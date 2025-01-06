Fransız Renault’nun dev bankası Türkiye’ye sigorta ile adım attı
Fransız Renault, Türkiye’ye sigorta için adım attı. Fransız devin finansman şirketi 58 milyar euroluk büyüklüğü olan Renault Credit International Banque, Türk şirketi POCA ile ortaklık kurdu.
Dünyanın en önemli otomotiv şirketlerinden biri Fransız Renault. Türkiye’de OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) ile birlikte Bursa’da üretim yapan Renault, Türkiye’de bu alanda birçok kez ihracat lideri oldu. Temeli 1899 yılına dayanan, Louis Renault’nun küresel ekonomiye kazandırdığı grup, her ne kadar otomobil ile bilinse de hemen hemen hemen otomotiv endüstrisinin her sektöründe faaliyet gösteriyor.
Kamyondan tanka, tarım araçlarından uçak motorlarına kadar üretim çeşidi yüksek olan 122 milyar euro varlığı olan Groupe Renault’nun en ilginç kollarından biri de finans. Bu alanda faaliyetlerini ise RCI Banque yani Renault Credit International adıyla yürütüyor. 1974 yılında Renault tarafından bayiliklerinin satışlarını finanse etme ve otomobil üretiminin Avrupa’daki nakit akışını yönetme amacıyla kurulan Renault Credit International, Türkiye’ye girme kararı aldı.
Fransız devin bu adımını hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın ekim ayında sizlere duyurmuştuk. Türkiye’de ilk kez gazeteniz DÜNYA’da “Renault’nun 58 milyar euroluk bankası sigorta için Türkiye’ye geliyor1 başlığıyla duyurduğumuz haberde, Fransız devin Türk ortakla bu alana adım atmak istediğini sizlerle paylaşmıştık. Haberimizde Renault Credit International Banque’ın İstanbul merkezli POCA Bilişim Teknolojileri AŞ ile ortaklık yapacağı ve sigorta acentesi olarak faaliyet gösterecek bir girişime adım atacağını belirtmiştik.
Hem Fransız hem de Türk şirketlerinin bu yapılanması, resmi kurumlardan onayı aldı. Rekabet Kurumu’nun “Mevcut durumda dolaylı olarak Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından kontrol edilen POCA Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ile Renault SAS’ın tek kontrolünde bulunan RCI Banque SA arasında sigorta acentesi olarak faaliyet gösterecek bir ortak girişimin kurulması işlemine izin verilmesi” ile onayladığı süreç resmen başlamış oldu.
58 milyar euroluk varlığı var
Türkiye’de faaliyete başlayacak olan Renault Credit International Banque’ın son açıklanan 2020 verilerine göre 17.8 milyar euroluk yeni finansman, sigorta ürünleri dahil olmak üzere 4,6 milyon servis sözleşmesi gerçekleştirdi. Avrupa’daki en büyük otomobil kredisi varlık destekli menkul kıymet ihraççılarından biri olan RCI Banque, 58 milyar euroluk varlığa, 1 milyar euronun üzerinde kâra sahip. 4 bine yakın çalışanı olan Fransız finans devi, grup markaları Renault, Renault Samsung Motors, Dacia, Lada ve Alpine ile birlikte Nissan grubu markaları Nissan, Infiniti, Datsun, Hollanda’da da Mitsubishi Motors ile çalışıyor.
Satın almalarla büyüdü
1999’un sonunda, Renault-Nissan İttifakı’nın kurulmasının ardından, şirket Avrupa’daki beş Nissan finansal iştirakini (Birleşik Krallık, Hollanda, İtalya, Almanya ve İspanya) 294 milyon euroya satın alan RCI Banque, Ocak 2017’de bir taksi platformu olan fr:Karhoo’nun çoğunluk hissedarı oldu.Eylül 2017’de taksi, araç çağırma ve teslimat hizmetleri için otomatik filo yönetim sistemi Yuso ile Paris metropol alanında araç çağırma hizmetleri rezervasyonu için bir platform olan Marcel’i bünyesine katan RCI, 2018’de taksi ve otomotiv filoları için bir dağıtım yönetim şirketi olan iCabbi’nin yüzde 75’lik çoğunluk hissesini satın aldı.
İlk dijital cüzdanın kurucusu
Renault Credit International Banque’ın ortaklık kurduğu Türk şirketi POCA ise 2021 yılında kuruldu. Kullanıcılarının tüm finansal ihtiyaçlarına cevap veren bir SuperApp olma özelliğine sahip olan POCA, para transferi, dijital kart işlemleri, fatura ödeme, nakit iade kampanyaları, sigorta işlemleri, hazır kredi gibi alan ve özelliklere sahip.
Türkiye’de açık bankacılık altyapısı sunmak üzere lisans onaylarını alan ilk FinTek şirketlerinden biri olan United Payment’ın ortakları arasında yer aldığı POCA, 2024 yılında ilk cüzdan ve bankalar arası para transfer hizmetini gerçekleştiren ilk dijital cüzdan oldu. POCA bu yılın mart ayında da Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın “Şort Sponsoru” olmuştu.