söylerken, özellikle çevre, yenilenebilir enerji, taşıma, kamu taşımacılığı, sağlık, tarım ve gıda üreticiliği gibi sürdürülebilir sektörlerde önemli yatırım ve iş birliklerinin söz konusu olduğunu ifade ediyor.

Fransa Dış Ticaret ve Yatırımdan Sorumlu Bakanı Franck Riester’in iki ülke arasın- Fransa’dan “sürdürülebilir sektörlerde” iş birliği atağı daki ilişkilere dair yorumları ve beklentileri şöyle:

İkili ilişkilerde dinamik bir süreç başlıyor

“Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerde dinamik bir sürece giriyoruz. Türkiye’de 450 Fransız şirketi var. Bu şirketler 2014-2019 arasında 5 milyar Euro yatırım yaptı. Önümüzdeki yıllarda 750 milyon Euro’luk bir yatırım planı var. Bu yatırımların Türkiye’de sosyal ve ekonomik etkisi oldukça önemli. Geçen yıl 14 milyar Euro’luk ikili ticaret gerçekleştirdik. Son aylarda ikili ticaretin hızlandığını görüyoruz. Pandemi döneminde yaşanan zorluklara rağmen, iki ülke arasındaki ilişkilerin dayanıklılığı kendini kanıtlamış oldu. Bu yıl 16 milyar Euro’luk bir rakama ulaşmamız söz konusu.”

Türkiye’nin Paris Anlaşması’na yeşil ışık yakmış olması da çok olumlu

“İki ülke arasındaki iş birliklerinin özellikle sürdürülebilir sektörlerde önem kazanacağını öngörüyoruz. Çevre, yenilenebilir enerji, taşıma, kamu taşımacılığı, sağlık, tarım ve gıda üreticiliği alanında yatırımlar ve iş birlikleri gündeme gelecek. İş birliğinin önemli alanlarından biri de yeni teknolojiler. Birçok Fransız firması Ar - Ge alanında önemli yatırım yapıyorlar. Üniversitelerin araştırma merkezleriyle iş birlikleri geliştiriyorlar. Türkiye’nin Paris Anlaşması’na yeşil ışık yakmış olması da çok olumlu bir gelişme. Türkiye aynı zamanda yabancı yatırımcılara en doğru yatırım koşulları sağlayan ülke konumunda. Bu da, Türkiye’yi son derece çekici bir hale getiriyor.”

French Tech İstanbul, Türk ve Fransız start-up’ları yakınlaştıracak

ransa’da start-up’lar için dünyanın en dinamik ülkelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bugün ülke genelinde 20 binin üzerinde girişim, 3 bine yakın yatırımcı, 113 hızlandırıcı ve 3 bin 500 girişim sermayesi fonu bulunuyor. Fransız girişimciler, 2020 yılı zorlu geçmiş olsa da, yıl içinde rekor bir tutar olan 5,4 milyar Euro fon toplamayı başardılar. Bu tutar 2019’da toplanan miktardan yüzde 7 daha fazla oldu. Bu sayede Fransa, Birleşik Krallık arkasında, Avrupa’da ikinci sırada yer aldı. Fransız “unicorn” sayısı 2018’de beş iken, bu sayı Eylül 2020’de ikiye katlanarak 10’a ulaştı. Fransız hükümeti tarafından, teknolojik ve yenilikçi Fransız şirketlerinde veya onlar için çalışan tüm aktörleri birleştirme amacıyla 2013’te kurulan French Tech’in temel önceliği dijital girişim topluluğunun büyümesini teşvik etmek. Yatırım ve ortaklık tercihleriyle çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunan French Tech, 63’ü Fransa dışında olmak üzere, 100’ü aşkın şehirde faaliyet gösteriyor. 2021 yılında Cezayir, Atlanta, Beyrut, Chicago, Münih ve Avustralya ile birlikte İstanbul da bu ağa katıldı. İstanbul French Tech Topluluğu Başkanı Philippe Alcaras, topluluğun İstanbul’daki Fransız girişimlerin büyümesini desteklemenin yanı sıra, girişimcilik ekosisteminin gelişmesine, ikili ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağlayacağını ifade ediyor. Topluluk, İstanbul’da faaliyetlerini genişletmek isteyen girişimler için ilk iletişim noktası ve bir sıçrama tahtası görevi üstlenirken, Fransa’da faaliyet göstermek isteyen Türk girişimcilere de rehberlik edecek.

Fransa Türkiye’de güçlü bir sosyal ve ekonomik etkiye sahip

Fransız Sarayı’nda düzenlenen toplantıda Türkiye’deki Fransız ve Fransız-Türk ortaklığındaki şirketlerin sosyal ve ekonomik etkilerine dair gerçekleştirilen inceleme çalışmasının rakamları paylaşıldı. Fransa’nın Dış Ticaret Danışmanları Türkiye Komitesi Başkanı Franck Mereyde’den dinlediğimiz çalışmanın öne çıkan sonuçları şöyle: Fransız şirketler, Türkiye’de 2014 ve 2019 yılları arasında 5 milyar Euro’yu aşan yatırım gerçekleştirdi. Bu miktarın yüzde 80’ini ulaşım ve lojistik sektörü oluşturuyor. Araştırmaya katılan şirketlerin en az yarısı önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye’de yatırım yapmayı planladığını ifade ediyor. Bu şirketlerin yüzde 19’unun 2024 yılına kadar, her birinin ayrı ayrı, en az 10 milyon Euro yatırım yapması bekleniyor. Bu da, Fransız ve Fransız-Türk ortaklı şirketlerin Türkiye’de, önümüzdeki üç yılda, 750 milyon Euro’dan fazla planlanmış yatırımı olduğunu gösteriyor. Katılımcılarının yüzde 64’ü Türkiye’den ihracat yapıyor. İhracatçıların yüzde 40’ını imalat şirketleri oluşturuyor. Birçok Fransız ve Fransız-Türk ortaklı şirket, Türkiye’deki merkezlerini, ihracat yapmanın yanı sıra, diğer ülkelerdeki iş faaliyetlerini yönetmek için üs olarak kullanıyor. Böylece şirketler, dış ticaret ve uluslararası iş yönetimi gibi alanlarda Türkiye’deki Fransız kurumları, sağlık, imalat, otomotiv ve tarım gibi birçok sektörde ortak ekonomik ve bilimsel projeler geliştirmek için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile güçlü bir iş birliği içinde.