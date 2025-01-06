Fransız Renault’nun dev bankası Türkiye’ye sigorta ile adım attı

Fransız Renault, Türkiye’ye sigorta için adım attı. Fransız devin finansman şirketi 58 milyar euroluk büyüklüğü olan Renault Credit International Banque, Türk şirketi POCA ile ortaklık kurdu.

Dünyanın en önemli otomotiv şirketlerin­den biri Fransız Re­nault. Türkiye’de OYAK (Or­du Yardımlaşma Kurumu) ile birlikte Bursa’da üretim ya­pan Renault, Türkiye’de bu alanda birçok kez ihracat lide­ri oldu. Temeli 1899 yılına da­yanan, Louis Renault’nun kü­resel ekonomiye kazandırdığı grup, her ne kadar otomobil ile bilinse de hemen hemen he­men otomotiv endüstrisinin her sektöründe faaliyet gös­teriyor.

Kamyondan tanka, ta­rım araçlarından uçak motor­larına kadar üretim çeşidi yük­sek olan 122 milyar euro varlığı olan Groupe Renault’nun en ilginç kollarından biri de fi­nans. Bu alanda faaliyetlerini ise RCI Banque yani Renault Credit International adıyla yü­rütüyor. 1974 yılında Renault tarafından bayiliklerinin sa­tışlarını finanse etme ve oto­mobil üretiminin Avrupa’daki nakit akışını yönetme amacıy­la kurulan Renault Credit In­ternational, Türkiye’ye girme kararı aldı.

Fransız devin bu adımını hatırlayacağınız üze­re geçtiğimiz yılın ekim ayın­da sizlere duyurmuştuk. Tür­kiye’de ilk kez gazeteniz DÜN­YA’da “Renault’nun 58 milyar euroluk bankası sigorta için Türkiye’ye geliyor1 başlığıyla duyurduğumuz haberde, Fran­sız devin Türk ortakla bu alana adım atmak istediğini sizler­le paylaşmıştık. Haberimizde Renault Credit International Banque’ın İstanbul merkez­li POCA Bilişim Teknolojileri AŞ ile ortaklık yapacağı ve si­gorta acentesi olarak faaliyet gösterecek bir girişime adım atacağını belirtmiştik.

Hem Fransız hem de Türk şirket­lerinin bu yapılanması, resmi kurumlardan onayı aldı. Re­kabet Kurumu’nun “Mevcut durumda dolaylı olarak Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından kontrol edilen PO­CA Bilişim Teknolojileri Ano­nim Şirketi ile Renault SAS’ın tek kontrolünde bulunan RCI Banque SA arasında sigorta acentesi olarak faaliyet göste­recek bir ortak girişimin ku­rulması işlemine izin verilme­si” ile onayladığı süreç resmen başlamış oldu.

58 milyar euroluk varlığı var

Türkiye’de faaliyete başla­yacak olan Renault Credit In­ternational Banque’ın son açıklanan 2020 verilerine gö­re 17.8 milyar euroluk yeni fi­nansman, sigorta ürünleri da­hil olmak üzere 4,6 milyon ser­vis sözleşmesi gerçekleştirdi. Avrupa’daki en büyük otomo­bil kredisi varlık destekli men­kul kıymet ihraççılarından bi­ri olan RCI Banque, 58 milyar euroluk varlığa, 1 milyar euro­nun üzerinde kâra sahip. 4 bi­ne yakın çalışanı olan Fran­sız finans devi, grup markala­rı Renault, Renault Samsung Motors, Dacia, Lada ve Alpine ile birlikte Nissan grubu mar­kaları Nissan, Infiniti, Dat­sun, Hollanda’da da Mitsubis­hi Motors ile çalışıyor.

Satın almalarla büyüdü

1999’un sonunda, Rena­ult-Nissan İttifakı’nın kurul­masının ardından, şirket Av­rupa’daki beş Nissan finan­sal iştirakini (Birleşik Krallık, Hollanda, İtalya, Almanya ve İspanya) 294 milyon euroya satın alan RCI Banque, Ocak 2017’de bir taksi platformu olan fr:Karhoo’nun çoğunluk hissedarı oldu.Eylül 2017’de taksi, araç çağırma ve tesli­mat hizmetleri için otomatik filo yönetim sistemi Yuso ile Paris metropol alanında araç çağırma hizmetleri rezervas­yonu için bir platform olan Marcel’i bünyesine katan RCI, 2018’de taksi ve otomo­tiv filoları için bir dağıtım yö­netim şirketi olan iCabbi’nin yüzde 75’lik çoğunluk hissesi­ni satın aldı.

İlk dijital cüzdanın kurucusu

Renault Credit Internati­onal Banque’ın ortaklık kur­duğu Türk şirketi POCA ise 2021 yılında kuruldu. Kulla­nıcılarının tüm finansal ihti­yaçlarına cevap veren bir Su­perApp olma özelliğine sahip olan POCA, para transferi, di­jital kart işlemleri, fatura öde­me, nakit iade kampanyaları, sigorta işlemleri, hazır kredi gibi alan ve özelliklere sahip.

Türkiye’de açık bankacılık altyapısı sunmak üzere lisans onaylarını alan ilk FinTek şir­ketlerinden biri olan United Payment’ın ortakları arasın­da yer aldığı POCA, 2024 yı­lında ilk cüzdan ve bankalar arası para transfer hizmetini gerçekleştiren ilk dijital cüz­dan oldu. POCA bu yılın mart ayında da Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın “Şort Sponsoru” olmuştu.