Galata Wind’i halka açacak Avrupa’ya uzanacak

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş ve Doğan Enerji CEO’su Burak Kuyan’la Galata Wind’i halka açma hazırlıklarını konuşmak üzere buluşmaya giderken Google’a girdim, arşiv taraması yaptım, 29 Mayıs 2012’de Hürriyet’te yer alan şu haberi buldum:

• Doğan Enerji, iki rüzgar santralı aldı…

Haberi okudum:

- Ağaoğlu Şirketler Grubu bünyesindeki Akdeniz Elektrik Üretim A.Ş.’ni 33 MW’lık Mersin Rüzgar Enerjisi Santralı ile Galata Wind’in 93 MW’lık Bandırma’daki Şah Rüzgar Enerjisi Santralı’nı Doğan Enerji satın aldı.

Doğan Holding’in o günlerdeki CEO’su Yahya Üzdiyen ile Ağaoğlu Şirketler Grubu Genel Müdürü Hasan Rahvalı’nın imza attığı satın alma işleminde belirlenen değere baktım:

- İki şirket için toplam 240 milyon Euro değer belirlendi.

Yahya Üzdiyen’in imza töreninde verdiği şu mesaj dikkatimi çekti:

- Enerji, Doğan Grubu’nun ana iş kollarından biri.

Buluştuğumuzda Burak Kuyan söze mevcut durum bilgisiyle girdi:

- İki rüzgar santralı alındığında toplam kurulu güç 126 MW idi. Şu anda 269 MW kurulu kapasitemiz var. Büyük bölümü rüzgar ama güneş enerjisi de ekledik.

Burak Kuyan

Grubun elektrik enerjisi ile ilgili stratejisine değindi:

- Elektrik enerjisinde yenilenebilir dışında üretime girmeme konusunda taahhüdümüz var. Şu anda rüzgar ve güneş enerjisinde varız. Biyokütle tarafına da girebiliriz.

Grubun iki de hidroelektrik santralı olduğunu belirtti:

- Aslancık ve Boyabat hidroelektrik santralları Galata Wind’in bünyesinde değil. Onlar holdingte ayrı tutuluyor. Gündemimizde başka HES şu anda yok.

Galata Wind’in cirosunu merak ettim, paylaştı:

- 2020’yi 370 milyon lira ciro ile kapattık.

Çağlar Göğüş araya girdi:

- EBITDA (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) ne kadar? Onu da paylaşalım.

Kuyan yanıtladı:

- EBITDA’mız 270 milyon lira. Sermayemiz de 534 milyon lira.

Göğüş, önemli bir veriyi daha anımsattı:

- Borçluluk durumumuz nasıl?

Kuyan, şu yanıtı:

- 60 milyon dolar borcumuz var. Borcumuzu 2022’de bitireceğiz. 2022’de şirketimizin kasasında net nakit olacak.

Çağlar Göğüş

Göğüş ekledi:

- Gördüğünüz gibi çok temiz bir şirket. Kısa vadede elektrik üretim kapasitesine 150 MW daha eklenecek.

Kuyan sürdürdü:

- Galata Wind’in elektrik üretim kapasitesini 500-550 MW’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Yatırım için yurt dışına da bakıyoruz.

Yurt dışına dönük yatırım adresini merak ettim, anlattı:

- Batı Avrupa’da planlıyoruz. Araştırma ve görüşmelerimiz sürüyor.

Galata Wind hisselerini halka açmak için SPK’ya başvurduklarını kaydetti:

- İzin süreçleri beklentimiz doğrultusunda tamamlanırsa Galata Wind’in yüzde 25’ini Nisan ayı içinde Borsa İstanbul’da halka açmayı planlıyoruz.

Doğan Holding, 2012’de girdiği rüzgar enerjisine güneşi de ekleyerek Galata Wind’in elektrik üretim kapasitesini ikiye katladı.

Bir yandan halka açılma hazırlığı yaparken, diğer taraftan kurulu gücü 500-550 MW’a çıkarmak için yola çıkmış görünüyor.

Enerjiye “ana iş kolu” olarak yükleniyor…

Portföyünde 3 RES, 2 GES var

Doğan Enerji CEO’su Burak Kuyan, Galata Wind Enerji A.Ş.’nin hisselerinin halka arz işlmlerini Garanti BBVA’nın yürüttüğünü belirtti:

- Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz başvurumuz 4 Mart 2021’de yapıldı.

Galata Wind’in portföyüne işaret etti:

- Tamamı YEKDEM kapsamında olan 3 adet Rüzgar Enerjisi Santralı (RES) ve 2 adet Güneş Enerjisi Santralı (GES) bulunuyor.

Santralların adreslerini paylaştı:

- RES’lerimiz Bandırma (Balıkesir), Mut (Mersin) ve Nilüfer’de (Bursa) bulunuyor. GES’lerimiz de Çorum ve Erzurum’da faaliyet gösteriyor.

RES’lerde her bir rüzgar gülünün kapasitesini sordum, yanıtladı:

- Bursa Nilüfer’de kurduğumuz RES’te direk başına 4.8 MW üretim söz konusu.

Galata Wind Enerji A.Ş. ile ilgili şu benzetmeyi yaptı:

- Uçak pistin sonuna ulaştı, havalanmak üzere burnunu yukarı kaldırdı.

400 bin ton karbon salımını önlüyor

Doğan Enerji CEO’su Burak Kuyan, yenilenebilir enerjinin çevreye katkısına işaret etti:

- Galata Wind Enerji A.Ş., RES ve GES’lerle elektrik üreterek yılda 400 bin ton karbon salımının düşmesini sağlıyor.

Ardından şu mesajı verdi:

- Galata Wind, yenilenebilir enerji kaynaklarını doğru kullanarak ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir iş modeli ile Türkiye’nin temiz elektrik sağlayıcısı olmayı hedefliyor.

Sunflower Solar Evlerin çatıları İçin kolları sıvadı

Doğan Enerji CEO’su Burak Kuyan, “Sunflower Solar” adlı bir şirket kurduklarını belirtti:

- Önümüzdeki dönemde her evin kendi çatısına GES’i olacak. Ayrıca okulların, iş yerlerinin, akaryakıt istasyonlarının, fabrikaların çatıları da GES için üretim adresi olacak. Biz bu yatırımlara sistem satacağız, kurulum gerçekleştireceğiz.

Elektrikli araçların şarjı ile de ilgilendiklerini bildirdi:

- Araç şarj noktaları konusunda önemli oyuncu olmayı planlıyoruz.

Bunu Aytemiz istasyonlarında yapacaklarını düşündüm, Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş yelpazeyi genişletti:

- AVM’ler, otoparklar da şarj noktaları için adres olacak.

Burak Kuyan, sürdürdü:

- Elektrikli araçlar için yenilikçi batarya çözümleri konusunda da araştırmalarımız var.

Çağlar Göğüş araya girdi:

- MG’nin Türkiye distribütörlüğünü almıştık. MG’nin elektrikli modellerini de kısa sürede ülkemize getirmeyi planlıyoruz.