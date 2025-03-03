Fransız kimya devi Adanalı 2 şirketi alıyor
Avrupa’nın en eski parfüm üreticilerinden Sozio’nun sahibi olan Fransız sanayi şirketi, Türkiye’ye hızlı girdi. Fransız devi, Türkiye’de Teknochem ve Atech Proses’i satın alarak üretime hazırlanıyor.
Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi DÜNYA, 20 yılı aşan meslek hayatımın en verimli 8 yılına ev sahipliği yaptı. Kapısından attığım ilk heyecanın etkisi işte bu 8 yıldır hala üzerimde. Ekonomi gazeteciliğinin babası olarak kabul edilen rahmetli Nezih Demirkent’in Türkiye’ye kazandırdığı DÜNYA, benim gibi yüzlerce hatta binlerce gazetecinin de okulu oldu. İşte bu okul, bugün 45 yaşına giriyor. Türkiye ekonomisine yön veren, dünya gündemini yakından takip eden, oluşturduğu gündem ve kamuoyuyla DÜNYA, iş dünyasının sesi, sözü ve izi oldu.
“DÜNYA okuyun, dünyadan haberiniz olsun” diyerek sunduğumuz haberler, tarafsızlığıyla, etkinliğiyle, basın etik ve ahlak çizgisinden bir an olsun şaşmadan siz değerli okuyucularımıza sunuldu. Deyim yerindeyse, her sabah sunduğumuz ekmeğimiz yani haberlerimizi, sizlere sıcak ve tadından ödün verilmeden Dünya’nın fırınından masanıza geldi. 45 yıl önce atılan ve bizlere emanet edilen Dünya, sizlere ilk ve doğru haberi sunmaya bugün olduğu gibi devam edecek.
45 yıldır sürdürülen gazetecilik anlayışımızın aynası olan DÜNYA yine bir özel haberi sizlerle paylaşmak isteriz. Avrupa’nın en eski parfüm üreticilerinden Sozio’nun sahibi olan Fransız sanayi şirketi, Türkiye’ye hızlı girdi. Fransız devi, Türkiye’de iki şirketi satın alarak üretime hazırlanıyor. Bünyesinde asırlık şirketleri bulunduran Paris merkezli Proxis Developpement Holding, Türk şirketleri Teknochem ve Atech Proses’in satın almak için masaya oturdu. Anlaşma sağlanır ve resmi onaylar verilirse, Fransız devi Proxis Developpement Holding, Türkiye’de üretim yapmaya başlayacak. Proxis Developpement, satın almayı ise bağlı şirketi Aquaprox Holding kanalıyla yapacak.
10 fabrikası, 12 Ar-Ge merkezi var
1932 yılında temeli atılan Proxis Developpement, Fransa’daki en önemli bağımsız kimya şirketlerinden biri. 3 nesildir Moor Ailesi bünyesinde yer alan Fransız şirketi, 4 farklı şirketle 4 farklı sektörde yer alıyor. 10’dan fazla üretim tesisi, 12 Ar-Ge merkezi, 300 milyon eurodan fazla cirosu ve binden fazla çalışanı olan Proxis’e ait olan ve Türkiye’deki satın almayı üstlenen Aquaprox, endüstriyel su arıtımında uzman.
1989’dan beri faaliyet gösteren Aquaprox, soğutma ve kazan devrelerinden atık su ve üçüncül bina su şebekelerine kadar tüm su döngüsünde özel sistemler ve hizmetler sunuyor. İkinci şirket olan Bioprox, gıda endüstrisi ve biyoteknolojik çözümlerde, Icrom ilaç bileşenleri ara ürünlerinin geliştirilmesi ve üretiminde, Suzio ise farklı endüstriyel sektörler için parfüm üretiminde faaliyet gösteriyor. 1758’de kurulan ve 1970’li yıllarda Moor Ailesi’nin yönetimine giren Suzio, kozmetik sektöründe de çalışıyor.
Fransız Proxis Developpement Holding’in satın almak istediği Teknochem ve bağlı iştiraki Atech Proses, su sektöründe faaliyet gösteriyor. 2018 yılında Adana’da kurulan Technocem, su arıtma sistemlerinden solvent kimya alanına kadar birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Teknochem’in iştiraki Atech Proses ise mühendislik ve akredite laboratuvar hizmetleri olmak üzere 2 iş biriminden oluşuyor. Atech’in çalıştığı şirketler arasında Arçelik, Koton, Mercedes-Benz, Tosçelik, Kipaş, Güriş, Indorama gibi Türk ve yabancı şirketler bulunuyor.