Galatasaray ve konservatuvarın kapısından döndü, her kıtada markalaşmaya odaklandı

Zafer Kutanoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Aksan Kozmetik, ıslak mendil üretimiyle yola çıktı. Bugün ıslak mendil üretiminde yılda 220 milyon pakete, genel ve kişisel temizlik ürünleri sıvı üretiminde 100 bin tona ulaşmış durumda. DeepFresh, Comfort Love, Ultra Fresh, Happy Kinder, Savon De Royal, Savon De Luxe ve Bebe Royal markaları olan şirket 95 ülkeye ihracat yapıyor. Kutanoğlu’nun hedefi global bir marka olmak. Bu hedefini gerçekleştirmek için ihracat yaptıkları ülkeleri tek tek geziyor. Yılda en az 50 ülkeye gittiğini söyleyen Kutanoğlu, Tayfun Koçak liderliğindeki ekipte de yer alıyor ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) seçimlerine hazırlanıyor. “Birlik yönetimine talibiz ve sloganımız nitelikli ihracat. Kozmetik ihracatında kilogram birim fiyatı 2 dolar civarında. Bu rakamı 5 dolar bandına çıkarabiliriz” diyor.

Zafer Kutanoğlu ile sohbetimizin detaylarına geçmeden önce renkli kişiliğinden söz etmek lazım… Diyarbakırlı olan Kutanoğlu’nun en büyük tutkusu futboldu ve Galatasaray Kulübü’nün seçmelerine kadar yükselmeyi başardı. Ancak Diyarbakır Kulübü’nün Başkan Yardımcısı olduğu halde babası tek oğlunun futbolcu olmasını istemedi. Hatta ”Oğlumu almayın” diye kulübü bile aradı. Bu kez diğer tutkusu olan müziğe yöneldi. 7 yaşında piyano çalmaya başlayan Kutanoğlu, konservatuara gitmek istedi. Ama yine babasından veto yedi. Çünkü babası onun kendisi gibi iş adamı olmasını istiyordu.

Pandemide Çin için üretti, Türkiye’de sattı

Kutanoğlu, okula 5 yaşında başlamıştı, 16 yaşında İstanbul’da üniversiteyi kazandı. Oxford Brooks University, İstanbul’da bir bölüm açmıştı. Orada 2 yıl okuyan öğrencilerin başarılı olanların bir kısmına İngiltere’de okuma şansı tanıyordu. Orada 2 yıl endüstri mühendisliği okuyan Kutanoğlu, İngiltere’ye gitmeye hak kazandı ama babası vefat edince Diyarbakır’a dönüp işin başına geçti. Diyarbakır’da 1 yıl kalabildi, tekrar İstanbul’a geldi. Gedikpaşa’da eniştesinin yanında ayakkabı işinde 1,5 yıl maaşla çalıştı. Kendi işini kurmak için ayrılmayı düşünürken eniştesinin önerisiyle ıslak mendil kumaşı işine girdi. 2008’de ihracat odaklı Aksan Kozmetik’i kurdular. Aksan Kozmeti ilk 3 yıl ihracat yaptı ama sonra iç piyasada fason üretime başladı. Arkasından dünya markalarına üretim geldi… Bundan sonrasını Kutanoğlu’ndan dinleyelim: “2015’te Aksan Kozmetik’i büyüttük. Hem sıvı hem plastik hem de pamuk hattını kurduk. Islak mendil hatlarını büyüttük. 2018’de 30 bin metrekare ile en büyük ıslak mendil tesisini kurduk. Covid 19’un ülkemize geleceğini biliyorduk. DeepFresh’in antibakteriyel ürünlerini çıkardık. Hedefimiz Çin’e ihracattı ama 11 Mart’ta salgın Türkiye’ye gelince iç pazarda satış için özel ekip kurduk. İhracat kapanınca tamamen iç pazara yöneldik. Bütün market raflarına girdik. Markamızın bilinirliğini yüzde 29’a çıkardık.”

Futbolcu olamadığı kulübün başkanlığına talip

Bu arada Zafer Kutanoğlu’nun Galatasaray ve müzik tutkusu bugün de devam ediyor. Futbolcusu olamadığı kulübe üye olmuş. “7-8 senelik bir süreçte başkanlık için aday olacağım. Kulübe üye olurken bu hedefimi onlara da söyledim” diyor. Kendi besteleri olan Kutanoğlu, senede bir gün doğum günlerinde dostlarıyla bir araya geliyor, sahneye çıkıp şarkı söylüyor. Evinde de küçük bir sahnesi var. Geçen yıl kendisine bir albüm de yapmış. Resim sanatına meraklı, koleksiyon yapıyor. Bir diğer koleksiyonu ise Christofle tepsilerden oluşuyor.

Düzey Pazarlama ile iş birliği şirketi ikiye katlayacak

Aksan; ürünlerinin Türkiye genelindeki tüm zincir ve yerel marketlerde yer alabilmesi amacıyla Koç Holding şirketlerinden Düzey Pazarlama ile önemli bir iş birliğine imza attı. Zafer Kutanoğlu, hızlı tüketim ürünleri sektörünün en güçlü satış ve dağıtım şirketlerinden Düzey Pazarlama ile iş birliğinin şirketin büyümesinin katlanacağını söylüyor. Kutanoğlu, “Bizim 5 bin satış noktamız var. Düzey Pazarlama, 150 bin noktaya ürün dağıtıyor. 4 Şubat’ta imzaları attık, bir anda 9 olan distribütör sayımız 70’e çıktı. Satış ekibimiz onların 1,100 kişilik ekibiyle çalışmaya başladı. Yüzde 70 ihracat yüzde 30 olan iç pazar dağılımımız yüzde 50-50’ye evrilecek. Deep Fresh ve Savon De Royal markalarımızın Türkiye’de girmediği nokta kalmayacak. Geçen yıl ciromuz 250 milyon TL idi. Bu yıl hedefimiz 600 milyon TL. Düzey Pazarlama ile iş birliğimiz büyümemizi katlayacak, bilinirliğimizi yüzde 70-80’lere taşıyacak ve rekabetteki açığımızı kapatacak” diyor.

Her ay 95 ülkeye sevkiyat yaptıklarına da değinen Kutanoğlu, Ar-Ge Merkezi ve Turquality süreçlerinin tamamlanmak üzere olduğunu anlatıyor. Kutanoğlu, şöyle devam ediyor: “ABD, İngiltere, Romanya, Azerbaycan ve Meksika hedef ülkelerimiz. Romanya’da depo, İngiltere’de show room ve depo açıyoruz. Bu ay Panama’ya gideceğim. Orada da ofis açacağız. Ana hedefimiz ABD’de ofis, show room ve depo açmak. Bu yıl 25 milyon dolar ihracat yapacağız. Türkiye’de Düzey Pazarlama ile büyürken dünyanın her kıtasında markalaşmak istiyoruz.”