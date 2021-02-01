GameStop olayı ve kelebek etkisi

Dünya borsalarındaki satışlar derinleşiyor. GameStop hisselerinde açığa satan serbest fonlar ile bireysel yatırımcılarla arasında yaşanan savaş kelebek etkisiyle ABD hisseleri geneline yayılan bir satış dalgasına dönüştü.

Yıla 19 dolardan başlayan GameStop hisseleri son iki haftadaki alışlarla 340 dolara çıkarken, GameStop hisselerindeki açık pozisyonlarını kapatmak için ellerindeki hisseleri satan serbest fonların satışları büyük bir satış dalgasına dönüştü.

Yaşanan olayın konuşulmaya değer iki boyutu var. (i) Sosyal medya nasıl oluyor da amatör bireysel yatırımcıları profesyonel yatırımcılara karşı zafer kazanan bir orduya dönüştürebiliyor. (ii) Hisse(ler) bazında yaşanan bir kavga nasıl oluyor da tüm ABD borsalarına yayılan bir satış dalgasına dönüşüyor.

Sosyal medya ile ilgisi bir kaç video ile sınırlı olan bir piyasa uzmanı olarak ilk soruya cevap vermeye çalışmayacağım. Ancak affınıza sığınarak ikinci soru ile ilgili biraz ahkam keseceğim.

Bir(kaç) hissede yaşanan kavganın tüm borsayı etkisine alan bir satış dalgasına dönüşmesi bize kredi kullanan oyuncu sayısının fazla olduğunu ve alım yönünde işlem yapan oyuncu sayısının çok kalabalık olduğunu gösteriyor.

Kredi kullanan oyuncu sayısının fazla olması, “zarar-durdur stratejisi” kullanan yatırımcıların satışlarının kar-topu etkisiyle büyümesine neden oluyor. Çoğunluk yatırımcının alış yönünde pozisyon alması satış dalgasını alış fırsatı olarak kullanan yatırımcıların azınlıkta kalmasına neden oluyor.

Temel açıdan baktığımızda geçen hafta yaşanan satış dalgasını alış fırsatı yaratan teknik bir düzeltme olarak görüyoruz. Aşı kullanımının yaygınlaşması, ekonominin canlanması ve şirket karlarındaki artış orta vadede piyasaları destekleyecektir.

Ancak piyasalardaki satışları sadece GameStop savaşına bağlamak doğru değil. Avrupa ve Güney Amerika borsaları ABD hisselerindeki satış dalgasından daha önce de zayıf bir seyir izliyordu. Sene başından beri bakıldığında Avrupa borsalarının kaybı yüzde 3'ü, Güney Amerika borsalarının kaybı yüzde 7'yi geçmiş durumda.

Salgına karşı başarılı mücadelesine, ekonomideki güçlü toparlanmaya rağmen Türkiye varlıkları da maalesef bu satış dalgasından kaçamıyor. Merkez Bankası’nın sıkı para politikası sayesinde kur ve tahvil tarafında dünyadan pozitif ayrışıyoruz. Ancak hisse tarafında sene başından beri dünyanın gerisinde kalıyoruz.

Geleneği bozmayarak Borsa İstanbul’daki satışları alış fırsatı olarak görüyoruz. Ancak geçen hafta yaşananlar bize önümüzdeki dönemde oynaklığın daha da artabileceğini ve fırsat penceresinin uzun süre açık kalabileceğini gösteriyor.

Yerimiz ve zamanımız az olduğu için varlık grupları detayına giremiyoruz. İlgilenenler için varlık gruplarını detaylı olarak ele aldığımız bir YouTube videosunun linkini paylaşıyoruz. https://www.youtube.com/watch? v=KrRzO48eq4Y&t=399s