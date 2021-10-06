Fuarlara yeniden merhaba derken…

Fuarcılık sektörü ve fuarlar süratle 2019 ayarlarına dönüyor... TÜYAP kurucusu Bülent Ünal, Türkiye’nin pandemi sonrası fuar endüstrisindeki etkin davranışlarının birçok ülke için moral ve yol gösterici model olduğunu vurguluyor.

TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal’a pandemi döneminde durdurulan fuarların açılma kararından sonra hangi gelişmeler yaşandığını sordum, ağustos ayında yapılan İDEF Savunma Sanayii Fuarı’nı işaret etti. Bu fuar üst düzey ziyaretçiler, 24 bakan, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve alım heyetleriyle pandemi sonrası 15. kez açılan ilk büyük etkinlik oluyor.

Bülent Ünal, “Fuarda 53 ülkeden 1240 katılımcı kuruluş, 92 ülkeden 68 bin ziyaretçi ve 81 ülkenin resmi alım heyetlerinin buluşması, sıkıntılı günler sonrası büyük bir moral oluşturdu“ dedikten sonra, son zamanlarda peşpeşe yapılan 4 fuarın geçmişi aratmadığını vurguladı.

“Türkiye, özellikle İstanbul, ciddi boyutta fuarlar ile pandemi sonrası çok uluslu ziyaretçilere açılan etkinlikleri hazırlayan ülke oldu. Çin fuarları ise sadece Çinli kuruluşların katılımları ve Çinli ziyaretçilerle gündeme geldi” değerlendirmesini yapan

Ünal, ABD ve AB fuarlarını ele alırken “Amerika’da henüz taşlar yerine oturabilmiş değil, Avrupa Birliği’nin önemli fuarları alışılmış zenginliğin çok gerisinde, yeni yeni kıpırdanmalar gösteriyor” diyor. Ünal “Türkiye’nin pandemi sonrası fuar endüstrisindeki etkin davranışı, sanırım birçok ülke içinde moral ve yol gösterici model oldu” dedikten sonra, aldıkları önlemleri şöyle sıraladı:

120 bin metrekare alanının havalandırma filtreleri yenilendi.

İkramlarda standartlar üst düzey oldu.

HES kodları içinde aşı kontrolleri, iş güvenliği ekiplerimiz sürekli maske kontrolleri içinde hareket ediyorlar.

Bülent Ünal, yıl sonuna kadar yapılacak fuarları anlatırken “Hızla 2019 değerlerine dönüyoruz. Bunda dijital imkanları iyi kullanan ekibimizin tüm dünyaya hızla ulaşabilmesi ve iki yıla yakın süredir yapılamayan dünya fuarları içinde önde olmamızı sağlıyor” değerlendirmesini yapıyor.

Bana göre fuarların hızla 2019 döneminin verim zenginliğine dönüşüyor olması, sanayi üretiminin ülkemizde tempo düşürmeden sürmesiyle yakından ilintili.

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