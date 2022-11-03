G20’nin gençleri Hamburg’da barış ve iklim krizi çağrısı yaptı

Dünya son 2 yıldır önemli iki sorunla hala mücadele ediyor: pandemi ve savaş. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en gerilimli gündem, geleceği imar edecek olan genç girişimcilerin de gündemindeydi. Geçtiğimiz hafta Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20YEA) bildirisinde barış, enerji ve iklim sorunlarının çözümü için ortak imza atıldı. Hindistan, Kanada, İtalya gibi ülkelerin büyük katılımla yer aldığı G20YEA’da ülkemizi Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) temsil etti. Hemen hemen her sektörden, bulundukları alanlarda önemli projelere imza atan şirket yetkililerinin de yer aldığı Türkiye heyetine TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, G20YEA Türkiye Başkanı Gürkan Yıldırım öncülük etti. G20 ülkelerinin genç girişimcileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının liderlerini buluşturan etkinliklerde Hamburg Bildirisi imzalandı.

Rapor liderlere sunulacak

G20YEA’nın, küresel değişimi hızlandırmak için fikirlerini B20 ve G20 liderleriyle paylaşmak üzere dünyanın en iyi yüzlerce genç girişimcisini her yıl bir araya getirdiğini belirten TÜ- GİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Zirvede Türkiye’yi temsil etmekten büyük gurur duyduklarını ifade etti. Yapılan görüşmeler sonucunda bildiride üç öncelikli alan belirlediklerini ve bu alanları destekleyecek tavsiyeler oluşturduklarına değinen Çevikel, “Kapsayıcı bir küresel toparlanmanın teşvik edilmesi, barış ortamının sürdürebilir büyüme ve ekonomik kalkınmayı kapsayacak şekilde desteklenmesi, sürdürülebilir bir gelecek için iklim ve enerji girişimciliğinin sağlanması ön plana çıkardığımız üç konu. Tüm bu başlıklar 2030 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefl eri gözetilerek hazırlandı” dedi.

“G20 hükümetleri tavsiyelerimizi dikkate almalı”

Girişimcilerin her zaman kendi toplumlarının zorlu zamanlarda ayağa kalmasına yardımcı olan temel kuvvet olduğunun altını çizen Çevikel, genç girişimcilere bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı. Çevikel, “Dünya olarak pandemi, iklim krizi, Rusya-Ukrayna savaşı, hammadde tedarikinde yaşanan zorluklar, enerji fiyatlarındaki yüksek artış, emtialardaki yükseliş gibi kritik sorunları aynı anda yaşıyoruz. Böylesine zor bir süreçte sürdürülebilir büyümeye ve kalkınmaya acil ihtiyacımız var. Bunu yaparken çevreyi korumalı, yenilikçi olmalı, geleceği düşünmeliyiz. Bu nedenle genç girişimcilerin önünü açacak, onlara fırsat verecek bir ortam hazırlamalıyız. Gerçek anlamda kapsayıcı bir küresel toparlanma sorununu ele alırken genç girişimcileri desteklemek ve teşvik etmek için G20 hükümetlerini hazırladığımız bildirideki tüm tavsiyeleri uygulamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Küresel dijital girişimcilik sistemi kurulmalı

Peki Hamburg Bildirisi’nde gençler ne istedi? En fazla konuşulan konulardan biri girişimcilerin iş geliştirmesinin tüm aşamaları için kapsayıcı sermaye erişimi sağlanması oldu. Küresel bir dijital girişimcilik ekosistemi oluşturulmasının desteklenmesi gerektiği vurgulanan bildiride, kapsamlı girişimcilik eğitimine yatırım yapılması, kadınların girişimcilik fırsatlarına dahil edilmesini artırmak için küresel bir hedefe bağlı kalınması, Ukrayna için genç girişimciler öncülüğünde yeniden inşa ve toparlanma planı için zemin hazırlanması gibi konular yer aldı.