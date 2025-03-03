Fransız kimya devi Adanalı 2 şirketi alıyor

Avrupa’nın en eski parfüm üreticilerinden Sozio’nun sahibi olan Fransız sanayi şirketi, Türkiye’ye hızlı girdi. Fransız devi, Türkiye’de Teknochem ve Atech Proses’i satın alarak üretime hazırlanıyor.

Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi DÜNYA, 20 yılı aşan meslek hayatımın en verimli 8 yılına ev sahipliği yaptı. Kapısından attığım ilk heyecanın etkisi işte bu 8 yıldır hala üzerim­de. Ekonomi gazeteciliğinin ba­bası olarak kabul edilen rahmet­li Nezih Demirkent’in Türkiye’ye kazandırdığı DÜNYA, benim gi­bi yüzlerce hatta binlerce gazete­cinin de okulu oldu. İşte bu okul, bugün 45 yaşına giriyor. Türki­ye ekonomisine yön veren, dünya gündemini yakından takip eden, oluşturduğu gündem ve kamuo­yuyla DÜNYA, iş dünyasının sesi, sözü ve izi oldu.

“DÜNYA okuyun, dünyadan haberiniz olsun” diye­rek sunduğumuz haberler, taraf­sızlığıyla, etkinliğiyle, basın etik ve ahlak çizgisinden bir an olsun şaşmadan siz değerli okuyucula­rımıza sunuldu. Deyim yerindey­se, her sabah sunduğumuz ekme­ğimiz yani haberlerimizi, sizlere sıcak ve tadından ödün verilme­den Dünya’nın fırınından masa­nıza geldi. 45 yıl önce atılan ve bizlere emanet edilen Dünya, siz­lere ilk ve doğru haberi sunmaya bugün olduğu gibi devam edecek.

45 yıldır sürdürülen gazete­cilik anlayışımızın aynası olan DÜNYA yine bir özel haberi siz­lerle paylaşmak isteriz. Avru­pa’nın en eski parfüm üretici­lerinden Sozio’nun sahibi olan Fransız sanayi şirketi, Türki­ye’ye hızlı girdi. Fransız devi, Türkiye’de iki şirketi satın alarak üretime hazırlanıyor. Bünyesin­de asırlık şirketleri bulunduran Paris merkezli Proxis Develop­pement Holding, Türk şirketleri Teknochem ve Atech Proses’in satın almak için masaya oturdu. Anlaşma sağlanır ve resmi onay­lar verilirse, Fransız devi Proxis Developpement Holding, Türki­ye’de üretim yapmaya başlaya­cak. Proxis Developpement, sa­tın almayı ise bağlı şirketi Aqu­aprox Holding kanalıyla yapacak.

10 fabrikası, 12 Ar-Ge merkezi var

1932 yılında temeli atılan Proxis Developpement, Fran­sa’daki en önemli bağımsız kim­ya şirketlerinden biri. 3 nesildir Moor Ailesi bünyesinde yer alan Fransız şirketi, 4 farklı şirketle 4 farklı sektörde yer alıyor. 10’dan fazla üretim tesisi, 12 Ar-Ge mer­kezi, 300 milyon eurodan fazla ci­rosu ve binden fazla çalışanı olan Proxis’e ait olan ve Türkiye’deki satın almayı üstlenen Aquaprox, endüstriyel su arıtımında uzman.

1989’dan beri faaliyet gösteren Aquaprox, soğutma ve kazan dev­relerinden atık su ve üçüncül bi­na su şebekelerine kadar tüm su döngüsünde özel sistemler ve hiz­metler sunuyor. İkinci şirket olan Bioprox, gıda endüstrisi ve biyo­teknolojik çözümlerde, Icrom ilaç bileşenleri ara ürünlerinin geliş­tirilmesi ve üretiminde, Suzio ise farklı endüstriyel sektörler için parfüm üretiminde faaliyet gös­teriyor. 1758’de kurulan ve 1970’li yıllarda Moor Ailesi’nin yöneti­mine giren Suzio, kozmetik sektö­ründe de çalışıyor.

Fransız Proxis Developpement Holding’in satın almak istediği Teknochem ve bağlı iştiraki Ate­ch Proses, su sektöründe faaliyet gösteriyor. 2018 yılında Adana’da kurulan Technocem, su arıtma sistemlerinden solvent kimya alanına kadar birçok sektörde fa­aliyet gösteriyor. Teknochem’in iştiraki Atech Proses ise mühen­dislik ve akredite laboratuvar hiz­metleri olmak üzere 2 iş birimin­den oluşuyor. Atech’in çalıştığı şirketler arasında Arçelik, Koton, Mercedes-Benz, Tosçelik, Kipaş, Güriş, Indorama gibi Türk ve ya­bancı şirketler bulunuyor.