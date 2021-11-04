Fransız ve İngiliz firmaları Türk teknoloji şirketlerini satın alıyor

Fransa’nın sanayi ve teknoloji şirketlerinden Groupe Monnoyeur, Türkiye’de yatırım kararı aldı. 1906 yılında kurulan, 3 kıtada 18 ülkede faaliyet gösteren Fransız devi, Türk şirket Prota Bilgisayar’ın tamamını bünyesine kattı. Fransız şirket; satın almayı, iştiraki Arkance SAS aracılığıyla yaptı. Anlaşma onaylanır ve tamamlanırsa Paris merkezli Arkance SAS, Türk şirketi Prota Bilgisayar’ı alarak Türkiye’de varlık göstermeye başlayacak.

115 yıllık geçmişi olan Monnoyeur ailesinin 3’üncü kuşak yönetimde olduğu Groupe Monnoyeur, 7 bin 500 kişiyi istihdam ediyor. Caterpillar, John Deere ve Mitsubishi gibi firmalarla ortaklık yapan şirket; inşaat, enerji üretimi ve motorizasyon, tarım makineleri, elleçleme için sermaye malları alanlarında faaliyet gösteriyor.

İnşaatın dijitalleşmesi sürecinde de önemli bir firma olan Groupe Monnoyeur’a ait Arkance ise 2011 yılında kuruldu ve 400 mühendisi bünyesinde barındırıyor. Fransa dışında Belçika, İtalya, Polonya gibi Avrupa ülkelerinde de faaliyet gösteren firmanın cirosu ise 160 milyon Euro.

Türkiye’yi e-fatura’yla tanıştıran şirket

Öte yandan bir yabancı satın alma işleminin de resmi başvuruları tamamlanmak üzere. Dünyanın en önemli vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları firmalarından Sovos, Türkiye’deki ikinci satın almasını tamamlamak için Rekabet Kurumu’na başvurdu. 2019’da Türk firması Foriba’yı alarak Türkiye’yi bölgesel üs haline getirme kararı alan Sovos şimdi de Digital Planet’i bünyesine katıyor. Sovos, İngiltere merkezli özel sermaye şirketi Hg Capital bünyesinde faaliyet gösteriyor. 2000 yılında kurulan İngiliz fon, Avrupa ve ABD'de teknoloji satın almalarını hedefleyen bir özel sermaye şirketi olarak biliniyor. 30 milyar dolardan fazla fon büyüklüğü olan Hg Capital’in Almanya ve ABD’deki ofisleriyle birlikte toplamda 120 çalışanı var. Bugüne kadar Avrupa ve ABD'de 70’ten fazla şirkete yatırım yapan şirketin en önemli yatırımlarından biri İskandinav yazılım firması Visma'nın 12,2 milyar dolarlık işlemi oldu. İngiliz fonun aldığı Digital Planet ise D.T.P. Bilgi İşlem İletişim firması adı altında çalışmalarına 2000 yılında başladı. Türkiye'de e-fatura konseptini ilk kez uygulamaya geçiren Digital Planet, Kişiselleştirilmiş Akıllı Doküman kavramı altında ödüllü yüksek sıkıştırmalı dijital doküman arşiv teknolojisini Türkiye'ye ilk getiren şirket oldu. İstanbul dışında Ankara ve Konya’da da ofisi bulunan Türk şirketinin 30 bin müşterisi ve 150 çalışanı bulunuyor.