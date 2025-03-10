Galler Hükümeti’nden Türk kadınlarına destek
Atıf Yılmaz’ın son filmi Eğreti Gelin ile beyaz perdeyle tanışan Türk oyuncu Pınar Ogün’ün ortakları arasında bulunan Longa Restoranı’na Galler Devleti, fon sağladı. 6 milyon liralık fon alan Longa, Galler’de yeni şube açtı. Galler Hükümeti, Türk kadınlarına yaptığı bu desteği 8 Mart’ta duyurdu.
Dünyanın en zengin mutfağına sahip Türkiye. Endonezya’dan Şili’ye, Fransa’dan ABD’ye, Güney Afrika’dan İngiltere’ye; dünyanın neresine giderseniz gidin kesinlikle bir Türk restoranıyla karşılaşmanız mümkün. Ancak ne yazık ki sahiplenemiyoruz Türk mutfağını.
İsveç, Türkiye’den giden Ikea Köftesi’yle milyonlarca dolarlık gelir elde ediyor. Bin 500’e yakın şubesi olan dünyanın en büyük kebap zinciri olan Kebap Turki Baba Rafi’yi bir Endonezyalı yönetiyor. Alman futbolunun ekol isimlerinden Lucas Podolski, ülkesinde açtığı kebap zincirini Avrupa’da büyütüyor. Ancak Türkiye ne yazık ki bu eşsiz değere yeterince sahip çıkamıyor.
Bir dönem Türk restoranlarının, tıpkı Japon ve İtalyan benzerleri gibi kurumsallaşacağı konuşulmuştu ancak ne yazık ki bu çalışma da yeteri kadar ilgi görmemişti. Zira dünyanın değişik bölgelerinde 5 binden fazla Türk restoranı zorlu bir süreçti. Türk mutfağının gelişmesi adına olumlu gelişmeler yok değil. Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk’in önceliğinde İspanya, İtalya, ABD, İngiltere gibi ülkelerde bu alanda önemli kazanımlar oldu. Nusret, 3 farklı kıtada şubeler açtı. Günaydın, Huqqa, Mikla, CZN Burak gibi markalar başta Körfez bölgesi olmak üzere birçok ülkeye şubeler açtı.
120 bin sterlin destekledi
Bunları anlatmamın sebebi, önceki gün Galler Devleti’nin yaptığı bir yatırım aslında. Hem de Dünya Kadınlar Günü’nde duyurdu bu yatırımı Galler Yönetimi. Birleşik Krallık’a ait Galler Devleti’ne ait Galler Yatırım Fonu (Investment Fund for Wales), 3 Türk kadının kurduğu Longa adlı restorana fon sağladığını duyurdu. Galler Yatırım Fonu’nun sağladığı fonun miktarı 120 bin sterlin yani bugünkü kurla yaklaşık 6 milyon TL.
Fonun iş geliştirme müdürü Niki Haggerty-James, “Longa harika. Hem kadınların hem de etnik kökenlerin liderlik ettiği bir işletmeyi desteklemek bizler için muhteşem bir durum. Gizem, Simge ve Pınar, restoranlardan birine göz attığınızda bile açıkça görülebilecek çok özel bir şey yaratıyorlar” diyor.
Galli yöneticinin bahsettiği kadınlardan Gizem Yorgun ve Simge Yalçın, 2019 yılında Longa adlı restoranın ilk şubesini kuruyorlar. Whitchurch Road’da kurulan bu restorana 2023 yılında Pınar Ogün katılıyor ve Longa, 3 ortaklı bir yapıya dönüyordu. Pınar Ogün, Galler için herhangi bir isim olsa da Türkiye için oldukça önemli. Çünkü Ogün, birçok dizi ve filmde başrol oynamış ünlü bir sinema yıldızı.
“Türk mutfağını Cardiff’e getirdiler”
Üç kadın, ardından Longa’nın yeni şubesini Cardiff’teki New Park Place’ta açmaya karar veriyorlar. Bu yeni restoran ise 16 kişiye iş imkanı veriyor.
Niki Haggerty-James, bununla ilgili olarak, “Park Place şubesinin açılışı, Türk mutfağını Cardiff'e getirme konusundaki tutkularını gösteriyor. Böylece insanlar otantik bir menünün gerçek tadını deneyimleyebiliyorlar. Üçlünün bu şekilde büyüyerek giderek daha fazla sayıda çalışanı istihdam etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Galler genelinde girişimciliğin büyümesini ilerletmek için daha fazla kadın ve etnik kökenli işletmeyi desteklemek ve savunmak istiyoruz.”
Galler Yönetimi, tam da Dünya Kadınlar Günü’nün kutlandığı 8 Mart’ta Türk kadınlarına önemli bir jest yapıyor ve Türk mutfağının Ada genelinde büyümesini destekliyor.
Atıf Yılmaz’ın son filmiyle sinemaya girdi
Longa’nın ortaklarından Pınar Ogün, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2006-2008 yılları arasında Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi'nde profesyonel oyunculuk eğitimi gördü.
İngiltere'de tiyatro oyunlarında rol alan Ogün, beyaz perdeyle Atıf Yılmaz'ın son filmi olan 2004 yapımı Eğreti Gelin ile başladı. 2010 yılında yayımlanmaya başlayan ve Türkan Saylan'ın yaşamını konu alan Türkan dizisinde başrolü üstlenen Ogün, Resurrecting the Street Walker, Maya's Revenge gibi filmlerde de roller almıştı.