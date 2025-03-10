Galler Hükümeti’nden Türk kadınlarına destek

Atıf Yılmaz’ın son filmi Eğreti Gelin ile beyaz perdeyle tanışan Türk oyuncu Pınar Ogün’ün ortakları arasında bulunan Longa Restoranı’na Galler Devleti, fon sağladı. 6 milyon liralık fon alan Longa, Galler’de yeni şube açtı. Galler Hükümeti, Türk kadınlarına yaptığı bu desteği 8 Mart’ta duyurdu.

Dünyanın en zengin mutfağına sahip Tür­kiye. Endonezya’dan Şili’ye, Fransa’dan ABD’ye, Güney Afrika’dan İngilte­re’ye; dünyanın neresine gi­derseniz gidin kesinlikle bir Türk restoranıyla karşılaş­manız mümkün. Ancak ne yazık ki sahiplenemiyoruz Türk mutfağını.

İsveç, Türki­ye’den giden Ikea Köftesi’yle milyonlarca dolarlık gelir el­de ediyor. Bin 500’e yakın şu­besi olan dünyanın en büyük kebap zinciri olan Kebap Tur­ki Baba Rafi’yi bir Endonez­yalı yönetiyor. Alman futbo­lunun ekol isimlerinden Lu­cas Podolski, ülkesinde açtığı kebap zincirini Avrupa’da bü­yütüyor. Ancak Türkiye ne ya­zık ki bu eşsiz değere yeterin­ce sahip çıkamıyor.

Bir dönem Türk restoranlarının, tıpkı Japon ve İtalyan benzerle­ri gibi kurumsallaşacağı ko­nuşulmuştu ancak ne yazık ki bu çalışma da yeteri kadar ilgi görmemişti. Zira dünya­nın değişik bölgelerinde 5 bin­den fazla Türk restoranı zor­lu bir süreçti. Türk mutfağı­nın gelişmesi adına olumlu gelişmeler yok değil. Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şa­henk’in önceliğinde İspanya, İtalya, ABD, İngiltere gibi ül­kelerde bu alanda önemli ka­zanımlar oldu. Nusret, 3 farklı kıtada şubeler açtı. Günaydın, Huqqa, Mikla, CZN Burak gibi markalar başta Körfez bölgesi olmak üzere birçok ülkeye şu­beler açtı.

120 bin sterlin destekledi

Bunları anlatmamın sebe­bi, önceki gün Galler Devle­ti’nin yaptığı bir yatırım as­lında. Hem de Dünya Kadınlar Günü’nde duyurdu bu yatırı­mı Galler Yönetimi. Birleşik Krallık’a ait Galler Devleti’ne ait Galler Yatırım Fonu (In­vestment Fund for Wales), 3 Türk kadının kurduğu Longa adlı restorana fon sağladığı­nı duyurdu. Galler Yatırım Fo­nu’nun sağladığı fonun mikta­rı 120 bin sterlin yani bugün­kü kurla yaklaşık 6 milyon TL.

Fonun iş geliştirme müdürü Niki Haggerty-James, “Longa harika. Hem kadınların hem de etnik kökenlerin liderlik ettiği bir işletmeyi destekle­mek bizler için muhteşem bir durum. Gizem, Simge ve Pı­nar, restoranlardan birine göz attığınızda bile açıkça görüle­bilecek çok özel bir şey yara­tıyorlar” diyor.

Galli yöneti­cinin bahsettiği kadınlardan Gizem Yorgun ve Simge Yal­çın, 2019 yılında Longa adlı restoranın ilk şubesini kuru­yorlar. Whitchurch Road’da kurulan bu restorana 2023 yı­lında Pınar Ogün katılıyor ve Longa, 3 ortaklı bir yapıya dö­nüyordu. Pınar Ogün, Galler için herhangi bir isim olsa da Türkiye için oldukça önem­li. Çünkü Ogün, birçok dizi ve filmde başrol oynamış ünlü bir sinema yıldızı.

“Türk mutfağını Cardiff’e getirdiler”

Üç kadın, ardından Lon­ga’nın yeni şubesini Cardif­f’teki New Park Place’ta aç­maya karar veriyorlar. Bu yeni restoran ise 16 kişiye iş imkanı veriyor.

Niki Haggerty-James, bu­nunla ilgili olarak, “Park Place şubesinin açılışı, Türk mut­fağını Cardiff'e getirme ko­nusundaki tutkularını göste­riyor. Böylece insanlar otan­tik bir menünün gerçek tadını deneyimleyebiliyorlar. Üçlü­nün bu şekilde büyüyerek gi­derek daha fazla sayıda çalı­şanı istihdam etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Galler genelinde girişimci­liğin büyümesini ilerletmek için daha fazla kadın ve etnik kökenli işletmeyi destekle­mek ve savunmak istiyoruz.”

Galler Yönetimi, tam da Dünya Kadınlar Günü’nün kut­landığı 8 Mart’ta Türk kadınla­rına önemli bir jest yapıyor ve Türk mutfağının Ada genelin­de büyümesini destekliyor.

Atıf Yılmaz’ın son filmiyle sinemaya girdi

Longa’nın ortaklarından Pınar Ogün, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2006-2008 yılları arasında Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi'nde profesyonel oyunculuk eğitimi gördü.

İngiltere'de tiyatro oyunlarında rol alan Ogün, beyaz perdeyle Atıf Yılmaz'ın son filmi olan 2004 yapımı Eğreti Gelin ile başladı. 2010 yılında yayımlanmaya başlayan ve Türkan Saylan'ın yaşamını konu alan Türkan dizisinde başrolü üstlenen Ogün, Resurrecting the Street Walker, Maya's Revenge gibi filmlerde de roller almıştı.