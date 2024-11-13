Galler, Ciner’in 390 milyon poundluk tesisini bekliyor
Galler, Ciner Grubu’nun yıllar önce duyurduğu dev yatırımı bekliyor. Ciner’in 4 yıl önce açıkladığı yatırım 390 milyon sterline mal olacaktı. Tesiste 600 kişiye de istihdam sağlanması planlanmıştı.
Birleşik Krallık, Türk patronlarının en gözde yatırım yeri. Yıldız Holding’den Eren Holding’e, Cengiz Holding’den Doğuş Grubu’na kadar Türkiye’nin önde gelen gruplarının Ada’da milyarca dolarlık yatırımı bulunuyor. Bu yatırımlara yakın zamanda yenileri eklenecek gibi görünüyor.
Ada’daki en dikkat çeken Türk yatırımcılardan biri de Ciner Grubu. Londra’da bir dönem halka arz hazırlığı yapan Ciner, uzun zamandır Galler’de üretim tesisi kurmak istiyordu. 2020 yılında DÜNYA Gazetesi’nde “Ciner, Galler’e devasa fabrika kuracak” başlığıyla duyurduğumuz haberde Galler’in güney doğu kesiminde bulunan Blaenau Gwent’e bağlı Ebbw Vale kasabasındaki Rassau Sanayi Bölgesi’nde yatırım için Türk şirketle ilk temasını yapmıştı. Ardından resmi açıklama geldi ve Ciner ile Galler Yönetimi üretim için anlaşmıştı.
4 yıldır beklemede
Hatta Ciner Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Ciner, “Güney Galler, müşterilerimizin mevcut Birleşik Krallık operasyonlarına hizmet etmek için iyi bir konumda. Karayolu ve liman altyapısına iyi erişim ve yetenekli bir yerel işgücü, Galler, Ciner’in genişlemesi için bariz bir bölge haline geliyor” demişti. 21.5 hektarlık alan içerisine kurulması planlanan 131 bin metrekarelik alanda 600 çalışanla faaliyet gösterecek olan Avrupa’nın en modern fabrikalarından biri olmaya aday tesisin 2023’e kadar üretime başlaması planlanmıştı. Ancak görüşmelerin üzerinden 4 yıl, üretim hedefinin üzerinden de neredeyse 2 yıl geçti.
Fabrikanın temeli dahi atılmadı. Geçtiğimiz ay İKSV’nin düzenlediği bir etkinlik için Londra’daydım. Orada görüştüğüm iş ve finans çevrelerine Ciner’in Galler yatırımını da sordum. Yatırımın yakın zamanda hayata geçmeyeceği yönünde yanıtlar aldım. Tıpkı Londra Borsası’nda halka arz gibi piyasalardaki durumun etkili olduğunu söylüyorlar. Başka sebepler de var ancak onlar da dedikodu mahiyetinde. Galler medyasına bakınca hala Ciner’in yatırım planı gündemde. O hafta çıkan haberlerde Galler’deki Blaenau Gwent kent konseyinde endişelere neden olduğu vurgulanıyor.
Hatta 12 Ekim’de “Konsey, 390 milyon sterlinlik şişe fabrikasının inşasına başlama tarihini bekliyor” başlığıyla yayınlanan haberi okuyorum. Haberde Ebbw Vale’deki şantiyede somut bir süreç görülmediğinin altı çiziliyor. Kent konseyi biraz dejavu yaşadığını vurguluyor. Tesisin, Blaenau Gwent için ekonomik açıdan bir başka olumsuzluk yaratabileceği endişesi de var. Tıpkı yine hayata geçmeyen ve hayal olarak kalan Circuit of Wales projesi gibi.
17 milyar liralık tesis için destek bekleniyor
Ekim ayının başında Ciner Grubu, 390 milyon poundluk, bugünkü kurla 17 milyar liralık Galler ve İngiltere Hükümetleri ile destek paketi üzerinde görüşmüş. Bir teşvik paketi aslında anlatılan. Londra’nın henüz bu konuda karar almadığını söylüyor Galler basını. Galler halkı, ülkedeki en önemli sanayi yatırımlarından biri olması planlanan Ciner’in yatırımını merakla bekliyor.