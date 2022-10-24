Futbolcunun kaçıncı dakikada kart göreceği üzerine bile bahis oynanıyor

ÖZAK Global Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık’ın ev sahipliğinde Büyükyalı projesinin parçası olan Fişekhane’deyiz.

Buluşmada Erdal Bahçıvan, Mehmet Büyükekşi, Mustafa Gültepe, Rona Yırcalı, Oğuz Satıcı, Mithat Yenigün, Edip Yenigün, Kemal Güneş, Adnan Ersoy Ulubaş, Ruşen Çetin, Hayri Uğur, Faruk Kayar, İsmet Güral, Eyüp Akdağ, Ali Rıza Arslan, Mahmut Kösemusul, Prof. Ali Alp, Hakan Güldağ var.

Ekonomi, iş hayatı, sektörler üzerine gerçekleşen sohbetin sonlarına doğru masadan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye dönük talep yöneldi:

- Futbolda neler olduğu üzerine sizi dinlemeden bu sohbeti sonlandırmak olmaz.

Büyükekşi, “Sportradar”la bu ayın ilk yarısında yaptıkları anlaşmayı özetlemek için önce bahislere dikkat çekti:

- Bahisler bırakın ilk yarıdaki maç skorunu, hangi futbolcunun kaçıncı dakikada sarı veya kırmızı kart göreceği gibi ayrıntılara kadar uzanıyor. Bunlara bir fren koymak gerekiyordu.

Süper Lig ve 1’inci Liglerin UEFA ve FİFA tarafından kontrol edildiğini belirtti:

- Ancak, 2. Ve 3. Lig örneğini verdiğim türden bahislere açık durumdaydı. “Sportradar”la yaptığımız anlaşma sayesinde artık tüm ligleri kontrol edebileceğiz.

Masada aynı anda birkaç iş insanı sordu:

- Bu tür istenmeyen, kontrol dışı bahisleri saptamak mümkün mü?

Büyükekşi yanıtladı:

- “Sportradar”ın elindeki teknolojiyle, yazılımla mümkün. O nedenle kendileriyle anlaşma imzaladık.

Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig’de kullanılan “Şeffaflık Tescil Teknolojisi”ne (Integrity System) dikkat çekti:

- Şimdi 2. Lig ve 3. Lig’de de aynı teknolojinin uygulanması için “Sportradar”la iki yılı opsiyonlu, 5 yıllık anlaşmaya imza attık.

Bu sistemin UEFA aracılığıyla 55 ülkenin en üst liginde uygulandığının altını çizdi:

- Bu teknolojiyle 92 takımın yer aldığı 2. ve 3. Lig maçlarındaki olağandışı hareketleri anlık olarak tespit edilecek ve bize bildirilecek. Hazırlanacak raporlar doğrultusunda liglerimiz daha güvenli bir hale gelecek.

Hakemlerin, sporcuların ve sponsorların kötü niyetli girişimlerden zarar görmesini engellemek istediklerini kaydetti:

- Daha şeffaf ve daha güvenilir maçlar için ülkemizin marka değerini artırarak saha fazla sponsor ve gelir olarak kulüplerimize döneceğini düşünüyoruz.

Gerçekten de bahis işinin hangi futbolcunun kaçıncı dakikada sarı veya kırmızı kart göreceği gibi ayrıntılara kadar girmesi, hakemleri, futbolcuları, kulüpleri zan altında bırakabilecek şüphelere yol açıyor.

TFF’nin 2. Ve 3. Lig için de “Integrity System”i “Sportradar” anlaşmasıyla devreye alması, kötü niyetli girişimleri frenleme konusunda önemli bir adım olur değil mi?

‘Cep’ten naklen yayın 2. ve 3. Lig takımlarına gelir kapısını açacak

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, iş dünyasından dostlarıyla Fişekhane’de gerçekleşen buluşmada 2. ve 3. Lig maçlarının naklen yayını için yaptıkları anlaşmayı da açtı:

- Toplam 92 kulübün yer aldığı 2. ve 3. Lig maçlarının naklen yayını için açtığımız ihaleyi “Fuchs Sports Türkiye” kazandı. Kendileriyle 5 yıllık anlaşma imzaladık.

Söz konusu naklen yayınların başta cep telefonları olmak üzere mobil cihazlar, dijital platformlardan izlenebileceğini bildirdi:

- Türk futbolunun en önemli paydaşları arasında yer alan 2. ve 3. Lig’i ilerlemenin parçası yapmak zorundayız. Bunun yolu da kulüplerimizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara çare ve kaynak bulmaktan geçiyor. Naklen yayın anlaşması bu yönde önemli adım olacak.

Naklen yayın ile 2. ve 3. Lig oyuncularının vitrine çıkmasının daha kolay hale geleceğini vurguladı:

- Ayrıca bu liglerdeki toplam 92 takımın da bilinirliği, izlenirliği artacak. Kulüplerimiz bu sayede sponsor gelirlerini artırabilecek. Naklen yayın gelirleri kulüplere aktarılacak.

Söz konusu naklen yayınların Milli Takımlar için futbolcu havuzunun genişlemesini de sağlayacağını kaydetti:

- Maç yayınları ile futbolcular motive olacak. Milli Takımlar için futbolcu seçen uzmanlar, naklen yayınlar sayesinde tüm takımları, futbolcuları daha rahat yakın izlemeye alabilecek. Sistem oturdukça Türk futbolunun değeri yükselecek.

Futbol Müzesi açılacak tüm kulüp başkanları Cumhurbaşkanı ile buluşacak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Büyükyalı’da iş dünyasından dostlarıyla sohbette Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir “Türk Futbol Tarihi Müzesi” açılacağını belirtti:

- Müzenin açılışı 26 Ekim 2022’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Müze, halka açık olacak ve elbette gezilebilecek.

Özellikle Anadolu’daki kulüp başkanlarının Cumhurbaşkanı’yla görüşme taleplerinin olduğunu kaydetti:

- Müzenin açılışı, sayın Cumhurbaşkanımızla kulüp başkanlarımızın buluşması için de fırsat yaratacak.

Maden ocaklarını da ‘yapay zeka’ ile izlemek için harekete geçtik

TİSK Mikrocerrahi Vakfı Başkanı, Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar’dan 17 Ekim 2022 tarihli yazımla ilgili bir mesaj geldi:

- TİSK Ortak Paylaşım Forumunda TİSk Başkanımız Özgür Burak Akkol’un da açıkladığı gibi Vakfımız sağlık alanında iş kazasına uğrayan çalışanların tedavisi ve desteklerinin yanında tıp eğitiminde burs desteği vermektedir.

Vakfın devlet hastanelerine mikrocerrahi ameliyatlarında kullanılan cihazları ve ekipmanları bağışladığını bildirdi:

- Ayrıca, bu yıl başlattığımız “Yapay zekaya dayalı iş kazalarını önleme” projesini hayata geçirdik. Proje 100’e yakın sanayi kuruluşumuzda uygulamaya girdi. Kullanızı şirket ve sanayi kuruluşu sayısını artırmayı hedefliyoruz.

Projenin maliyetinin büyük kısmını Mikrocerrahi Vakfı’nın karşıladığının altını çizdi:

- Yazınızda belirttiğiniz hususu Vakıf Genel Müdürümüz ile görüştüm. Maden ocaklarında yapay zeka ile hepimize acı veren kazaların önlenmesi için çalışma yapmak üzere harekete geçtik.