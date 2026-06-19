Galeon 700 Sky mini süperyat seviyesine yükseldi
Polonyalı yat üreticisi Galeon Yachts, en popüler modellerinden biri olan 73 fit uzunluğundaki 700 Sky’ı kapsamlı bir iç mekân güncellemesiyle yeniden yorumladı. Tersanenin ürettiği dokuzuncu 700 Sky örneği olan bu özel yat, lüks detayları ve kişiselleştirilebilir yaşam alanlarıyla mini süperyat sınıfına göz kırpıyor.
Galeon’un şirket içi tasarım ekibi, Hong Kong merkezli InSitu Design ile iş birliği yaparak daha sofistike ve premium bir yaşam alanı oluşturdu. İç mekânda zarif mermer yüzeyler, İtalyan deri döşemeler, sıcak ahşap dokular ve zengin tekstil detayları dikkat çekiyor. Bu yenileme sayesinde 700 Sky, markanın son dönemde tanıttığı 520 Fly ve 620 Fly modelleriyle aynı lüks tasarım çizgisine ulaşıyor.
Galeon Pazarlama ve İletişim Direktörü Marta Sledziewska, artan talebin daha büyük ve daha lüks yatlara yöneldiğini belirterek, markanın üst segmentteki ürün gamını genişletmeye devam ettiğini ifade etti. Sledziewska’ya göre yat sahipleri artık daha fazla yaşam alanı ve ev konforunu aratmayan iç mekân kalitesi talep ediyor.
Akdeniz esintili tasarımı ve kişiselleştirilebilir yaşam alanlarıyla 700 Sky’ın yenilenen iç mekânı, inci, amber ve fildişi tonlarının da bulunduğu beş farklı renk konseptiyle sunuluyor. Her tema farklı bir atmosfer yaratıyor.
Yatın yaşam alanları da tamamen kişisel tercihlere göre şekillendirilebiliyor. Standart yerleşim planında orta bölümde tam genişlikte bir sahip süiti, baş tarafta özel banyolu VIP kabin ve bunların arasında iki misafir kabini bulunuyor. Misafir kabinleri çift kişilik, ikiz yataklı veya katlanabilir Pullman yataklı olarak tercih edilebiliyor.
Ayrıca yat sahipleri, kıç bölümde su oyuncakları için garaj alanını ya da iki kişilik mürettebat kabinini seçebiliyor. Bu esneklik, 700 Sky’ın hem özel kullanım hem de uzun seyahatler için ideal bir seçenek olmasını sağlıyor.
Sportif karakteri devam ediyor
Tasarım tarafındaki yeniliklere rağmen Galeon 700 Sky sportif karakterinden ödün vermiyor. Hafif ve aerodinamik gövde yapısı ile dikkat çeken model, çift 1.200 HP gücündeki MAN V8 motorları sayesinde 32 knot maksimum seyir hızına ulaşabiliyor. Yatın ideal seyir hızı ise yaklaşık 23 knot seviyesinde bulunuyor.
İstanbul’da 'Yüksek saatçilik' zirvesi
Lüks saat dünyasının seçkin markalarından Entropia, İsviçre Haute Horlogerie (yüksek saatçilik) anlayışının en yenilikçi temsilcilerinden Roger Dubuis ve seçkin otomobil ile yaşam tarzı topluluğu “Owners Club” işbirliğiyle İstanbul’da özel bir workshop etkinliğine evsahipliği yaptı.
Saatçilik sanatını yakından deneyimleme fırsatı sunan organizasyon, mekanik saatlere ilgi duyan davetlileri aynı çatı altında buluştururken, katılımcılara markanın teknik mirasını ve yenilikçi yaklaşımını yakından keşfetme imkânı sundu.
Mekanik saatçiliğin incelikleri yakından deneyimlendi
Workshop boyunca katılımcılar, mekanik saatlerin çalışma prensiplerinden komplikasyonlara, “tourbillon” mekanizmalarının işleyişinden yüksek saatçiliğin üretim süreçlerine kadar birçok konuda detaylı bilgiler edindi. Alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, bir mekanik saatin yalnızca zamanı gösteren bir araç değil, aynı zamanda mühendislik, sanat ve zanaatkârlığın kusursuz birleşimi olduğu vurgulandı.
Katılımcılar etkinlikte bir saatin mekanizma bileşenlerini yakından inceleme fırsatı bulurken, balans, eşapman sistemi ve dişli gruplarının çalışma prensiplerini uygulamalı olarak deneyimledi. Bu özel deneyim sayesinde saat koleksiyoncuları ve meraklıları, “Haute horlogerie” (yüksek saatçilik) dünyasına dair teknik bilgilerini geliştirme şansı yakaladı.
Dubuis'nin yenilikçi saatçilik anlayışı
Etkinliğin odak noktasını oluşturan Roger Dubuis koleksiyonu, markanın cesur tasarım dili ve ileri mühendislik yaklaşımını gözler önüne serdi. 1995 yılında kurulan İsviçreli marka, geleneksel saatçilik tekniklerini modern tasarım anlayışıyla bir araya getirerek sektörde kendine özgü bir konum elde etti.
Workshop kapsamında Roger Dubuis'nin imzası hâline gelen iskelet (skeleton) mekanizmalar, yüksek komplikasyonlu kalibreler ve markanın prestijli Poinçon de Genève standartlarına uygun üretim süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, her bir mekanizmanın arkasındaki mühendislik detaylarını uzmanlardan dinleme fırsatı buldu.
Etkinlik, yalnızca saat tutkunlarını değil; otomobil, tasarım ve lüks yaşam tarzına ilgi duyan Owners Club üyelerini de bir araya getirdi.
Louis Moinet’den Türkiye’ye özel limitli seri
Dünyanın önemli yüksek saat üreticilerinden Louis Moinet, Türk ortaklığıyla geliştirdiği 50 limitli Türkiye Edition’ı Galataport’taki Quadran butikte tanıttı. 40.7 mm’lik kasa çapı, grade 5 titanyum, 147 parçadan oluşan mekanizma, kronograf saatin detayları arasında yer alıyor. İsviçre ve Türkiye arasındaki ilişkiye de atıfta bulunan kadrandaki Türk Bayrağı ve kasa arkasındaki detaylar dikkat çekti. Saatteki Monopusher chronograph mekanizma da markanın geçmişten gelen mirasına bir gönderme niteliğinde. 50 adet limitli üretim yapılan saatin, saat 2 yönündeki kronograf başlatma butonu da dikkat çekici bir özellik olarak öne çıktı.
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