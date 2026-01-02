Futbol sahasından büyük süperyat
Süperyat dünyasında Türkiye adına önemli bir gelişme daha oldu. Kocaeli Serbest Bölge’de 2015 yılında kurulan AKYACHT, 2021 yılında Türkiye’de o güne kadar inşa edilmiş en büyük motoryat olan Victorious’u tanıtmış ve teslim etmişti. 85 metrelik süperyat 12 kabin 24 misafir kapasitesi, 22 mürettebatla dikkat çekmiş, çelik gövde alüminyum üst gövdeyle üretilmişti. AKYACHT alınan uluslararası ödüllerin de etkisiyle pazarda oldukça güçlü bir etki yaratmış ve Türk tekne üreticiliği açısından önemli bir başarı elde etmişti.
Intercity ve AKYACHT Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, 2021 yılında 85 metre Victorious’un teslimi ile AKYACHT’ın uluslararası fuarların ve alınan ödüllerin de etkisiyle pazarda güçlü bir görünürlük kazandığını söyledi.
Ak, “Bu dönemde bilinçli bir stratejiyle daha büyük, daha kompleks ve Türkiye’de daha önce yapılmamış projelere odaklandık. Uzun kontrat görüşmeleri sonrasında nihayet 2023 yılında büyük projemizin imzası atıldı” dedi.
ACYACHT’ın yürüttüğü yeni megayat projesinin boyunun yaklaşık 125–130 metre arasında, hacminin de yaklaşık 8.000– 10.000 GT aralığında olduğunu belirten Ak, bu projenin AKYACHT’ın küresel konumlanmasında önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.
Üç yeni süperyat kontratı yapıldı
Ak, biri yaklaşık 100, diğeriyse 80-90 metre uzunluğunda iki farklı yat projesinin daha masada olduğunu bildirdi. Türkiye’de şu ana kadar üretilmiş en büyük süperyat olacağı tahmin edilen 125- 130 metrelik sipariş için de hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Ak, “AKYACHT bahse konu projede sektörün dünya çapında tanınan firmalarıyla işbirliği yapıyor. Dış tasarım Espen Oenio, misafir alanlarının iç dekorasyonu SINOT, teknik tasarım ise Hollandalı Azure Naval Architects tarafından gerçekleştiriliyor” diye konuştu. Bu ölçekte projelerin doğası gereği, imza sonrasında ciddi tasarım ve teknik revizyonlar yaşanmış. Ak, tersane bünyesinde oluşturulan güçlü ekiplerle bu değişikliklerin başarıyla yönetildiğini ve Aralık 2025’te sac kesiminin gerçekleştirildiğini anlatıyor.
Mevcut üretim ve yeni projelerle birlikte büyümeyi planladıklarını da ifade eden Vural Ak, “Projelerde uluslararası ölçekte en iyi firmalarla çalışılırken, mühendislik, proje yönetimi, üretim ve entegrasyon kabiliyetlerinin önemli bir bölümü Türkiye’de, AKYACHT bünyesinde yürütülüyor. Bu yaklaşım, global tasarım vizyonu ile yerli üretim gücünü bir araya getiren hibrit bir model sunuyor ve oluşturulan katma değeri arttırıyor” dedi.
Mevcut projelerin tamamının AKYACHT'ın Kocaeli Serbest Bölgesindeki tesislerinde yürütüldüğünü belirten Ak, “Paralel üretim ve kapasite artırımı gerektiren durumlarda kontrollü şekilde üçüncü taraf üretim çözümleri de değerlendiriliyor” dedi.
Ana iş kolu megayat üretmek olan AKYACHT’ın özel teknik hizmetler tarafında da sektörün ihtiyaçlarını görebilecek kabiliyete geldiğini söyleyen Ak, büyük tonajlı süperyatlarda teknik modifikasyon ihtiyaçlarının arttığına dikkat çekti.
2030’da suya indirilecek
AK’a göre 125-130 metrelik NB012 olarak adlandırılan megayat projesi bir futbol sahasından büyük olacak. Süperyatın 2030 yılında suya indirilmesi bekleniyor.
Yaklaşık 100 bin metrekarelik tersanede 500 kişinin çalıştığını ifade eden Ak, süperyatın üretimi için taşeron ve proje bazlı ekiplerle birlikte toplamda 2 bin kişiye yakın bir istihdamın sağlanacağını söyledi.
Türkiye’nin son yıllarda global yat inşaat pazarında önemli bir konuma yükseldiğini belirten Ak, şöyle konuştu:
“Uluslararası sipariş defterlerine göre Türkiye, mega yat üretiminde dünyada ilk üç sıralarda yer almakta; adet bazında olduğu kadar toplam inşa boyu ve ortalama GT değerleri açısından da dikkat çekici bir büyüme gösteriyor. Özellikle 50 metre üzeri segmentte, daha yüksek hacimli ve teknik olarak daha kompleks projelerin artışı, Türkiye’nin yalnızca seri üretim değil, büyük ölçekli proje yönetimi kabiliyetine de sahip olduğunu ortaya koyuyor.”
Bu gelişimin, Türkiye’deki, yat pazarının giderek daha büyük ve daha sofistike projelere kaydığını gösterdiğine dikkat çeken Ak, “Artık Türkiye, rekabetçi maliyet avantajından ziyade; mühendislik derinliği, uluslararası tasarım işbirlikleri, esnek üretim yapısı ve teslim kabiliyeti ile tercih edilen bir üretim merkezi konumunda.
AKYACHT ise, imzalamış olduğu yüksek GT’li ve dev ölçekli mega yat projeleriyle, Türkiye’nin bu küresel yükselişini somut ve güçlü biçimde destekliyor; ülkenin 50 metre üzeri segmentteki dönüşümünde öncü tersanelerden biri olarak konumlanıyor” diye konuştu.
Klasik otomobiller donmuş gölün üzerinde buluşuyor
Dünyanın en prestijli klasik otomobil organizasyonları arasında yer alan “The I.C.E. St. Moritz”, 30–31 Ocak tarihlerinde İsviçre Alpleri’nin simge noktalarından St. Moritz’te düzenlenecek. Etkinlik, her yıl olduğu gibi donmuş St. Moritz Gölü üzerinde gerçekleştirilecek.
Dünya jet setinin, kayak dünyasının önde gelen isimlerinin ve seçkin klasik otomobil koleksiyonerlerinin ilgiyle takip ettiği organizasyon, milyon dolarlık klasik otomobilleri, ödüllü modelleri, prestijli saat markalarını ve buz gölü üzerinde düzenlenen davetleri bir araya getiriyor. Festival atmosferinde geçen etkinlik, yalnızca otomobil tutkunlarının değil, lüks ve meraklılarının da dikkatini çekiyor.
Geçtiğimiz yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan The I.C.E. St. Moritz, bu yıl yeniden takvime alınırken kapsamını da genişletti. Organizasyon, sanat dünyasını da içine alacak şekilde planlandı. Etkinlik kapsamında otomobiller, beş farklı kategoride düzenlenen ve “concours d’élégance” olarak tanımlanan güzellik yarışmasında değerlendirilecek.
Yarışmanın jürisinde klasik otomobil dünyasının tanınmış isimleri yer alıyor. Jüri üyeleri arasında Marco Makaus, Richard Adatto, Massimo Delbo, Mathias Doultreleau ile mimarlık dünyasının önemli isimlerinden Norman Foster bulunuyor. Klasik otomobil uzmanları, müzayede profesyonelleri ve sektörün önde gelen temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlik, 2019 yılından bu yana düzenleniyor. The I.C.E. St. Moritz’te, dünya otomobil tarihine damga vurmuş ikonik modeller ile kraliyet ailelerinin kullandığı otomobiller, kar ve buz üzerinde sergileniyor. Donmuş göl üzerindeki bu gösteriler, klasik otomobillerin performansını ve zarafetini farklı bir sahnede izleme imkânı sunuyor. Organizasyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış sezonunun en dikkat çekici otomotiv buluşmalarından biri olarak öne çıkıyor.
