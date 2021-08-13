Önceki yazımı ayrıntılandırayım:

Doğru veri, envanter ve planlama eksikliği, “gereksiz yatırım” sayısını artırır…

Bu yol, kaynak israfı bir yana, işini iyi yapan yatırımcıları da zor durumda bırakır…

Yanı sıra, “furya” gibi zararlı kültürler kazandırır…

* * *

Doğru veri, envanter ve “veriler ışığında planlamanın” önemini, “Şu çok kazanıyor” deyip, furya halinde girdiğimiz ve birbirimizi batırdığımız birçok “sektörel deneyimden” öğrenmeliydik...

Bugüne kadar öğrenemedik…

* * *

Aynı sokakta birbiri ardına açılan marketinden berberine, iletişimcisinden ayakkabıcısına, kafesinden simitçisine kadar, her birine “sorgulamadan”, “incelemeden” izin verdik…

Sonra…

Birbirlerini batırmalarını izledik...

* * *

Makarnadan una, tekstilden kimyaya, berberden markete yeni yapılan yatırımlara,

“Diğer sokakta/mahallede/ilçede/şehirde/bölgede eksik/ihtiyaç var, böyle bir iş yapacaksan, orada yapabilirsin…

Ve/veya…

Bu alanda arz fazlası var, yatırıma ihtiyaç yok; aynı alanda şu ürünü geliştirebilirsen seni desteklerim!

Veya

Burası dere yatağı, konut yapamazsın…” diyemedik...

* * *

Üretici, geliştirici, ihracatçı iş insanlarıyla sohbetlerimde öne çıkıyor:

Plansızlığın getirisi ile edindiğimiz “furya kültürü”, Avrupa başta olmak üzere tüm pazarlarda etkin olmaya başladığımız/başlayacağımız bu dönemde de gereksiz/plansız yatırımların, israfın, verimsizliğin önünü açıyor…

VELHASIL…

Yapılması gerekeni (evi, fabrikayı, yolu, barajı…) kalitesiz yapmak…

Yapılması gerekeni yüksek maliyetle yapmak…

Yapılması gerekeni yanlış yere yapmak…

Yapılması gerekeni, yanlış işgücüyle geliştirmeye/büyütmeye çalışmak…

Ve

Yapılmaması gerekeni yapmak…

Ekonomi, sosyal hayat, kalkınma/refah için “ölümcül hata”/”verimsizlik” anlamına gelir; yangın, sel, ekonomik kriz gibi sıkıntılarla mücadele gücünü ve Merkez Bankası gibi “hayati” kurumların elini zayıflatır…