Futbola kadın eli değince…

Türkiye Kupası’nda kadın başkanın takımı Kayserispor önce Fenerbahçe’yi sonra Beşiktaş’ı ardından da sezonun şampiyonu Trabzonspor’u saf dışı bırakıp, tam 14 yıl sonra kupada finale kalma başarısına imza attı.

“O kupa buraya gelecek” sloganıyla teknik kadroyu, oyuncularını ve Kayserispor taraftarını ateşleyen, süper ligin tek kadın kulüp başkanı, bir çocuk annesi, 47 yaşındaki Berna Gözbaşı, Türkiye Kupası’nda finale kalmalarını, “Türkiye’nin lokomotif takımlarından Fenerbahçe’yi, Beşiktaş’ı ve bu sezonun süper lig şampiyonu Trabzonspor’u eleyerek finale kaldık” diye özetliyor.

Adının kısaltılmışı olan BRN markasıyla ürettiği yatakları Kayseri’den dünyanın dört bir yanına ihraç eden, başta Amerika olmak üzere Bulgaristan’da da fabrika kuran başarılı iş insanı Berna Gözbaşı; önce Kayserispor yönetim kurulu üyesi sonra da 3 yıl önce Süper Lig tarihine 'İlk kadın başkan' olarak adını yazdırdığı sarı kırmızılı kulüpte büyük başarıya imza attı.

Annesi emekli öğretmen, babası ise emekli astsubay olan Berna Gözbaşı, tam bir işkolik. Kayserispor dışında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndaki (DEİK) çalışmaları, Danimarka İş Konseyi Başkanlığı ve Avrupa Ülkeleri Avrupa Koordinatör Başkanlığı gibi birçok görevi de üstlenirken, yönetim kurulu başkanı olduğu şirketiyle de gerek yurtiçinde gerek yurtdışında başarıdan başarıya koşuyor. Ticari zekâsının çocukluktan geldiğini üzerine basa basa söyleyen ve maddi sıkıntılar içindeki Kayserispor’u elini cebine atarak 3 yıldır ligde tutan Berna Gözbaşı, “Zorluklardan yılmayan bir yapım var. Türk kadını olarak ömrünün her aşamasında AR-GE'ye önem vererek başarıyı yakaladım. Zamanı da iyi planlıyorum. Tabii aile, iş ve spor yaşantımı aynı anda bir arada götürmek için özverili olmak gerekiyor. Son 3 yıldır en çok vaktimi, Kayserispor’a harcıyorum. Zira futbola el atmış bir Türk kadını olarak sorumluluğumu biliyorum. Futbol dünyası gibi erkek egemen bir dünyada bir kadının da başarılı olacağını kanıtlıyorum” diyor

Anadolu takımlarının bu sezon gerek süper ligde gerekse Türkiye Kupası’nda çok başarılı olduğunun altını çizen Gözbaşı, sportif alandaki hedeflerinin öncelikle; 26 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Sivasspor ile oynayacakları finalde kupayı 14 yıl sonra yeniden Kayseri’ye getirmek olduğunu sonra da Avrupa’da başarılı ve kurumsal altyapısı çok daha güçlü bir takım oluşturmayı üzerine basa basa söylüyor. Göreve geldiği 3 yıllık dönemde genç oyuncu kaleci Doğan Alemdar’ı Fransa’nın Ligue 1 takımlarından Rennes’e, Emre Demir’i ise Katalan devi Barselona’ya gönderen, alt yapıdan yeni isimleri profesyonel kadroya kazandıran ve bunu ülkemizin tanıtımı ve Türk futbolu adına bir kazanç olarak gördüğünü söyleyen Gözbaşı, adının Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için geçmesini ise, ‘onur verici bir yaklaşım ve yakıştırma’ olarak bakıyor. Kim ne derse desin, ne söylerse söylesin, Kayserispor’a kadın eli değdi. Berna Gözbaşı, erkek egemen Türk futboluna yeni bir soluk, yeni bir anlayış getirdi. Tüm baskılara karşın arkasında durduğu teknik direktör Hikmet Karaman, sarı kırmızılı futbolcularla inanılması zor bir başarı öyküsüne imza attı. Bu inançla, bu anlayışla Kayserispor, 26 Mayıs’ta Türkiye Kupası’nı evine götürürse, başarısını taçlandırmış olur.