Galler, Ciner’in 390 milyon poundluk tesisini bekliyor

Galler, Ciner Grubu’nun yıllar önce duyurduğu dev yatırımı bekliyor. Ciner’in 4 yıl önce açıkladığı yatırım 390 milyon sterline mal olacaktı. Tesiste 600 kişiye de istihdam sağlanması planlanmıştı.

Birleşik Krallık, Türk pat­ronlarının en gözde ya­tırım yeri. Yıldız Hol­ding’den Eren Holding’e, Cengiz Holding’den Doğuş Grubu’na ka­dar Türkiye’nin önde gelen grup­larının Ada’da milyarca dolarlık yatırımı bulunuyor. Bu yatırım­lara yakın zamanda yenileri ek­lenecek gibi görünüyor.

Ada’da­ki en dikkat çeken Türk yatırım­cılardan biri de Ciner Grubu. Londra’da bir dönem halka arz hazırlığı yapan Ciner, uzun za­mandır Galler’de üretim tesi­si kurmak istiyordu. 2020 yılın­da DÜNYA Gazetesi’nde “Ciner, Galler’e devasa fabrika kuracak” başlığıyla duyurduğumuz ha­berde Galler’in güney doğu kesi­minde bulunan Blaenau Gwent’e bağlı Ebbw Vale kasabasındaki Rassau Sanayi Bölgesi’nde yatı­rım için Türk şirketle ilk tema­sını yapmıştı. Ardından resmi açıklama geldi ve Ciner ile Galler Yönetimi üretim için anlaşmıştı.

4 yıldır beklemede

Hatta Ciner Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Ciner, “Gü­ney Galler, müşterilerimizin mevcut Birleşik Krallık operas­yonlarına hizmet etmek için iyi bir konumda. Karayolu ve liman altyapısına iyi erişim ve yetenek­li bir yerel işgücü, Galler, Ciner’in genişlemesi için bariz bir bölge haline geliyor” demişti. 21.5 hek­tarlık alan içerisine kurulması planlanan 131 bin metrekarelik alanda 600 çalışanla faaliyet gös­terecek olan Avrupa’nın en mo­dern fabrikalarından biri olmaya aday tesisin 2023’e kadar üreti­me başlaması planlanmıştı. An­cak görüşmelerin üzerinden 4 yıl, üretim hedefinin üzerinden de neredeyse 2 yıl geçti.

Fabrikanın temeli dahi atılmadı. Geçtiğimiz ay İKSV’nin düzenlediği bir et­kinlik için Londra’daydım. Orada görüştüğüm iş ve finans çevrele­rine Ciner’in Galler yatırımını da sordum. Yatırımın yakın zaman­da hayata geçmeyeceği yönün­de yanıtlar aldım. Tıpkı Londra Borsası’nda halka arz gibi piya­salardaki durumun etkili olduğu­nu söylüyorlar. Başka sebepler de var ancak onlar da dedikodu ma­hiyetinde. Galler medyasına ba­kınca hala Ciner’in yatırım planı gündemde. O hafta çıkan haber­lerde Galler’deki Blaenau Gwent kent konseyinde endişelere ne­den olduğu vurgulanıyor.

Hatta 12 Ekim’de “Konsey, 390 milyon sterlinlik şişe fabrikasının inşa­sına başlama tarihini bekliyor” başlığıyla yayınlanan haberi oku­yorum. Haberde Ebbw Vale’de­ki şantiyede somut bir süreç gö­rülmediğinin altı çiziliyor. Kent konseyi biraz dejavu yaşadığı­nı vurguluyor. Tesisin, Blaenau Gwent için ekonomik açıdan bir başka olumsuzluk yaratabileceği endişesi de var. Tıpkı yine hayata geçmeyen ve hayal olarak kalan Circuit of Wales projesi gibi.

17 milyar liralık tesis için destek bekleniyor

Ekim ayının başında Ciner Grubu, 390 milyon poundluk, bugünkü kurla 17 milyar liralık Galler ve İngiltere Hükümet­leri ile destek paketi üzerinde görüşmüş. Bir teşvik paketi as­lında anlatılan. Londra’nın he­nüz bu konuda karar almadığı­nı söylüyor Galler basını. Galler halkı, ülkedeki en önemli sana­yi yatırımlarından biri olması planlanan Ciner’in yatırımını merakla bekliyor.