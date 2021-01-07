Fransız Engie, Türkiye'deki 4 şirketini birden sattı

Geçen yılın ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapmış, gözler Türkiye’deki Fransız şirketlerine çevrilmişti. Bu şirketlerden biri de Türkiye’deki en eski ve güçlü Fransız şirketlerinden olan eski adı Gaz de France Suez (GDF), yeni adıyla Engie’deydi. Fransız devin Türkiye’deki en önemli yatırımlarından çıkacağı dedikodusu, boykot çağrısıyla aynı dönemde yayılmaya başladı. O dedikodu gerçeğe döndü ve Fransız devi, varlıklarının önemli kısmını devretmek için gereken onayları aldı. Engie, portföyünün önemli kısmını kapsayan İZGAZ, Baymina, Gazko Enerji ve Engie Enerji Hizmetleri’den oluşan 4 şirket ve projenin oluşturduğu varlıklarını paket halinde Samuray ailesi ile Kanada ortaklı Palmet Enerji’ye devretti.

Peki bu satış ne kadar önemli? Engie’nin hem Fransız olması hem de Türkiye’deki en eski Fransız yatırımlarından biri olmasının yanında varlıkları da oldukça büyük bir portföyü içeriyor. Bunlardan en önemlisi ise Türkiye’nin en büyük 3’üncü doğalgaz dağıtım şirketi olan İZGAZ. 2008’de özelleştirilen ve yaklaşık 350 bin abonesi bulunan İZGAZ, Gebze ve Karamürsel dışında tüm Kocaeli’nin gaz dağıtımını üstleniyor. İZGAZ’ın yüzde 90’ını Engie, geri kalan hisseleri ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetiyor. Paketteki bir başka önemli şirket ise Ankara’da faaliyet gösteren ve 770 MW’lık kurulu güce sahip Baymina Doğalgaz Santrali.

Türkiye'nin ilk gaz dağıtımını yönetti

Gelelim Engie’nin Türkiye’deki kısa ama önemli tarihine. 1914 yılında Engie’nin sahibi olduğu Tractebel Engineering, İstanbul’da Tramways et Electricite de Constantinople ismiyle şirket kurdu. Alt kuruluşları ile birlikte, Tractebel Engineering Galata ve Pera arasındaki Füniküler hattını işletti. Ayrıca şirket, Türkiye’nin ilk elektrik santralini yani İstanbul’daki dağıtımı üstlendi. 1999’da 488 MW’lık Uni-Mar Marmara Ereglisi Kombine Doğalgaz Çevrim Santrali çalışmalarına başlayan şirket, 2001’de Baymina Enerji’yi, 2008’de de IZGAZ’ı devraldı. 2015’e kadar GDF Suez olarak bilinen ve adını Engie olarak değiştiren Fransız devi, Sinop Nükleer Elektrik Santrali’nin kurulması ve işletilmesi ihalesine Japon şirketlerle katıldı.

Samuray ailesi yönetiyor

Engie'nin şirketlerini sattığı Palmet’in yüzde 91’i Samuray ailesi tarafından yönetiliyor. Doğan Samuray’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Palmet, Gebze ve Erzurum’da doğalgaz dağıtımı gerçekleştiriyor. Palmet’in portföyünde 60 MW gücündeki Delta Doğalgaz Çevrim Santrali, 62 MW gücündeki Aydın’daki Ales Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, Erzincan’daki 284 MW’lik Eriç Barajı ve HES Projesi yer alıyor. Palmet, 2016’da 5.000 MW hidroelektrik santrali kurulu gücüne sahip Kanadalı Manitoba Hydro International ile Türkiye'de yeni bir ortaklık yapısı oluşturdu.