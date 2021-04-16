Fransız enerji devleri, birer birer Türkiye’deki varlıklarını satıyor

Geçen yılın ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapmış, gözler Türkiye’deki Fransız şirketlerine çevrilmişti. Aradan geçen yaklaşık 1 senenin ardından Fransız firmaların Türkiye’deki varlıklarını azalttığı, ortaklıklardan çıktığı hatta ülkeden çekildiği görüldü. Son 4 ay içerisinde Fransa’nın iki önemli enerji firmasının yaptığı operasyon, bunun en dikkat çeken örneği oldu.

İlk şirket satışına giden firma Fransa’nın enerji devlerinden Engie oldu. Ocak ayında ilk kez DÜNYA Gazetesi’nin duyurduğu haberde de yer aldığı üzere, eski adı Gaz de France Suez (GDF), yeni adıyla Engie, Türkiye’deki en önemli yatırımlarından çıkma kararı aldı. 8 Mart’ta tamamlanan sürecin ardından Engie, sahibi olduğu İZGAZ, Baymina Enerji santrali ve hizmet şirketi ENGIE Yönetim hisselerini Palmet Enerji’ye devretti. Türkiye’deki operasyonunu düşüren Engie’nin sattığı İZGAZ, Türkiye’nin en yoğun sanayi kuruluşlarının bulunduğu Kocaeli’nin büyük bir kısmına doğalgaz dağıtımı yapıyor. Türkiye’nin en büyük 3’üncü doğalgaz dağıtım şirketi olan İZGAZ, yaklaşık 350 bin aboneye sahip. Bu şirketi İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2009’da 549 milyon dolara Engie’ye devretmişti. Bir diğer Engie şirketi Baymina, Ankara’da kurulu 770 MW kurulu güce sahip bir doğalgaz çevrim santrali.

SATIŞIN FATURASI MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

Fransızların ikinci satış işlemi ise şu anda tamamlanmak üzere. Dün Dunya.com’da duyurduğumuz bu haberde de Polat Holding’in patronu Adnan Polat’ın kurucusu olduğu Polat Enerji’deki ortaklarındaki hisselerin tamamını aldı. Polat Enerji’nin yüzde 45’i Kanadalı emeklilik fonu yatırım yöneticisi PSP Investments’a ait. Diğer yüzde 45’i ise Fransız enerji devi EDF Energies Nouvelles tarafından kontrol ediliyordu. Geriye kalan yüzde 10’luk pay ise Adnan Polat’a ait Batıyel Enerji kontrolündeydi. Böylece dünyanın en büyük fonlarından biri olan Kamu Sektörü Emeklilik Yatırım Kurulu (PSP Investments), Türkiye’deki en önemli yatırımından da çıkmış oldu. Bu fonun büyüklüğü ise 168 milyar dolar. Ancak asıl önemli çıkışı ise Fransız EDF yaptı. EDF, 154 bin çalışanı olan 283 milyar Euro’luk varlığı bulunan Avrupa’nın en büyük enerji şirketlerinden biri. O firmanın yönettiği yenilenebilir enerji şirketi EDF Energies Nouvelles’in ise Türkiye’deki tek varlığı Polat Enerji’deydi. EDF Energies Nouvelles’in resmi sitesinde İngiltere, Belçika, Polonya, İtalya, Almanya ve Yunanistan’da yatırımı yer alırken, Türkiye’nin olmaması da ülkemizden tamamen çekildiğini gösteriyor. Fransız devinin hisselerini satarak, Türkiye’den çekildiği tek yatırımı olan Polat Enerji’nin toplamda 537 MW’lık yenilenebilir enerji yatırımı bulunuyor.

Her ne kadar açıklanmasa da hem Engie’nin hem de EDF’nin yaptığı bu iki satışın bedeli, yatırımları ve ihale bedellerini göz önüne alırsak 1 milyar dolara varıyor, belki de aşıyor.