Galatasaray’ın eski yöneticisine İtalyan ortak

İtalya’nın hayvan sağlığı konusunda en eski şirketlerinden biri Türkiye’ye geldi. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından kurulan İtalyan ilaç ve sağlık şirketi Fatro, Türkiye’ye hızlı girdi.

İtalyan şirket, İstanbul merkezli Güneşli Aşı’nın ana hissedarı oldu. 1997 yılında kurulan Güneşli, veteriner sağlık ürünlerine yönelik ithalat, ihracat ve üretim faaliyetlerinin yanı sıra hayvan sağlığına yönelik hizmet veren satış kanallarında ithal ve yerli tüm ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiriyor.

Galatasaray’ın eski başkanı Burak Elmas’ın yönetim kurulunda yer alan Burçak Emre Zorlu’nun yönettiği şirkette İtalyan dev yüzde 51’lik hisse aldı. Böylece İtalyan şirket, Zorlu’nun hisselerini alarak hakim ortak pozisyonuna geldi.

Güneşli Aşı, çalıştığı 3 küresel dev arasında İtalyan Fatro şirketi de vardı. Galatasaray Lisesi ve London School of Economics’te eğitim gören Zorlu, Fatro SpA İtalya ve Xantek Biologicals Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmüştü.

8 ülkede şirketi var

İtalyan Fatro’nun temelleri ise 1947’ye dayanıyor. Veteriner ve eczacı Gualtiero Zaini ve kimyager oğlu Corrado Zaini tarafından Forli'de dünya savaşındaki bombalardan kurtulmuş bir binadaki küçük bir veterinerlik ilaç laboratuvarı olarak kuruldu.

Bologna’daki 85 bin metrekarelik ana fabrikada tüm hayvan türleri için ilaçlar ile sığır, domuz, koyun, keçi, tavşan ve balıklar için aşılar geliştiriliyor. Brescia’daki fabrikada ise kümes hayvanı aşı üretiliyor.

İspanya, Yunanistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Arjantin, Uruguay ve Hindistan'da kendi iştirak şirketleri bulunan şirket, böylece Türkiye’ye de girmiş oldu. 90'dan fazla ülkeye ihracat yapan şirketin 1000’e yakın çalışanı var.