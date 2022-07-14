G7 ve NATO zirvelerinin ardından enerjide yeni bir küresel güvenlik mimarisi kuruluyor

Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 ve NATO zirveleri; Rusya-Ukrayna savaşı ve Moskova'ya yönelik yaptırımlar, enerji fiyatları ve güvenliği, Çin ve yüksek enflasyon gibi konuları odağına taşıyarak zaman nehrinden akıp geçti. Dünya ekonomisindeki yansımalarını ise hep birlikte göreceğiz…

2011 yılından bu yana Rus doğalgazının Almanya’ya aktığı Nord Stream 1 Boru Hattı’nın, planlı bakım çalışmaları nedeniyle, hafta başında 10 gün süreyle, 21 Temmuz 2022’a kadar kapalı olacağı duyuruldu. Nord Stream 1 Boru Hattı, Rusya’dan Almanya’ya yılda yaklaşık 55 milyar metreküp yakıt taşıyan Avrupa’nın en büyük gaz ithalat altyapısına sahip.

2022 G7 Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Almanya, maksimum ekonomik savaş senaryosunda tüm AB için sıcak bir nokta haline gelmiş durumda. Almanya, Avrupa’nın en büyük nüfusuna sahip, en büyük ekonomisi, en büyük gaz tüketicisi, Rusya’nın en büyük doğalgaz ithalatçısı ve dokuz kara sınırı var. Dolayısıyla Almanya’da ne olursa Avrupa’nın geri kalanına oradan sirayet ediyor.

Gazının kabaca yüzde 40’ını Rus boru hatları üzerinden alan AB, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da aylardır süren savaşına yanıt olarak, Rus hidrokarbonlarına olan bağımlılığı hızla azaltmaya çalışsa da, işinin hiç de kolay olmayacağı bir gerçek…

Vladimir Putin geçtiğimiz hafta Rusya'nın düşmanları tarafından teşebbüs edilen bu ekonomik yıldırımların hem başarısız olduğunu iddia etti hem de yaptırımların ekonomiyi vurduğunu kabul etti. Hatta daha da ileri giderek, yaptırımların daha fazla kullanılmasının, küresel enerji piyasasında abartısız, daha ciddi sonuçlara yol açabileceğine de vurgu yaptı.

Almanya’nın Enerji Düzenleme Kurumu Başkanı Klaus Mueller de yaptığı en son açıklamada, Kremlin’in Avrupa’nın enerji kaynaklarını kısıtlamaya devam edebileceğini söyledi. Putin’in Kuzey Akım 1 boru hattında planlanan bakım çalışmalarının sona ermesinin ötesinde gaz arzının tamamen kesilmesi halinde ise Mueller, Almanya’nın muhtemelen üç aşamalı acil gaz planının üçüncü seviyesine geçmek zorunda kalınacağını bildirdi.

G7 ve NATO zirvelerinin ardından yeni dengeler kurulacak

Şimdi, G7’ye tekrar dönelim. Almanya’nın Elmau Kalesi’nde geçtiğimiz ay sonlarında düzenlenen G7 Zirvesi, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen zirveler arasında tarihteki en uzun yüz yüze görüşmeydi. G7 tarihindeki hiçbir zirve, üç gün (26-28 Haziran) sürmedi ve önemli küresel meseleler bu denli yoğun ve uzun tartışılmadı. Zirvede AB ve Japonya, önümüzdeki yıl Hiroşima'da düzenlenecek G7 zirvesi için işbirliklerini deklare ederken, Avrupa ve Hint-Pasifik bölgesindeki güvenliğin ve hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzenin önemi üzerinde önemle durdular. Her yedi yılda bir üye ülkenin, bu zirvelere ev sahipliği yaptığını da hatırlayalım.

Küresel ekonomik ve siyasi sorunların çözümü için önemli platformlardan biri olan zirve, zamanlamasıyla da dikkat çekti. NATO üyesi devletlerin ittifakın yeniden yapılanmasını müzakere edeceği, 28-30 Haziran 2022 tarihlerinde Madrid'de NATO zirvesi öncesinde organize edilmesi toplantıların bir diğer karakteristiği oldu... NATO zirvesinde Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı: “Yeni konseptte Rusya tehdidine dikkat çekiyoruz. Rusya’yı, 2010’da stratejik konsept içinde bir ‘dış ortak’ görürken, şimdi direkt ‘tehdit’ olarak tanımlıyoruz. Ayrıca Finlandiya ve İsveç'i de ittifaka davet etme kararı aldık. Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki mutabakat sayesinde, bu artık mümkün!”

G7 sonrasında NATO’da da yeni bir tarih yazıldı... Ve orada da G7’de olduğu gibi ‘enerji güvenliği’ en çok yoğunlaşılan konular arasında yer aldı. Uluslararası konjonktürde, bütün bu yaşananlar bir ‘enerji savaşı’ olarak kayıtlara girdi. NATO, askeri kuvvetleri için güvenilir enerji kaynakları sağlanacağı mesajı bu zirvede dile getirildi. Rusya'nın saldırganlığı karşısında, Ukrayna'ya hem siyasal hem sahada destek verileceğinin altı çizildi.

Küresel servetin yüzde 64’ü G7’nin

G7 Liderler Zirvesi'nin ana gündeminde; Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve ardından gelen Batı yaptırımlarını takip eden ekonomik şoklar ile yeni küresel güvenlik mimarisi ve bunlar içinde en çok da ‘enerji güvenliği’ mimarisi tartışıldı. Petrol ve doğal gaz konusunda, Rusya'ya yönelik yatırımlarının nasıl ilerleyeceği zirvede müzakere edilen konuların başında yer aldı. Küresel ekonomik durum, temiz enerji dönüşümü, karbon fiyatlandırması ve enflasyon masaya yatırılan diğer konu başlıkları arasındaydı. G7 ülkelerinin net küresel zenginliğin yüzde 64’üne sahip olduğunu da hatırlatmak isterim… Bu zenginlik, 263 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip.

Küresel sorunlara çözümler bulunması hedeflenen G7 zirvesinde, siyasi, ekonomik ve finansal sorunların yanı sıra özellikle ikili görüşmelerde mülteci krizi, küresel ekonomiyi tehdit eden belirsizliklerin kaynakları arasında gösterilen jeopolitik gerilimler, ham madde kıtlığı ve gıda güvenliği konuları da kapsamlı olarak en üst seviyede tartışıldı. Çin'in son yıllarda Batı ekonomilerini zorlayan ticaret ve ekonomik uygulamaları burada mercek altındaydı.

YARIN: G7’de hükümet başkanlarına enerji tavsiyeleri veren bir Türk bilim insanı