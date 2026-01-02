Futbol sahasından büyük süperyat

Süperyat dünyasında Türki­ye adına önemli bir gelişme daha oldu. Kocaeli Serbest Bölge’de 2015 yılında kurulan AK­YACHT, 2021 yılında Türkiye’de o güne kadar inşa edilmiş en büyük motoryat olan Victorious’u tanıt­mış ve teslim etmişti. 85 metrelik süperyat 12 kabin 24 misafir ka­pasitesi, 22 mürettebatla dikkat çekmiş, çelik gövde alüminyum üst gövdeyle üretilmişti. AKYA­CHT alınan uluslararası ödüllerin de etkisiyle pazarda oldukça güç­lü bir etki yaratmış ve Türk tek­ne üreticiliği açısından önemli bir başarı elde etmişti.

Intercity ve AKYACHT Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, 2021 yı­lında 85 metre Victorious’un tes­limi ile AKYACHT’ın uluslararası fuarların ve alınan ödüllerin de et­kisiyle pazarda güçlü bir görünür­lük kazandığını söyledi.

Ak, “Bu dönemde bilinçli bir stratejiyle daha büyük, daha kompleks ve Türkiye’de daha önce yapılmamış projelere odaklandık. Uzun kontrat görüşmeleri sonra­sında nihayet 2023 yılında büyük projemizin imzası atıldı” dedi.

ACYACHT’ın yürüttüğü ye­ni megayat projesinin boyunun yaklaşık 125–130 metre arasın­da, hacminin de yaklaşık 8.000– 10.000 GT aralığında olduğunu belirten Ak, bu projenin AKYA­CHT’ın küresel konumlanmasın­da önemli bir kilometre taşı oldu­ğunu söyledi.

Üç yeni süperyat kontratı yapıldı

Ak, biri yaklaşık 100, diğeriy­se 80-90 metre uzunluğunda iki farklı yat projesinin daha masada olduğunu bildirdi. Türkiye’de şu ana kadar üretilmiş en büyük sü­peryat olacağı tahmin edilen 125- 130 metrelik sipariş için de hazır­lıkların tamamlandığını vurgula­yan Ak, “AKYACHT bahse konu projede sektörün dünya çapında tanınan firmalarıyla işbirliği ya­pıyor. Dış tasarım Espen Oenio, misafir alanlarının iç dekorasyo­nu SINOT, teknik tasarım ise Hol­landalı Azure Naval Architects ta­rafından gerçekleştiriliyor” diye konuştu. Bu ölçekte projelerin do­ğası gereği, imza sonrasında cid­di tasarım ve teknik revizyonlar yaşanmış. Ak, tersane bünyesinde oluşturulan güçlü ekiplerle bu de­ğişikliklerin başarıyla yönetildiği­ni ve Aralık 2025’te sac kesiminin gerçekleştirildiğini anlatıyor.

Mevcut üretim ve yeni projeler­le birlikte büyümeyi planladıkla­rını da ifade eden Vural Ak, “Pro­jelerde uluslararası ölçekte en iyi firmalarla çalışılırken, mühendis­lik, proje yönetimi, üretim ve en­tegrasyon kabiliyetlerinin önem­li bir bölümü Türkiye’de, AKYA­CHT bünyesinde yürütülüyor. Bu yaklaşım, global tasarım vizyonu ile yerli üretim gücünü bir araya getiren hibrit bir model sunuyor ve oluşturulan katma değeri arttı­rıyor” dedi.

Mevcut projelerin tamamının AKYACHT'ın Kocaeli Serbest Bölgesindeki tesislerinde yürü­tüldüğünü belirten Ak, “Paralel üretim ve kapasite artırımı gerek­tiren durumlarda kontrollü şekil­de üçüncü taraf üretim çözümleri de değerlendiriliyor” dedi.

Ana iş kolu megayat üretmek olan AKYACHT’ın özel teknik hiz­metler tarafında da sektörün ih­tiyaçlarını görebilecek kabiliyete geldiğini söyleyen Ak, büyük to­najlı süperyatlarda teknik modi­fikasyon ihtiyaçlarının arttığına dikkat çekti.

2030’da suya indirilecek

AK’a göre 125-130 metrelik NB012 olarak adlandırılan mega­yat projesi bir futbol sahasından büyük olacak. Süperyatın 2030 yı­lında suya indirilmesi bekleniyor.

Yaklaşık 100 bin metrekarelik tersanede 500 kişinin çalıştığını ifade eden Ak, süperyatın üreti­mi için taşeron ve proje bazlı ekip­lerle birlikte toplamda 2 bin kişiye yakın bir istihdamın sağlanacağı­nı söyledi.

Türkiye’nin son yıllarda global yat inşaat pazarında önemli bir konuma yükseldiğini belirten Ak, şöyle konuştu:

“Uluslararası sipariş defterle­rine göre Türkiye, mega yat üre­timinde dünyada ilk üç sıralarda yer almakta; adet bazında olduğu kadar toplam inşa boyu ve ortala­ma GT değerleri açısından da dik­kat çekici bir büyüme gösteriyor. Özellikle 50 metre üzeri segment­te, daha yüksek hacimli ve teknik olarak daha kompleks projelerin artışı, Türkiye’nin yalnızca seri üretim değil, büyük ölçekli proje yönetimi kabiliyetine de sahip ol­duğunu ortaya koyuyor.”

Bu gelişimin, Türkiye’deki, yat pazarının giderek daha büyük ve daha sofistike projelere kaydığı­nı gösterdiğine dikkat çeken Ak, “Artık Türkiye, rekabetçi maliyet avantajından ziyade; mühendis­lik derinliği, uluslararası tasarım işbirlikleri, esnek üretim yapısı ve teslim kabiliyeti ile tercih edilen bir üretim merkezi konumunda.

AKYACHT ise, imzalamış ol­duğu yüksek GT’li ve dev ölçek­li mega yat projeleriyle, Türki­ye’nin bu küresel yükselişini so­mut ve güçlü biçimde destekliyor; ülkenin 50 metre üzeri segment­teki dönüşümünde öncü tersane­lerden biri olarak konumlanıyor” diye konuştu.

Klasik otomobiller donmuş gölün üzerinde buluşuyor

Dünyanın en prestijli klasik otomobil organizasyonla­rı arasında yer alan “The I.C.E. St. Moritz”, 30–31 Ocak tarihlerinde İsviçre Alpleri’nin simge noktala­rından St. Moritz’te düzenlenecek. Etkinlik, her yıl olduğu gibi don­muş St. Moritz Gölü üzerinde ger­çekleştirilecek.

Dünya jet setinin, kayak dün­yasının önde gelen isimlerinin ve seçkin klasik otomobil koleksiyo­nerlerinin ilgiyle takip ettiği or­ganizasyon, milyon dolarlık kla­sik otomobilleri, ödüllü modelle­ri, prestijli saat markalarını ve buz gölü üzerinde düzenlenen davet­leri bir araya getiriyor. Festival at­mosferinde geçen etkinlik, yalnız­ca otomobil tutkunlarının değil, lüks ve meraklılarının da dikkati­ni çekiyor.

Geçtiğimiz yıl olumsuz hava ko­şulları nedeniyle yapılamayan The I.C.E. St. Moritz, bu yıl yeni­den takvime alınırken kap­samını da genişletti. Orga­nizasyon, sanat dünyasını da içine alacak şekilde plan­landı. Etkinlik kapsamında otomobiller, beş farklı kate­goride düzenlenen ve “con­cours d’élégance” olarak ta­nımlanan güzellik yarışma­sında değerlendirilecek.

Yarışmanın jürisinde klasik otomobil dünyasının tanın­mış isimleri yer alıyor. Jüri üyeleri arasında Marco Makaus, Richard Adatto, Massimo Delbo, Mathias Doultreleau ile mimarlık dünya­sının önemli isimlerinden Nor­man Foster bulunuyor. Klasik oto­mobil uzmanları, müzayede pro­fesyonelleri ve sektörün önde gelen temsilcilerinin bir araya gel­diği etkinlik, 2019 yılından bu ya­na düzenleniyor. The I.C.E. St. Mo­ritz’te, dünya otomobil tarihine damga vurmuş ikonik modeller ile kraliyet ailelerinin kullandığı oto­mobiller, kar ve buz üzerinde ser­gileniyor. Donmuş göl üzerindeki bu gösteriler, klasik otomobillerin performansını ve zarafetini farklı bir sahnede izleme imkânı sunu­yor. Organizasyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış sezonunun en dik­kat çekici otomotiv buluşmaların­dan biri olarak öne çıkıyor.