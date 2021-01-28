Gamestop’ta ne zaman game stop olacak?

Amerikan hisse senedi piyasalarında yeni yılın en ses getiren olayı Gamestop şirketinin hisse performansı oldu ve henüz spekülasyon bitmediği için de olmaya devam etmekte. Gamestop bundan kısa süre öncesine kadar pek fazla kimsenin ilgilenmediği bilgisayar oyunları ve konsolları satan çok şubeli bir perakende elektronik şirketi. Son yıllarda her şeyin internet üzerine taşındığı, oyunların bile icloud üzerinden oynandığı dikkate alındığında oldukça arkaik ve neredeyse analog diyebileceğimiz bir iş modeli üzerine inşa edilmiş bir şirket. Pandemi ile birlikte artık her şeyin internet üzerinden pazarlandığını da dikkate aldığımızda, iş modelini radikal bir şekilde değiştirmediği sürece yok olmaya mahkum bir şirketten bahsediyoruz.

ABD sermaye piyasalarında kurumsal yatırımcıların payı yüzde 66 ile oldukça yüksektir. Bu kurumsal yatırımcıların yaklaşık yarısı yatırım ve emeklilik fonlarından oluşur. Bu hikayenin ana kahramanı olan Citron Research gibi hedge fund’ların payı ise sadece yüzde 3’tür. Ancak, payları yüzde 3 olmasına rağmen ağırlıklı olarak kaldıraçlı işlemler gerçekleştirdikleri için piyasada “fiyat belirleme” anlamındaki ağırlıkları daha yüksektir. Daha çok kısa pozisyon (hisseleri ödünç alıp bugün satarak, ileride düşük fiyattan yerine koyma; diğer bir ifadeyle hisse senedinin değer kaybedeceğine oynama) alması ile bilinen Citron da GameStop ile ilgili böyle bir pozisyon almış. Ancak bunu yapmadan hemen önce de şirketin fiyatını şişirmek ve böylece de sonraki düşüşten daha da çok kâr etmek için yakın dönemde üst yönetimde yapılan değişikliklerle şirketin e-ticaret işlerini genişletebileceği ve kötü giden durumu tersine çevirebileceği şeklinde raporlar da yayınlamışlar. Tipik bir kısa pozisyon tuzağı.

Ancak bu tuzağı gören bireysel yatırımcılar şirket hisselerini büyük miktarlarda (daha çok satın alma opsiyonu şeklinde) satın alarak fiyatın anormal boyutlarda yukarıya gitmesine sebep olup Citron ve onun gibi bu hissede kısa pozisyon alan şirketleri sıkıştırdılar. Bu aşamada kısa pozisyoncuların bazıları ise küçük yatırımcıların gücünü hafife alıp kısa pozisyonlarını daha da artırdılar. Tabii Elon Musk’ın da Salı günü bir tweet ile Redditt platformunda bireysel yatırımcıların Gamestop ve benzeri hisselerde ortak hareket etmek için kullandıkları “wallstreetbets” alt platformunu işaret etmesi şirkete olan ilgiyi daha da artırdı ve dolayısıyla da fiyatını tabir yerindeyse iyice uçurdu. (Geçen sene 4-5 dolarlarda olan hisse fiyatı ben bu yazıyı yazarken 347 doların üzerine çıkmıştı.) Ardı arkası kesilmeyen talep karşısında kısa pozisyonu olan çoğu hedge fund havlu attı. Atmayıp direnenler ise herhalde bugün itibarıyle iflaslarını ilan etmiş olacak.

GameStop olayını ellerine parasal güç geçen küçük yatırımcıların (e-trading platformlarının artması ve komisyonların da düşmüş olması sayesinde) sosyal medya ortamında birleşerek büyük yatırımcılara bir nevi savaş açması olarak nitelendirmek mümkün. (Ne de olsa hedge fund’ların yatırımcılarının büyük çoğunluğu ABD’de %1 olarak tabir edilen en zengin kesim.) Tabii, temel değerlerinden kopmuş bu hisse son tahlilde gene bu küçük yatırımcıların başında patlayacak, o da ayrı!

Bu olayı tetikleyen (ve önümüzdeki dönemlerde de buna benzer pek çok olayı tetikleyecek olan) ana olgu esasen ABD’de para ve maliye politikalarındaki genişlemenin daha uzun süre devam ettirilecek olması, ve bunun da sermaye piyasalarını şişirmeye devam etmesi. ABD vatandaşlarının doğrudan cebine konan paraların az bir kısmı bile borsalara aksa bu durum endeksleri yükseltmeye yetiyor. (ABD’de yardımlar herkese aynı miktarda yapıldığı için maddi olarak daha iyi durumda olanlar için bu esasen orada burada (ve de borsalarda) harcayabilecekleri “ekstra” bir gelir anlamına geliyor. Tabii ki GameStop olayı yakın zamanda çoğu “küçük yatırımcı” için hüsranla sonuçlanacak. Ancak, korkarım ki, önümüzdeki dönemlerde daha böyle vakalar çok göreceğiz.