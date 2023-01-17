Fransız Worldline, Türk Lidio ile ortaklık yaptı

Pandemi sürecinde Türkiye’de en hızlı büyüyen sektörlerin başında e-ticaret pazarı geliyor. 2017 ile 2020 arasında yıllık yüzde 40’a yakın büyüme sağlayan Türk e-ticaret pazarı 2021 yılını ise yüzde 75 gibi çarpıcı bir büyüme ile kapattı. En son Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ETBİS tarafından açıklanan 2022 yılının ilk 6 aylık rakamlarına bakıldığında ise Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin e-ticaret hacmi 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 116 arttı ve 348 milyar lirayı buldu.

Türkiye’de kişi başına düşen e-ticaret harcaması ise yılın ilk yarısında 18-70 yaş nüfusa oranlandığında 4 bin 964 lira oldu. Ödeme yöntemlerinde ise harcamaların yüzde 32’sini yani 113 milyar lira ile havale/EFT ödemeleri, yüzde 2’sini 7,7 milyar lira ile kapıda ödeme, yüzde 66’sını 228 milyar lira ile kartlı işlemler oluşturdu.

Avrupa’da birinci, dünyada 4’üncü büyük

E-ticaretteki bu hızlı büyüme dünyanın en önemli ödeme hizmetleri şirketlerinden Fransız Worldline’ın da dikkatini çekti. Dünyanın 4 büyük ödeme sistemleri şirketlerinden Worldline, Türkiye’de önemli bir otaklık anlaşmasına imza attı. Worldline, uluslararası e-ticaret işletmelerinin Türk tüketicilere erişmesine yardımcı olmak için Türk şirketi Lidio Ödeme Sistemleri ile ortaklık kurdu.

Dünya devi Worldline’ın resmi internet sitesinden duyurulan ortaklıkla ilgili konuşan Worldline Ticari Hizmetleri Büyüme Başkanı Guillaume Tournand, “Bu yeni çözüm, küresel çevrimiçi işletmelerin hızlı büyüyen pazarlara girmesine yardımcı olmaya yönelik stratejik yaklaşımımızın bir parçası. Brezilya, Çin, Hindistan ve Güney Kore için halihazırda başlatılan çözümleri bu ortaklık ile Türkiye’de de sürdürüyoruz” dedi. Worldline Türkiye Bölgesel Büyüme Başkanı Roman Tazetdinov ise şu yorumu yaptı: “Lidio ile bu stratejik ortaklıktan çok memnunuz. Ortak teklifimiz, mümkün olan en geniş uluslararası dijital tüccar yelpazesinin bu son derece heyecan verici pazara erişmesini ve burada emellerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak için en iyi konumda olmalarını sağlamak için önemli bir yol kat edecek.” Worldline çözümlerini Türkiye pazarına sunmaya başladıklarını dile getiren Lidio’nun Kurucu Ortağı ve CEO’su Emre Güzer, “Ortak e-ticaret teklifimiz, müşterilerimize sorunsuz bir çözüm sunmamızı ve maksimum memnuniyet sağlamamızı sağlıyor” diye konuştu.

3.4 milyar euroluk ciro yaptı

1974 yılında kurulan Worldline SA, ödemeler ve işlem hizmetleri endüstrisinde Avrupa’nın en büyük, dünyanın da 4’üncü büyük oyuncusu. 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren Fransız dev, 20 binden fazla çalışanı istihdam ediyor. 2021’de 3.4 milyar euroluk gelir elde eden, hisseleri Paris Euronext’te işlem gören şirketin CEO’su Gilles Grapinet, 2003 yılında Fransa Başbakanı Jean-Pierre Raffarin’in ekonomik ve mali işler danışmanıydı.

Türk şirketi Lidio ise geçen yıl Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan dijital ödemelere aracılık etmek üzere lisans almıştı. 2011 yılında kurulan Lidio, Mavi, LCW, Mediamarkt, Watsons, Altınbaş ve DeFacto gibi markalarla çalışıyor. 2021 yılında 160 milyonun üzerinden işlem ve 35 milyar TL’den fazla yapan Lidio’ya ait Mobilexpress platformunda 54 milyondan fazla kayıtlı kredi kartı yer alıyor. Lidio bu yıl 250 milyon liralık gelir elde etmeyi hedefliyor.