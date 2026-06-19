Galeon 700 Sky mini süperyat seviyesine yükseldi

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Polonyalı yat üreticisi Galeon Yachts, en popüler modellerinden biri olan 73 fit uzunluğundaki 700 Sky’ı kapsamlı bir iç mekân güncellemesiyle yeniden yorumladı. Tersanenin ürettiği dokuzuncu 700 Sky örneği olan bu özel yat, lüks detayları ve kişiselleştirilebilir yaşam alanlarıyla mini süperyat sınıfına göz kırpıyor.

Galeon’un şirket içi tasa­rım ekibi, Hong Kong merkezli InSitu Design ile iş birliği yaparak daha sofis­tike ve premium bir yaşam ala­nı oluşturdu. İç mekânda zarif mermer yüzeyler, İtalyan deri dö­şemeler, sıcak ahşap dokular ve zengin tekstil detayları dikkat çe­kiyor. Bu yenileme sayesinde 700 Sky, markanın son dönemde ta­nıttığı 520 Fly ve 620 Fly model­leriyle aynı lüks tasarım çizgisine ulaşıyor.

Galeon Pazarlama ve İletişim Direktörü Marta Sledziewska, artan talebin daha büyük ve da­ha lüks yatlara yöneldiğini belir­terek, markanın üst segmentteki ürün gamını genişletmeye devam ettiğini ifade etti. Sledziewska’ya göre yat sahipleri artık daha faz­la yaşam alanı ve ev konforunu aratmayan iç mekân kalitesi ta­lep ediyor.

Akdeniz esintili tasarımı ve ki­şiselleştirilebilir yaşam alan­larıyla 700 Sky’ın yenilenen iç mekânı, inci, amber ve fildişi ton­larının da bulunduğu beş farklı renk konseptiyle sunuluyor. Her tema farklı bir atmosfer yaratıyor.

Yatın yaşam alanları da tama­men kişisel tercihlere göre şekil­lendirilebiliyor. Standart yerle­şim planında orta bölümde tam genişlikte bir sahip süiti, baş ta­rafta özel banyolu VIP kabin ve bunların arasında iki misafir ka­bini bulunuyor. Misafir kabinleri çift kişilik, ikiz yataklı veya kat­lanabilir Pullman yataklı olarak tercih edilebiliyor.

Ayrıca yat sahipleri, kıç bölüm­de su oyuncakları için garaj ala­nını ya da iki kişilik mürettebat kabinini seçebiliyor. Bu esnek­lik, 700 Sky’ın hem özel kullanım hem de uzun seyahatler için ideal bir seçenek olmasını sağlıyor.

Sportif karakteri devam ediyor

Tasarım tarafındaki yenilikle­re rağmen Galeon 700 Sky sportif karakterinden ödün vermiyor. Ha­fif ve aerodinamik gövde yapısı ile dikkat çeken model, çift 1.200 HP gücündeki MAN V8 motorları sa­yesinde 32 knot maksimum seyir hızına ulaşabiliyor. Yatın ideal se­yir hızı ise yaklaşık 23 knot seviye­sinde bulunuyor.

İstanbul’da 'Yüksek saatçilik' zirvesi

Lüks saat dünyasının seçkin markalarından Entropia, İsviçre Haute Horlogerie (yüksek saatçilik) anlayışının en yenilikçi temsilcilerinden Roger Dubuis ve seçkin otomobil ile yaşam tarzı topluluğu “Owners Club” işbirliğiyle İstanbul’da özel bir workshop etkinliğine evsahipliği yaptı.

Saatçilik sanatını yakından de­neyimleme fırsatı sunan or­ganizasyon, mekanik saatlere ilgi duyan davetlileri aynı çatı altında buluştururken, katılımcılara mar­kanın teknik mirasını ve yenilikçi yaklaşımını yakından keşfetme im­kânı sundu.

Mekanik saatçiliğin incelikleri yakından deneyimlendi

Workshop boyunca katılım­cılar, mekanik saatlerin çalışma prensiplerinden komplikasyon­lara, “tourbillon” mekanizmaları­nın işleyişinden yüksek saatçili­ğin üretim süreçlerine kadar bir­çok konuda detaylı bilgiler edindi. Alanında uzman eğitmenler tara­fından gerçekleştirilen sunum­larda, bir mekanik saatin yalnızca zamanı gösteren bir araç değil, ay­nı zamanda mühendislik, sanat ve zanaatkârlığın kusursuz birleşimi olduğu vurgulandı.

Katılımcılar etkinlikte bir saa­tin mekanizma bileşenlerini ya­kından inceleme fırsatı bulurken, balans, eşapman sistemi ve dişli gruplarının çalışma prensipleri­ni uygulamalı olarak deneyimle­di. Bu özel deneyim sayesinde saat koleksiyoncuları ve meraklıları, “Haute horlogerie” (yüksek saat­çilik) dünyasına dair teknik bil­gilerini geliştirme şansı yakaladı.

Dubuis'nin yenilikçi saatçilik anlayışı

Etkinliğin odak noktasını oluş­turan Roger Dubuis koleksiyonu, markanın cesur tasarım dili ve ile­ri mühendislik yaklaşımını göz­ler önüne serdi. 1995 yılında ku­rulan İsviçreli marka, geleneksel saatçilik tekniklerini modern ta­sarım anlayışıyla bir araya getire­rek sektörde kendine özgü bir ko­num elde etti.

Workshop kapsamında Roger Dubuis'nin imzası hâline gelen iskelet (skele­ton) mekanizmalar, yüksek komplikasyonlu kalibreler ve markanın prestijli Poinçon de Genève standartlarına uygun üretim süreçleri hakkında kap­samlı bilgiler paylaşıldı. Katılımcı­lar, her bir mekanizmanın arkasın­daki mühendislik detaylarını uz­manlardan dinleme fırsatı buldu.

Etkinlik, yalnızca saat tutkunla­rını değil; otomobil, tasarım ve lüks yaşam tarzına ilgi duyan Owners Club üyelerini de bir araya getirdi.

Louis Moinet’den Türkiye’ye özel limitli seri

Dünyanın önemli yüksek saat üreticilerinden Louis Moinet, Türk ortaklığıyla geliştirdiği 50 limitli Türkiye Edition’ı Galataport’taki Quadran butikte tanıttı. 40.7 mm’lik kasa çapı, grade 5 titanyum, 147 parçadan oluşan mekanizma, kronograf saatin detayları arasında yer alıyor. İsviçre ve Türkiye arasındaki ilişkiye de atıfta bulunan kadrandaki Türk Bayrağı ve kasa arkasındaki detaylar dikkat çekti. Saatteki Monopusher chronograph mekanizma da markanın geçmişten gelen mirasına bir gönderme niteliğinde. 50 adet limitli üretim yapılan saatin, saat 2 yönündeki kronograf başlatma butonu da dikkat çekici bir özellik olarak öne çıktı.