Frig Vadisi’nde balon, bölge turizmini uçuracak

Termal kaynakları, sucuğu, kaymağı ile meşhur olan Afyonkarahisar, 3 bin yıllık tarihi değerlerini turizme kazandırmak üzere atağa geçti. Afyon Valiliği Tanıtım Ofisi’nin 11 yıl önce Aksaray ve Kütahya illerindeki ofislerle birlikte başlattığı Frig Vadisi Projesi, araya pandemi girmesine rağmen etkisini gösteriyor. Projenin iki yıl önce başkanlığını üstlenen Afyonkarahisar Valiliği, önce Frigya tarihiyle bugünü bir arada yaşayan Ayazini Köyü’nü yenileyerek önemli bir adım attı. Kısa sürede dikkat çeken bu çalışmaya üç ay önce sıcak hava balon turları eklendi. Frig Vadisi’nin eşsiz manzarasında havalanan balonlar, bölgeyi Türkiye’de ikinci Kapadokya etkisi yaratmayı hedefliyor. Afyon Valiliği Tanıtım Ofisi Koordinatörü İbrahim Okumuş, etkinin şimdiden görüldüğünü belirterek, “Üç ay önce hafta sonları bölgeye başka kentlerden 10 araç geliyordu şimdi bin 500 araç geliyor” diyor.

Balon turları 1 milyon turist getirecek

Frig Vadisi üzerinde başlayan balon turlarının Kapadokya’dan farkı, Türkiye’nin ilk suya iniş yapan balon deneyimini sunması. Emre Gölü üzerinde uçuşları başlayan balonlar, vadinin tarihi ve doğal güzelliklerini havadan görme imkanı sağlıyor. Toplam alanı 55 hektar büyüklüğünde olan ve adını bu geniş topraklarda uygarlık kurmuş olan Frigler'den alan vadiyi gezerken; oyma kaya mezarlarını, milyonlarca yılda oluşmuş hoodoo’ları (peri bacaları) andıran görüntüleri tepeden izleme şansı da yakalıyorsunuz.

Afyonkarahisar Valiliği’nin Ayazini köyünde ve bölgede yaptığı restorasyon, reklam ve tanıtım çalışmalarıyla birlikte bölgeye ilginin arttığını belirten İbrahim Okumuş, Frigya etkisinin bölge turizmine ek 1 milyon turist katkı sağlayacağını söylüyor. Okumuş, “2019’da turist sayımız 2.2 milyondu. Pandemi sonrasında Frigya’yla ilgili ilk beklentimiz 1 milyon. Bu 1 milyonun direkt Frigya amaçlı gelmesini bekliyoruz, eğer bunu termalle de birleştirirsek 2022 yazı için ortalama 4 milyon turist beklentimiz var” diye anlatıyor beklentilerini.

Ayazini köyü 50 milyonluk yatırımla tamamlanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan kaynaklarla sekiz ay önce Ayazini Köyü’ne yeni bir ruh kazandırdıklarını belirtiyor İbrahim Okumuş. Köyde Frigya uygarlığına ait kaya evlerin Anadolu’nun taş evleriyle bir arada kullanıldığı konutlar, restore edilerek turizme kazandırılmış. Bugüne kadar köye 14 milyon liralık yatırım yapıldığını söyleyen Okumuş, bunun 4 milyonunu Emre Gölü’nün etrafındaki tesislere harcadıklarını belirtiyor. Okumuş, çalışmaları şöyle anlatıyor: “Şimdi oraya Frigya binicilik alanı kuruyoruz. Ayazini’de 50 evin restorasyon çalışmalarını tamamladık. 25 evi daha onaracağız. Sonrası için Ayazini Köyü’ndeki diğer tarihi taş yapıları bugüne kazandırmayı planlıyoruz. Çalışmalar tek köy ile kalmayacak. Bölgedeki diğer köylerle ilgili altyapı ve proje çalışmalarımız da devam ediyor.”

Hediye Güral: Termal ve balon birbirini destekleyecek

Afyonkarahisar’ın turizmde attığı her adımın aslında termal tesislerin performansını da etkilediğini belirten NG HOTELS Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, “Bölgedeki tarih ve kültür atağı termal turizme de katkı sağladı” diyor. Otellerinin şu anda yüzde 70 dolulukla çalıştığını belirten Güral Gür, bölgenin turizm değerlerini tanıtmak için otel yatırımcılarına da görevler düştüğünün altını çiziyor. Frigya balon turlarıyla ilgili basın mensuplarına yönelik bir etkinlik düzenleyen Hediye Güral Gür, Afyonkarahisar’daki deneyimlerini şöyle özetliyor: “Burada turizmin çeşitlenmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Afyon’da balon turizmi dört ay önce başladı. Balon uçuşlarının bölge turizmine önemli katkıları olacaktır. Talep arttıkça burada balon sayısının artması da bekleniyor. Balonlar arttıkça da tıpkı Kapadokya’da gördüğümüz görsel şölen, Frigya’dan dünyaya ulaşacak. Balon turizmi ve termal turizm mutlaka birbirini destekleyecek.”