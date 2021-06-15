G7 liderleri yine tarihi bir fırsatı geri tepti

Bir G7 daha geride kaldı. Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadelenin her bir gündem maddesiyle ayrılmaz şekilde bağlantılı hale gelmiş olduğunu bir kez daha gördük. İklim krizi ile mücadele adına birkaç önemli adım atıldı.

G7 ülkeleri 2025 yılına kadar iklim finansmanını artırma ve iyileştirme taahhüdünde bulundular. Fakat sadece birkaçı net ve yeni taahhütler sundu. Liderler, 2021 yılına kadar kömürün kamu finansmanını sona erdirmeyi kabul ettiler; Kanada, Almanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri 2 milyar dolarlık bir kömür geçiş fonunu desteklemeyi kabul etti.

Bu anlaşma, Çin’i dünyanın en kirli fosil yakıtının dünyanın en büyük kamu destekçisi olarak dışarıda bırakmış oldu. Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifine yeşil bir alternatif vizyonu sunuldu; ancak G7 ‘Marshall Planı’ veya ‘Build Back Better World’ (Daha İyi Bir Dünyayı Yeniden İnşa Edelim) girişiminin daha fazla ayrıntıya ve netleşmeye ihtiyacı olduğu da anlaşıldı.

Sonuç olarak, çevre STK’ları ve akademi dünyasının önde gelen uzmanlarına göre, bir G7 zirvesi daha “sonuçsuz” bir şekilde tamamlandı ve G7 liderleri, iklim, COVID- 19 ve doğanın çöküşünden oluşan üçlü krizle başa çıkmak için tarihi bir fırsatı geri tepti. Ortak görüş net: “Ekim ayında gerçekleşecek G20’ye kadar birlikte hareket edilmezse, BM İklim Değişikliği Zirvesi Taraflar Toplantısı COP26 başarısız olmaya mahkûm.”

Uzmanlara göre, G7 liderleri, iklim finansmanı konusunda vaatlerini yerine getirmek, gelişmekte olan dünyanın 2022’ye kadar tam olarak aşılanmasını sağlamak ve Afrika, Asya ve Latin ülkelerinin karşı karşıya olduğu borçları yeniden yapılandırmak konularında yetersiz kaldılar. Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu, G7 liderlerinin COP26’dan önce somut adımlar atması için kilit tarih olarak belirlendi.

UZMANLARIN DİKKAT ÇEKTİKLERİ BAŞLICA KONULAR

Greenpeace Direktörü Jennifer Morgan

Fosil yakıtları kati surette siyasettin dışına atmak gerek

“Herkes COVID-19’dan ve gittikçe kötüleşen iklimden etkileniyor, ancak G7 liderlerinin iş başında uyuması nedeniyle en kötü durumda olanlar en savunmasız olanlar. Güvenilir bir liderliğe ihtiyacımız var. Zengin ve gelişmekte olan ülkeler arasında ciddi bir güven eksikliği olduğu için G7 zirvesi bizi başarılı bir COP26’ya hazırlamayı başaramadı. Bu çok taraflı güveni yeniden inşa etmek, en savunmasız ülkeler için iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmek ve fosil yakıtları kati surette siyasettin dışına atmak anlamına geliyor.”

Tufts Üniversitesi Dekanı ve BM Eski İklim Elçisi Rachel Kyte

İklim diplomasisi için büyük bir yıl

“G7 liderleri iyi bir iş çıkarmadı. Dışarıdan anlaşma iyi görünüyor; ancak içerisinde çok az ayrıntı var. 100 milyar doları BM Genel Kurulu tarafından gerçeğe dönüştürmek için ayrıntılı bir plana ihtiyacımız var. İklim diplomasisi için büyük bir yıl ve G7 üyelerinin Kasım ayında Glasgow’a gelmeden önce Temmuz’daki G20 finans toplantısında, Eylül’deki BM Genel Kurulu’nda, Eylül’de Kunming’deki COP15’te, IMF/Dünya Bankası yıllık toplantılarında ve Ekim ayındaki G20 zirvesinde seslerini yükseltmeleri gerekecek.”

Climate Action International Direktörü Tasneem Essop

Zengin ülkeler masaya yeni ve ek finansman koymalı

“Affedilmez. Dar görüşlü. Bencil. G7 Zirvesi’nden elde edilen sonuçlar, dünyanın karşı karşıya olduğu birbirine bağlı iki küresel krizi ele almak için yeterli değil. İklim finansmanı konusunda, on yıl önce vaat edilen 100 milyar dolar, COP26’dan önce güven oluşturmak ve geçmiş yükümlülükleri yerine getirmek için gereken minimum miktar. Zengin ülkeler mevcut yükümlülükleri tekrarlamanın ötesine geçmeli ve masaya yeni ve ek finansman koymalı. Hatırlayalım, 100 milyar dolar tek seferlik bir ödeme değil. Paris Anlaşması’nda mutabık kalındığı üzere zengin ülkelerin kendi paylarına düşeni yapmaları ve 1,5 derecelik ısınma hedefini yerine getireceksek trilyonlarca finansmanı harekete geçirmeleri için sürekliliği olan yıllık bir taahhüttür.”

Futures at Chatham House Araştırma Direktörü Bernice Lee

G7 ve Çin ortak olmak zorunda

“G7’nin kömüre sırt çevirdiğini görmek güzel ama sözler yeterli değil. Artık gelişmekte olan ülkelere fayda sağlayan küresel temiz bir ortaklık konusunda ciddileşmeleri gerekiyor. Karşılaştığımız birden fazla kriz göz önüne alındığında, G7 ve Çin, ortak olmak zorunda kalacak; Pekin ve Cornwall’daki liderler iş birliği yapmanın bir yolunu bulamazsa, karanlık bir gelecekle karşı karşıyayız”.

E3G Kıdemli uzmanı Elden Meyer

Trilyonlarca dolar nasıl harekete geçecek?

“Build Back Better World (Daha İyi Bir Dünyayı Yeniden İnşa Edelim) girişimi uzun bir retorik üzerine kurulu, ancak hedeflerine ulaşmak için gereken trilyonlarca doları nasıl harekete geçireceklerine dair ayrıntılar konusunda yetersiz. G7 liderleri, dünyanın iklim acil durumuna karşı çaresiz bir şekilde ihtiyaç duyulan liderliği göstermek istiyorlarsa, bu Kasım ayında Glasgow’da yapılacak iklim zirvesi öncesinde yapılacak çok sayıda ödevle Cornwall’dan ayrıldılar.”